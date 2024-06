Nejlevnější tisícikoňové auto v prodeji z vás udělá krále křižovatek za cenu lepší Octavie, mohlo by i chvíli vydržet včera | Petr Miler

A vlastně nejen křižovatek, neboť na rozdíl od řady jiných podobných strojů počítá třeba i s tím, že s ním budete brzdit. Jestli vydrží den, měsíc nebo pár let, neumíme říci, s nájezdem 28 tisíc km se ale nezdá být na odpis.

Kdo by nechtěl výkonné auto? Troufnu si říci, že správná odpověď je „nikdo”. I totálně anti-automobiloví lidé, jako je třeba moje partnerka, sice nepojmenují „výkon” mezi prvními věcmi, které v novém autě musí mít, ale když je posadíte do vozu, který bůhvíjaký výkon nemá, tak i když naprostou většinu času jedou stovkou, při prvním předjíždění začnou mluvit o tom, že se auto „dusí” apod. Prostě výkon chce každý, ať už říká cokoli, není na něm nic špatného.

Co lidé nechtějí, je jen jeho odvrácená strana, řekněme náklady spojené s tím, že ho máte. Výkonné auto je drahé na pořízení, protože výkon znamená nejen citelně dražší motor, ale i jeho odolnější přenos dál, potřebujete také schopnější podvozek, lepší brzdy, s vyšší rychlostí lepší odstínění různých hluků apod. Výkonné auto je také drahé na provoz, protože bere víc paliva jakéhokoli typu, výkonné auto „žere” gumy, spotřebovává brzdy apod., navíc obvykle jde o dražší záležitosti (od víceoktanového paliva až po lepší brzdové komponenty). A všechno to roste se čtvercem výkonu.

80koňová Fabie stojí 370 tisíc, 500koňové BMW bude stát 2 až 3 miliony a 1000koňové Bugatti bude stát 50 milionů. A provozní náklady? Roky ježdění s Fabií obstaráte za cenu jednoho karbon-keramického brzdového kotouče na BMW, za cenu brzd na Bugatti si koupíte celou flotilu malých škodovek. Tak to je, výkon je prostě drahý, takže i když ho každý má rád, nikdo ho nechce platit. Nakonec jeden dobře situovaný kolega zrovna řeší dilema: Audi S6 nebo RS6? A dochází k závěru, že i když RS6 je „cool” a pěkně zní a kdesi cosi, těch asi 250 koní výkonu navíc, které při jeho typickém ježdění po Německu využije asi pětkrát za týden, ho bude stát za několik let provozu miliony. To už si rozmyslíte...

Levný výkon je skoro chiméra, zvlášť bavíme-li se o opravdu extrémních cifrách jako 1 000 koní. Na to opravdu běžně potřebujete auta jako Bugatti nebo Koenigsegg, pokud se tedy nespokojíte s poníkem pro jeden trik jako Tesla Model S Plaid, která sice má 760 kW výkonu, s baterií o použitelné kapacitě jen 95 kWh si ale dokážete představit, jak dlouho si těch 760 kW budete užívat. Ani ojetá auta s takovým výkonem tedy nebývají levná, ale dnes mají štěstí všichni, kteří o podobném voze sní.

V prodeji se totiž objevilo nejlevnější tisícikoňové auto, které navíc nepůsobí dojmem, že má takové kvantum valachů k dispozici jen papírově a rozpadne se při prvním startu, popř. při prvním brzdění. Není to pochopitelně ani tak nominálně levný vůz, stojí 74 850 Eur, tedy asi 1,86 milionu Kč. Ale zkuste za podobné peníze sehnat něco podobného.

Jedná se o Audi TT RS poslední - dnes už nadobro poslední - generace, které standardně pracuje s 400 koňmi výkonu. Jeho 2,5litrový pětiválec je ale proslulý svou extrémní odolností, můžete mu přidat desítky procent výkonu navíc bez zásadních úprav a stejně vydrží. Tady těch úprav bylo kapánek víc, motor dostal věci jako titanové ojnice, zesílenou hlavu, závodní ložiska, pochopitelně jiné těsnící kroužky a těsnění hlavy, motor má i vstřikování metanolu, víme o spojce dvouspojkového automatu schopné zvládal až 1 200 Nm, nechybí karbon-keramické brzdy, podvozek KW V3, stabilizátory H&R nebo lehká hořčíková kola se semi-slicky od Yokohamy. Tohle je seriózní úprava, výsledkem je naměřených 1 037 koní a 1071 Nm, navíc auto je z rukou prvního majitele, má za sebou pravidelný servis a prý funguje pořád na 100 procent.

Nakonec najeto má jen 28 tisíc km a se vším řečeným by chvíli mohlo být schopno jezdit naplno. Co to bude znamenat? Můžeme jen fantazírovat, TT je malé lehké auto, s víc jak tisícem koní by mělo zadupat do země i ona Bugatti, bude skutečně těžké narazit na něco rychlejšího. A za 1,86 milionu? Zní to zajímavě, teď je jen otázkou, kdy se to všechno rozpadne a vám zůstanou v ruce leda soubor náhradních dílů za pár set tisíc, protože víc jak dvouapůlnásobek továrního výkonu je opravdu extrémní zvýšení. Na druhou stranu: Kdo nehraje, nevyhraje. Můžete si koupit nové BMW 540d, které přijde na úplně stejné peníze a chybu tím neuděláte, anebo se odvázat a být s tímhle autem králem všeho. Aspoň na chvíli...

Asi byste si netipnuli, že tohle auto je rychlejší než skoro všechno, co vám přijde na mysl. A není drahé. Otázkou je jen jedno: Kdy se rozpadne?

