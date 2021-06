Nadšenci srovnali ojetý supersedan za 430 tisíc s novým za 2,4 milionu, rozdíl není takový před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-Benz, koláž Autoforum.cz

Je to krystalický důkaz toho, že ojeté auto může být zajímavou koupí v jakékoli třídě. Jistě, není nové, ale pokrok během jedné generace není tak velký, aby ospravedlnil dvoumilionový rozdíl v ceně.

Není tomu dlouho, co Mercedes-Benz třídy E prošel faceliftem. Modernizace sedanu a kombíku nadělila nové čelní a zadní partie, stejně jako se měnil multimediální systém. Mimo to pak bylo možné přivítat pod kapotou i dosud nenabízené hybridní jednotky. Na vrcholu ale po stránce motorické zůstalo vše při starém, dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec tedy ve verzi E63S i nadále nabízí 612 koní. Stovku tak pokoří za 3,4 sekundy, přičemž s paketem AMG Driver's Package není problémem ani magická třístovka.

Je nicméně třeba dodat, že za vysokou dynamiku a patřičně výrazný vzhled vozu pochopitelně musíte také zaplatit, a to nikoliv zrovna malou částku. Na českém trhu takový model vychází na 3 291 200 Kč, což je o 900 tisíc korun vyšší suma než v Kanadě. Zemi javorového listu pak nezmiňujeme náhodou, neboť právě tam sídlí nadšenci Thomas a James provozující kanál Throttle House na Youtube, kteří porovnali faceliftované AMG s jeho předchozí generací.

Už na první pohled je patrné, že provedení W212 by nemuselo být od novinky až tak vzdálené. Dle oficiálních parametrů by mělo zvládnout sprint na stovku za 3,6 sekundy. V té chvíli se nicméně bavíme o faceliftu, který přišel v roce 2013 a zvedl výkon 5,5litrového osmiválce twin-turbo na 585 koní. Throttle House měl nicméně k dispozici verzi z roku 2010, jenž byla poháněna ještě slabším atmosférickým motorem o objemu 6,3 litru.

Ručně skládaná pohonná jednotka dávala k dobru 525 koní, což stačilo na 4,5sekundovou akceleraci. Veškerý výkon navíc mířil pouze dozadu, zatímco u novinky je možné počítat s pohonem všech čtyř kol. Předchůdce je tak při zrychlení z místa rychlejší díky prvním desítkám metrů, pokud je ale novinka přepnuta do driftovacího režimu, kdy dochází k odpojení přední nápravy a deaktivaci asistenčních systémů. V takovém případě může být starší vůz i rychlejší, třebaže jen s puštěnou stabilizací,

Dynamické rozdíly tedy existují, jsou ale dané právě hlavně rozdílnou koncepcí pohonu, faceliftované provedení by příliš nezaostávalo nikdy. A pocitově nelze hovořit o úplně jiných autech - co atmosféricky plněný motor bere dynamice, to přidává zvukovému projevu a ovladatelnosti, což má také svou hodnotu.

Tak či onak je nová generace E63 od AMG lepším vozem, což platí i provedení kabiny. Ovšem jak jsme zmínili již na úvod, za vše je třeba zaplatit. Generace W212 oproti tomu současného majitele stála jen 25 tisíc kanadských dolarů, tedy asi 430 tisíc Kč. A z jakéhokoli racionálního pohledu tak musí zvítězit - nové auto není více jak pětkrát lepší ani omylem, zase takový rozdíl se během jedné generace neodehraje. Musíte tak chtít opravdu vrchol evoluce a veškerý komfort nového vozu, abyste tomu ojetému bez váhání řekli ne.

Předchozí generace Mercedesu-AMG E63 stále má co nabídnout, třebaže je ve srovnání s nástupcem pomalejší v disciplínách, kde záleží na pohonu 4x4. Zvlášť když na nové provedení E63S budete potřebovat o miliony více. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Throttle House@YouTube

