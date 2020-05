Nejrychlejší Jaguar historie je noční můrou prodejců, už léta se je marně snaží prodat před 7 hodinami | Petr Prokopec

Výjimečných sportovních sedanů vzniklo jen 300 a podle Jaguaru měla být celá edice rozprodaná již v roce 2017. Realita je ale taková, že XE SV Project 8 se dealeři dodnes marně snaží prodat, navzdory velkým slevám.

V roce 2017 představil Jaguar pod názvem XE SV Project 8 svůj nejrychlejší silniční model. Produkce byla omezena pouze na 300 kusů, přičemž Britové již při debutu naznačovali, že žádný z nich již není volný. Dnes, o tři roky později, si můžeme říci, že na tom nebylo ani zrnko pravdy. Dealeři i v tuto chvíli nabízí ke koupi zcela nové exempláře, které očividně museli od automobilky převzít. A z jejich přítomnosti na skladě zjevně začínají být zoufalí.

Pokud tedy máte zájem o sedan, jehož pětilitrový osmiválec produkuje 600 koní, můžeme vás nasměrovat ke spoustě prodejců po celém světě, nedávno byl v nabídce i u jednoho z těch českých. Nejlepší ale bude vyrazit do americké Virginie, kde sídlí dealerství Jaguar Chantilly, které má v nabídce hned tři exempláře XE SV Project 8. Vybrat si tak vlastně můžete i lak, neboť první dostal do vínku modrou barvu Velocity Blue Ultra, druhý oranžovou Valencia Orange Ultra a třetí šedou Corris Gray Special Satin. Uvnitř ovšem již zavládla shoda, pokaždé tak lze počítat s černou kůží a Alcantarou.

Každý vůz vyjma toho zdobí záplava karbonu, stejně jako 20palcová litá kola obutá do pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2. Opomenout nesmíme ani výrazné zadní křídlo či stavitelný přední splitter, stejně jako třeba chladič diferenciálu. Díky všem těmto modifikacím pak vůz zvládl Severní smyčku Nürburgringu za pouhých 7 minut a 21,23 sekundy, což jej řadí do nejvyšší ligy s kupátky od Ferrari či Lamborghini. Platí to ovšem naneštěstí nejen v dobrém, ale také ve zlém.

Veškeré úpravy poslaly projekt do atmosférických výšin, tedy alespoň po stránce cenové. Jaguar si na počátku loňského roku, kdy vůz pustil do prodeje, účtoval za každý exemplář minimálně 187 500 USD (cca 4,7 milionu Kč). A to jsou do šílené peníze, když takový Mercedes-AMG C63 lze pořídit od 75 700 USD (cca 1,9 milionu Kč). Zapomenout sice musíte na maximálku 322 km/h, tu však tak jako tak mimo německý Autobahn a pár neobvyklých okruhů nevyzkoušíte.

Právě tento nepoměr, stejně jako samotná abnormalita dané sumy, jsou nejspíše důvodem, proč v americkém dealerství roky marně vyhlíží svého majitele hned tři kousky. Tím to ovšem nekončí, v zámoří jsme našli hned deset nových vozů nabízených k prodeji, v EU devět, ve Velké Británii deset. To jsou tři trhy z mnoha a hned jsme na 10 procentech produkce. Není divu, že zejména v USA jsou tahle auta k mání s nemalou slevou - za oceánem v tuto chvíli stačit na špičkové XE 158 tisíc dolarů (3,9 milionu Kč). Je to spousta peněz, ale pořád o mnoho méně než dříve.

Otázkou nicméně je, zda zlevňování pomůže. Snaha dealerů oslovovat lidi i na Facebooku totiž jasně naznačuje, že XE SV Project 8 je opravdu velký ležák. Stojí za tím i ta skutečnost, že zájem o vozy Jaguaru a model XE není enormní ani v případě regulérních modelů (pouhých 7 978 aut bylo loni prodáno v Evropě a 3 551 v USA). V případě limitované edice tak značka zjevně přestřelila, pročež si pomalu můžeme vsadit na to, že další omezenou sérii hned tak nenabídne. A pokud ano, pak jistě v menším množství nebo za podstatně menší cenu.

Zdroj: Jaguar Chantilly

Petr Prokopec