Nejlevnější Mercedes-AMG GT v prodeji stojí míň než lepší škodovky, dojem s ním uděláte milionový

Napadlo by vás, jak nízko klesly ceny tohoto auta? Je to v podstatě supersport s motorem 4,0 V8, výjimečný stroj jízdně i od pohledu, navíc s prestižní značkou. Přesto více jeté kusy koupíte překvapivě levně, klidně po prvním majiteli.

„Od 4 939 220 Kč,” stojí nyní na webu Mercedesu, když si rozkliknete nabídku modelu AMG-GT. Je to jeden z vrcholů nabídky značky, která nepochybně nepostrádá prestiž, pořád to ale není Porsche, Ferrari nebo Lamborghini. A tak lidé většinu jejích vozů charakterově či cenově mířících do vod těchto konkurentů necení zdaleka srovnatelným způsobem. Podobné modely jsou v principu tímtéž, čím byl kdysi VW Phaeton nebo Hyundai Genesis Coupe, prostě nabídky nepřiměřené běžnému vnímání úrovně značky, ať už byla samotná auta povedená jakkoli. A to mívá za následek jedno - rychlý pokles hodnoty.

AMG-GT tomuto prokletí neuniklo, třebaže některé sporťáky Mercedesu jsou dost vzácné na to, aby to zvládly. Tento tedy stroj v „běžných”, kusově nelimitovaných verzích, navíc v provedeních blízkých tomu základnímu, představuje slušnou ekonomickou sebevraždu - to si 10 let po jeho uvedení na trh můžeme říci. A je tomu tak navzdory faktu, že šlo po letech o první, pokud ne vůbec první řidičsky uspokojivé AMG, jak jsme i my svého času konstatovali v našem testu.

Propady hodnoty jsou skutečně obrovské a vůz se navzdory tomu, že jde o něco jako Porsche 911, dostává cenově do úplně jiných sfér. Když se rozhodnete sáhnout po 911 z doby zrodu AMG-GT s podobným výkonem, tedy okolo 500 koní, bez 2,3 milionu Kč si neškrtnete bez ohledu na cokoli. A nebudou to obvykle auta, která vám nezpůsobí těžké spaní. Po AMG-GT můžete koukat s rozpočtem snadno o 700 tisíc neboli 30 procent nižším. A vybírat z pořád perspektivně vyhlížejících kousků.

Jeden z nich můžete vidět níže. Je to pořád krásné, červené, viditelně nijak nadměrné neopotřebené kupé v nižším provedení bez písmene S, které od roku 2015 bylo v rukou jediného majitele - lékaře, který ho používal na delší cesty po Autobahnu. Jistě i proto vypadá tak fit, tohle je způsob využití, který natočí „hodně čísílek” na tachometru, ale autu zase tak moc neubližuje. Vůz měl pravidelný servis, vystříhal se nehod, je to svým způsobem dokonalá ojetina. A i když 149 859 km na tachometru je na sporťák hodně, co takové kilometry při - předpokládáme - rozumném tempu na německé dálnici (klidně přes 200 km/h, však tohle je auto schopné zvládat o 100 km/h víc) s robustním osmiválcovým strojem udělají?

Vypadá to jako auto, které by mohlo ještě dlouho dobře sloužit. A rozhodně s ním uděláte milionový dojem, je to v podstatě supersport v nápadné barvě s 476 koňmi a maximálkou 304 km/h. Přesto vás vyjde jen na 64 990 Eur, tedy asi 1,64 milionu Kč, a to se čas od času objevují v prodeji i levnější kousky, jen ne s tak zajímavou a jasnou historií.

Samozřejmě je to pořád spousta peněz, ale co za ně dnes dostanete? Škodu Kodiaq 2,0 TDI 4x4 s pár příplatky? Nebo podobný Superb? 1,64 milionu Kč nebude stačit ani na Enyaq RS a takové auto je pojízdný vtip vedle AMG-GT Coupe. Navíc je to méně než třetina dnešní základní ceny tohoto vozu a snad žádný prodaný Mercedes-AMG GT není v základu. Relativně výhodná nabídka to zkrátka je, teď jen najít peníze a odvahu...

Napadlo by vás, že někdo, kdo se prohání s takovém stroji, za něj také mohl dát míň než za základní Škodu Enyaq RS? Tak to opravdu je, propad hodnoty „obyčejných” Mercedesů-AMG GT je enormní. Foto: Autohaus Kilic, publikováno se souhlasem

