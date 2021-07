Nejnovější elektromobil vyzval na souboj diesel z předminulé dekády, asi to neměl dělat před 6 hodinami | Petr Miler

Může se zdát, že tahle auta jsou z úplně jiného těsta, ale není tomu tak. Jsou stejného ražení, podobně těžká a podobně výkonná. To nové je na tom ale jízdně prakticky stejně.

Když se nový elektromobil potká ve sprinterském klání s novým autem se spalovacím motorem, obvykle není co řešit. Okamžitý přísun relativně snadno dolovaného výkonu elektrického motoru, který navíc dokáže elektronika efektivněji přenést na silnici, jsou obvykle zárukou úspěchu v krátkých srovnáních dynamiky v přímce - typicky na 400 metrech. Jinak to může vypadat na delší dráze či na okruhu a úplně něco jiného je dlouhodobá udržitelnost takové dynamiky a její praktická využitelnost třeba na dálnici, ale ve sprintech prostě elektřina nemívá konkurenci.

Když se tedy na start sprintu postaví zbrusu nové Audi e-tron Sportback, elektrické SUV s 410 koňmi výkonu, proti Audi Q7 V12 TDI, které je 12 let staré, má sice 500 koní, ale také 190 kg nadváhy, protože jde o o třídu větší vůz, nemělo by být tuplem co řešit. Ale ono co řešit je, jak ukazuje poslední srovnání Carwow.

Záleží v podstatě jen na rychlosti reakci při startu z místa, který vůz vyhraje, při deceleraci jsou pak obě auta znovu vyrovnaná a jen letmé starty díky okamžitému nástupu výkonu a relativně pomalé převodovce Q7 novinka jasněji ovládá. Navíc si vzhledem k času Q7 na čtvrtmíli a původu vozu (dodalo jej přímo Audi ze své historické sbírky) nejsme úplně jisti, jestli ze sebe Q7 dostala to nejlepší a automobilka nechtěla jen ukázat pokrok. Protože čas 14,1 sekundy je až o celou 1 sekundu horší, než jakého byla Q7 schopna v dobových testech Autocaru. Ale může to být také jen tím, že jde o 12 let staré auto, pochopitelně.

Tak či onak e-tron nepředvedl žádný podstatný náskok a jak praví po všech srovnáních řidič Q7, nám už dobře známý šoumen a byznysmen Yianni Charalambous, „aspoň má plnou nádrž”, zatímco e-tron je zralý na dobití. Podívejte se na to a udělejte si názor sami, podle nás ale srovnání novinky s autem z předminulé dekády nevyznívá tak, jak by mělo.

...by mělo být novým e-tronem Sportback jasně zašlapáno do země, nakonec je to i menší vůz. Ale nestalo se, souboje jsou překvapivě vyrovnané. Foto: Audi

