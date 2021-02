Návrat Fernanda Alonsa do Formule 1 zhatila nehoda, na kole ho srazilo auto před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpine F1 Team

Měl to být jeden z velkých příběhů letošní sezóny Formule 1, pro tuto chvíli je ale krajně nepravděpodobné, že by se měl odehrát hned v prvních závodech sezóny. Španělský závodník má mít zlomenou čelist a poškozený chrup.

Za měsíc a kousek odstartuje letošní ročník Formule 1 a ještě před prvním závodem v Bahrajnu se tamtéž odehrají předsezónní testy. Do obojího měl po dvouleté absenci znovu nastoupit Fernando Alonso, který se vrací do královské motoristické disciplíny. Stejně jako v době své největší slávy spojí své síly s Renaultem, třebaže francouzská stáj se tedy pro letošek přejmenovala na Alpine F1 Team. Alonsa má smluvně zavázaného na několik let, v tuto chvíli to ale vypadá, že si přinejmenším pro první závody sezóny bude muset najít náhradník.

„Můžeme potvrdit, že Fernando Alonso se stal účastníkem dopravní nehody, když jel ve Švýcarsku na kole,“ stojí v prohlášení týmu, které rychle obletělo svět. Španěl se totiž i nadále usilovně připravoval na svůj návrat a včera v odpoledních hodinách vyrazil na projížďku na kole. Bohužel jej ovšem srazilo auto. Dle stáje je „při vědomí a lucidní a očekává další lékařské prohlídky“. Další detaily stáj nechtěla zveřejnit, přes snahu vnést do duší Alonsových fanoušků trochu klidu ale situace nebude úplně růžová.

Podle informací italského listu Gazzetta dello Sport, který zprávu o Španělově nehodě zveřejnil jako úplně první, a má tedy zdroje přímo v nemocnici, kde je hospitalizován, utrpěl Alonso vážná zranění. Rentgen měl prokázat, že závodník utrpěl frakturu čelisti a má poškozený chrup. Doporučen tak měl být převoz do Bernu, kde právě mají dnes proběhnout zmiňované další testy.

Pokud se tyto informace potvrdí, pak nelze předpokládat, že by již za měsíc mohl seděl v kokpitu Formule 1 vystaven přetížení několika g. Stáj by v tu chvíli musela povolat do hry rezervního jezdce, o kterém se přitom až dosud vůbec nezmiňovala. Loni jím byl Sergej Sirotkin, nicméně zda má smlouvu i na letošek, není jisté.

Pro tuto chvíli si ale počkejme na prohlášení týmu, které snad do celé věci vnese jasno. Článek o něj pochopitelně i doplníme. Nyní tak jen dodáme, že Alonso se do F1 vrací přesně 20 let po svém debutu u Minardi. Od té doby vyhrál 32 závodů, stál 97krát na pódiu a dvakrát vyhrál titul mistra světa. Zda přitom počet těchto „zářezů“ rozšíří s francouzskou stájí, je aktuálně ve hvězdách. Byť třeba loni Renault dvě třetí a jedno druhé místo získal.

Fernando Alonso se letos měl s Alpine vrátit do F1, po nehodě na kole je to velmi nepravděpodobné. Foto: Alpine F1 Team

Zdroj: Alpine F1 Team, Gazzetta dello Sport

Petr Prokopec