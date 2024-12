Nejvíc nezničitelné moderní auto je po 830 000 km k mání jako perspektivní ojetina, jeho serviska je delší než Vánoce před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: City Car Colonia, publikováno se souhlasem

Letošní Vánoce jsou s přilehlými svátky a dny volna opravdu dlouhé, vedle záznamů v servisní knížce tohoto auta ale působí jako Pat vedle Patachona. A to je třeba dodat, že jde o pouhých 8 let starý vůz, jako symbol nezničitelnosti slouží dokonale.

Koupit si ojeté auto s vysokým kilometrovým nájezdem si pochopitelně nechce nikdo, jenže pokud máte omezený rozpočet a nechcete si pořídit něco jako malý vůz bez výbavy s litrovým motorem, musíte akceptovat určité kompromisy. Cena klesá jednak úměrně věku auta, jde ale dolů také s najetými kilometry. Takže za opravdu malé peníze lze sáhnout po voze nejen starém, ale i relativně mladém, ovšem hodně ojetém.

Která cesta je ta správná? To je věčné dilema, stáří může vypadat lépe než najeté kilometry, ale onen kilometrový proběh nemusí být zase tak podstatný, pokud auto mělo slušné zacházení a pečlivou údržbu. A jde pochopitelně o typ, který je na takové zacházení stavěný. Dnes před sebou máme vůz, který je mezi takovými stroji králem - Volvo V70, v podstatě technický skvost svého druhu, stroj, který se už hodně dlouho objevuje na pozici absolutní jedničky pořadí nejvíc nezničitelných moderních aut.

Tento konkrétní vůz je kombík (u Volv s písmenem V ve jméně pochopitelně) z roku 2016 s tuctovou motorizací D4, tedy dieselovým motorem 2,0 s turbem. Žádná raketa, jejích 181 koní ale stačí na to, aby se auto rozjelo na 220 km/h a na stovce bylo za 8,6 sekundy. To pro rodinné přesuny postačí, navíc má brát jen 4,9 litru nafty v kombinaci, což ocení každý, kdo touží náklady na palivo snížit na minimum. Automatická převodovka v takovém voze dynamice nepomůže, ale dobrému pocitu z pohodové jízdy snad ano.

Auto nemá zrovna vrcholnou motorizaci, vybavené ale není špatně. Automatická klimatizace, kožená sedadla, navigace nebo vyhřívání i zadních sedaček dává najevo, že výbavy je tu požehnaně. Přesto vám tento kousek ukazujeme z docela jiného důvodu. Stojí totiž jen 5 500 Eur, tedy asi 138 tisíc Kč, což je hodně málo na 8letou V70 D4 s bohatou výbavou, vozy v podobné specifikaci stojí pořád násobně víc. Důvod? Ten už jistě tušíte, nájezd - auto najelo za oněch 8 let neskutečných 830 tisíc km, to je extrém, ať se na to podíváte jakkoli.

Auto nejenže jezdí, prodávající říká, že auto je ve velmi dobrém stavu a popravdě řečeno tak i vypadá. Škraloupem na jeho historii je jen blíže nevysvětlená výměna motoru v 375 tisících km, ale na druhou stranu, aspoň ho budete mít... o 375 tisíc km méně ojetý. Jinak prý auto dodnes nemělo žádnou velkou závadu a veškerá další klíčová technika je stále původní. A vypadá na svůj nájezd opravdu pěkně, krom potrhané části čalounění sedadla řidiče byste mu takový zápřah nehádali. A to je třeba se ptát, co by s vozem udělal pořádný detailing, kterého se mu zjevně nedostalo.

Povzneseme-li se nad detaily, je to vlastně pořád pozoruhodná nabídka pro někoho, kdo chce velké, bezpečné a trvanlivostí vyhlášené auto s rozumnými náklady na palivo. A nemá v kapse půl milionu. Primárně proto vám ale vůz neukazujeme, je to v prvé řadě živoucí důkaz toho, že statistická trvanlivost V70 není jen plácnutí do vody, tohle auto se zrodilo pro nekonečné zdolávání dálek. Však se jen podívejte na jeho servisní knížku, prodávající ji vyfotil prakticky celou...

Tohle auto ujelo už 830 tisíc km popravdě řečeno na to ani nevypadá. Za 8 let je to úžasný výkon, jeho cena pak bude lákat ty, kteří chtějí co nejnovější velký vůz za co nejméně peněz. Foto: City Car Colonia, publikováno se souhlasem

Zdroj: City Car Colonia@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.