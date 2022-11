Nejpraktičtější moderní škodovka je pramálo jetá k mání za pakatel, takové auto už vám Škoda neprodá včera | Petr Miler

/ Foto: S und S Automobile, publikováno se souhlasem

Není to žádná garážová královna, tohle auto pracovalo, jenže nepracovalo moc často. Dnes tak představuje vskutku vzácnou šanci dostat se k vozu, který v této třídě nenabízí v Evropě už skoro nikdo, nejen Škoda.

Česká automobilka před pár týdny odhalila, že na přelomu první a druhé dekády nového milénia málem pustila do prodeje nástupce jedné ze svých legend 90. let. Prakticky hotový měla model Yeti Pick-up, tedy na jednu stranu praktickou, na tu druhou stylovou verzi svého prvního SUV s korbou místo zadních sedadel a zavazadlového prostoru.

Tento vůz měl navázat na dnes legendární model Felicia Fun, který byl sám odvozen od modelu Pick-up. Na tom už stylového nebylo nic a automobilka jej postupně ve dvou generacích - té první vzešlé z Favoritu a druhé z Felicie - vyrobila na 200 tisíc kusů. V roce 2001 se ale jeho éra uzavřela a byť se později několikrát objevily pokusy na něj navázat (nešlo jen o Yeti, vznikly i prototypy Fabie Pick-up), škodovka už s podobným vozem nikdy nepřišla.

Pokud byste tedy dnes chtěli opravdu praktickou Škodu, které na korbu naházíte úplně všechno od sbírky sekaček na trávu až po partu trampů, máte smůlu. A nebo vlastně ne, protože i když se vzhledem ke stáří a využití původních Pick-upů tahle auta obvykle prodávají ojetá daleko, daleko za poločasem rozpadu, nyní je k dispozici jedno, které má pořád to nejlepší před sebou. A koupit se dá opravdu levně.

Vůz na fotkách níže není nějaká garážová uloženka, podle prodávajícího byl používán k tomu, k čemu byl předurčen, proto je také nevypadá jako z muzea a na některých místech vidíme i lehkou korozi - stál obvykle venku. Současně ale při tomto využití najel pouhých 29 550 km při kratších cestách, a tak nevypadá zničeně ani příliš unaveně. Podle prodávajícího je technicky naprosto fit a kdyby si někdo vzal do té správné vizuální péče, skoro jako z muzea bude i vypadat. Ale to se u takových modelů prostě nedělá, jsou to stroje, do kterých se často sedá i v umaštěných montérkách.

A kdo by do něj investoval tisíce korun za zkrášlování, když je k mání jen za 2 990 Eur, tedy asi 72 tisíc korun. Za to dostanete exemplář z roku 1999 s klasickým benzinovým motorem 1,3 o 40 kilowattech, samozřejmě s manuálním pětikvaltem a pohonem přední osy. Auto mělo jediného majitele, pravidelnou péči a nemá problém ani s německou technickou, tak s tou českou ho mít teprve nebude. Kdybyste měli zájem, stojí v německém Göttingenu - je to dnes svérázná rarita, která už se v prodeji v podobné kondici nevídá.

Pracant, který pracoval, ale ne zase tak moc, aby se upracoval. To je v kostce tato jedna z pramála velmi zachovalých Škod (Felicia) Pick-up, které se v posledních letech daly koupit. Přesto není nijak zvlášť drahá. Foto: S und S Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

