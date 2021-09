Nejvíce ojetá Škoda Fabia v prodeji už žádnou soutěž krásy nevyhraje, úctu si ale zaslouží před 2 hodinami | Petr Miler

Vysleplá světla, zdevastovaný interiér a cena odpovídající jízdnímu kolu, i to definuje tuto Škodu Fabia. Současně je ale třeba obdivovat, co tento vůz s motorem 1,4 TDI vydržel a že to s ním někdo tak dlouho vydržel.

Není to tak dávno, co jsme vám ukazovali Mercedes třídy E, který za 10 let najel více jak 1 milion km. Zdolat takovým kvapem takovou kilometráž je vážně rarita, u třídy E to ale zase tak nepřekvapí. Je to jedno z aut vyhlášených svou odolností, pohodlný sedan vyšší střední třídy, který je na najíždění vysokých porcí kilometrů stavěný. Kolik se ale dá najet s takovou Škoda Fabia Combi s motorem 1,4 TDI, se kterou je tak trochu utrpení už jen vyjet?

To není řečnická otázka, můžete si zkusit hádat. Říkáte 300 tisíc, pokud měl majitel sklony k obdivu zvuku a vibrací kuchyňských mixérů? Bylo by to dost, jenže stříbrné auto na fotkách níže je ještě jinde - má za sebou pozoruhodných 557 tisíc kilometrů. A ještě není podle jeho prodávajícího zralé do šrotu, protože je nabízeno k prodeji s platnou nizozemskou STK. Byť jeho cena o velké perspektivě nesvědčí - 990 Eur, tedy asi 25 tisíc korun, je dnes cena slušného jízdního kola.

Vůz byl prvně registrován v červenci roku 2005, takže nedávno oslavil 16 let v provozu. To je zhruba 35 tisíc kilometrů ročně a 2 900 měsíčně, na poměry hodně jetých aut ne zase tak moc. Je ale třeba mít na paměti, že přes sebou máme malé auto ve verzi, která se na dálnicích opravdu necítí jako doma na rozdíl třeba od někdejší špičkové Fabie s 1 267 000 km. I to ale nakonec ukazuje bytelnou stavbu první generace Fabie, o které už kolují legendy.

Fotografie u inzerátu nejsou bůhvíjak kvalitní a prodávající nám dal jen o málo lepší, přesto něco ukážou. I když jsou tu celkem logické neduhy jako velmi vysleplá světla a značně opotřebovaný interiér, vůz vypadá na svou kilometráž a cenu ještě k světu. Pod kapotou je motor 1,4 TDI ve verzi s výkonem 53 kW (73 koní) - tedy aspoň před 16 lety v něm takový potenciál byl. Auto mělo po celou dobu jednoho majitele a dostávalo se mu pravidelné údržby, i proto má být technicky stále v dobrém stavu. Mohl by tedy před sebou mít ještě nějaký život, primárně kvůli tomu vám jej ale neukazujeme.

Je především pozoruhodné, že někdo s Fabií takové kilometry najel, že to po celou dobu byl jediný majitel a že i po všech těch letech může auto hrdě zamířit do inzerce v pojízdném stavu s ještě šesti měsíci platné technické. Asi bychom si ho nekoupili ani za 99 euro, ale kdyby o něj přece měli zájem, k mání je v nizozemském Rotterdamu u firmy, která se na prodej podobných „odjetin” specializuje.

Tahle Fabia má za sebou 557 tisíc kilometrů a nezdá se, že by se jen kvůli tomu chystala do důchodu.

