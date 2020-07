Nadšenci zkusili po 16 létech stání vrátit život opuštěnému dieselovému Mercedesu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Po dlouhých šestnáct let byl Mercedes 200D generace W124 jen součástí zahrady. Nahodit auto po takové době se zdá být jako velmi složitý úkol, auto vyhlášené svou odolností se ale znovu probudilo k životu docela rychle.

Na americké vozy se spousta Evropanů dívá spatra, zvláště pokud jde o starší kousky. Spojené je totiž máme s archaickou technikou, v jejímž případě bylo třeba opravdu velkého objemu motoru, abyste je vůbec rozpohybovali. A to víceméně jen po rovinkách, v zatáčkách nebyly zdaleka tak jisté v kramflecích. Lidé ze starého kontinentu ale názor často rychle mění už ve chvíli, kdy dojde na nastartování. Není totiž důležité, zda daná auta stojí v garáži či desítky let v kopřivách, díky jednoduchosti oné techniky totiž naskočí víceméně vždy.

Je tomu tak ovšem v případě evropských vozů? Povětšinou nikoliv, mnohem komplexnější pohonné ústrojí, jenž se vždy snažilo nahradit velký objem přeplňováním či jinými fígly, totiž vyžaduje daleko více než jen pouhé zastrčení klíčku do zdířky pod volantem. Video mapující pokus o nastartování Mercedesu 200D generace W124 z roku 1988, a to po dlouhých šestnácti letech stání, ale ukazuje, že i tady se ještě nedávno dělala technicky relativně jednoduchá.

Celá operace začíná nafouknutím jedné pneumatiky, zbývající tři kupodivu zvládly letitý vzduch udržet. Poté je Mercedes odtažen na volnější prostranství kvůli lepšímu přístupu k motorovému prostoru. Zpod kapoty přitom nejprve zmizí box sání, než dojde na protočení zarezlých řemenic ráčnou. Následně je do hry přivedena nová baterie, která oživí elektrické systémy. Souběžně s tím nicméně palubní deska ožije několika upozorněními, problémy jsou ale záhy vyřešeny.

Na nastartování motoru nicméně ani v takové chvíli nedojde, startér totiž nemá sílu, aby otočil řemenicemi. Dochází tedy na sejmutí řemenu, přičemž poté jednotka naskočí, jako kdyby byla zánovní. To je nicméně jen půlka úspěchu, s pomocí maziv jsou nicméně rozpohybována veškerá zaseknutá kolečka a opět nasazen může být řemen. Motor přitom již běží doslova sametově, ovšem ani tak na pohyb vozu nedojde, možná kvůli problémům převodovky.

Musíme přitom uznat, že naskočení letitého dieselu po dlouhodobém odpočinku je docela působivé. Nicméně jak jsme zmínili již v úvodu, v případě podobně starých či dokonce ještě starších amerických aut by to ještě snáze, tedy alespoň do chvíle, než by rez v palivové nádrži ucpala palivový filtr. Ovšem i to se počítá. Zajímalo by nás, zda podobné problémy má i Mercedes, na to jsme ale zatím odpověď nedostali.

Nastartování dieselového Mercedesu po 16 letech stání sice není tak jednoduché jako u amerických vozů s méně složitou technikou, ovšem i tak bylo nakonec úspěšné. Foto: Flexiny@Youtube

Zdroj: Flexiny@Youtube

Petr Prokopec