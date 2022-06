Nejvíce nezničitelné auto mezi moderními ojetinami je k mání za pakatel, najelo ale už skoro 800 tisíc km včera | Petr Miler

Auto s tak vysokým kilometrovým proběhem obvykle odrazuje a tohle nakonec není výjimkou. Je ale pozoruhodné vidět vůz vyhlášený svou odolností po takovém zápřahu v prodeji, už svou přetrvávající provozuschopností všechny zkazky jen potvrzuje.

Koupit ojeté auto s vysokým nájezdem proběhem si pochopitelně nechce nikdo, jenže pokud máte omezený rozpočet a nechcete si pořídit něco jako malý vůz bez výbavy s litrovým motorem, musíte akceptovat nějaké kompromisy. Cena klesá jednak úměrně věku auta, jde ale dolů také s najetými kilometry. Takže za opravdu malé peníze lze sáhnout po voze nejen starém, ale i relativně mladém, ovšem hodně ojetém.

Která cesta je ta správná? To je věčné dilema, stáří může vypadat lépe než najeté kilometry, ale onen kilometrový proběh nemusí být zase tak podstatný, pokud auto mělo slušné zacházení a pečlivou údržbu. A jde pochopitelně o typ, který je na takové zacházení stavěný. Dnes před sebou máme vůz, který je mezi takovými stroji králem - Volvo V70, v podstatě technický skvost svého druhu, stroj, který se pravidelně objevuje jako absolutní jednička žebříčků nejvíce nezničitelných moderních aut.

Je to kombík z roku 2002 s na první pohled ne až tak atraktivní benzinovou motorizací 2.4. Žádná raketa, jejích 140 koní ale stačí na to, aby se auto rozjelo na 205 km/h a na stovce bylo za 10,5 sekundy. To pro rodinné přesuny postačí, navíc dokáže spalovat LPG, což v současné době jistě oceníte, náklady na palivo to sníží na zlomek obvyklé sumy. Manuální převodovka v takovém voze nemusí být po chuti každému, tady ale spíš pomůže dynamice a dobrému pocitu z jízdy, V70 2.4 automatem už je dynamicky docela utrpení.

Auto nemá zrovna vrcholnou motorizaci a také není nijak extra vybavené. Manuální klimatizace a látková sedadla tak nějak dávají najevo, že výbavy není na rozdávání, proč vám tedy tohle auto ukazujeme? Protože stojí pouhých 650 Eur, tedy asi 16 000 Kč. To je strašně málo na 20letou V70, vozy v podobné specifikaci stojí pořád klidně statisíce. Háček? Ten už tušíte, nájezd - auto najelo za oněch 20 let neskutečných 790 tisíc km, to je extrém, ať se na to podíváte jakkoli.

Auto nejenže jezdí, prodávající říká, že auto dodnes nemělo žádnou velkou závadu a veškerá klíčová technika je dodnes původní. Samozřejmě se můžeme ptát, co je to velká závada, i tak je pozoruhodné, že tohle auto přežívá bez problémů pojízdné i po takovém zápřahu. Bohužel nevypadá zrovna pěkně - zvenku byste mu nehádali možná ani 200 tisíc km, uvnitř je ale vidět nepéče majitele, který snad na sedadlech pravidelně močil a na volant i řadičku sahal v drátěných rukavicích. Též v kufru je svinčík.

Uvidíme, co s vozem udělá pořádný detailing, který prodávající slibuje, může to pak být jiná píseň. Povzneseme-li se nad zmíněné, je to vlastně pořád pozoruhodná nabídka pro někoho, kdo chce velké, bezpečné a trvanlivostí vyhlášené auto s rozumnými náklady na palivo. A nemá v kapse skoro nic. Pokud se nic zásadního nepokazilo za 789 688 km, najet dalších 10, 20 tisíc nemusí být velká výzva. Kdo ví, při ceně 16 tisíc korun to může stát za pokus. I kdybyste vůz po 10 tisících km měli shodit ze skály, nebude stát na ztrátě hodnoty na kilometr skoro nic.

