Někdejší Auto roku od Fiatu téměř do jednoho vybila rez a nespolehlivost, tento krásný kousek je dnes jediný hezký k mání

Foto: Fouani AutoCenter, publikováno se souhlasem

Byly ho plné silnice, byl to superhit v očích novinářů i zákazníků, kterého se prodalo skoro 1,25 milionu kusů. Co z nich dnes zbylo? Prakticky nic, tento exemplář vás ale do časů jeho velké slávy vrátí.

Pokud patříte k těm, kteří s láskou vzpomínají na chvíle, kdy italský Fiat dokázal dominovat evropským prodejům aut a v klíčové nižší střední třídě se o korunu krále pral s VW a jeho Golfem za pomoci modelů Bravo a Brava, právě přišel váš den. Je totiž už skoro nemožné koupit si některý z těchto vozů v pěkném stavu. Dnes se ale podíváme na auto, které je skoro nové, a přesto nestojí vyloženě nesmyslné peníze.

Jakkoli to někoho, kdo nesleduje dění v automobilovém světě, může překvapit, najít dnes v prodeji pěkné Bravo je opravdu složité. I když se svého času jednalo o velmi rozšířený automobil a jedno z nejprodávanějších aut Evropy, slehla se po něm zem. Bravo i se sesterským Bravem proslulo mezi auty, která rychle zmizela ze silnic hlavně kvůli potížím se spolehlivostí a korozí. Na celém Mobile.de je dnes k mání pouhých 275 aut.

Je to neuvěřitelný stav věcí, uvážíme-li, že dvojice Bravo/Brava byla zvolena evropským Autem roku 1996 a získala si i masivní oblibu také u zákazníků. Do roku 2003 si jej koupilo bezmála 1,25 milionu Evropanů, o něčem takovém se dnes vedení Fiatu nezdá ani poté, co si na valné hromadě dá sud vína. Je to až surreálně působící údaj, přesto je jeho vliv na současnou podobu evropských silnic prakticky nulový. Těchto Fiatů jezdí naprosté minimum a podívejte se, v jakém stavu většina z nich je.

Jeden z vozů v prodeji se ale obvyklým mezím dalece vymyká, je dodnes jako nový. A na rozdíl od jiných podobných případů z minulosti to není oholená verze, která skončila v rukou nenáročného penzisty, ale provedení 100 16V SX s už lepším motorem, slušnou výbavou a dokonce automatickou převodovkou. Pokud chcete alespoň nějak reprezentativní Bravo první iterace, na lepší hned tak nenarazíte.

K podobně starým autům dříve nebo později někdo začne chovat neurvale, tohle ale navzdory 27 letům na krku - je to skutečně kousek už z roku 1998 - vypadá jako nové. Strávilo většinu svého života v garáži v rukou dvou majitelů, a tak najelo pouhých 57 tisíc km. Že ten první byl opět důchodce, už vzhledem k tehdejší volbě automatu nepřekvapí, oba majitelé ale s autem zjevně jezdili jen v neděli do kostela a ve středu na nákupy či něco na ten způsob. A jakkoli to zní jako průpovídka protřelého bazaristy, tady vážně není důvod pochybovat.

Cena vozu přitom činí velmi přijatelných 3 790 euro, tedy asi 95 tisíc Kč. Za takhle výjimečný kousek - jde svým způsobem o zánovní vůz - je to zvlášť na dnešním trhu nízká cena, zvlášť když to není nuzné provedení a zmíněný motor se 103 koňmi pár ran ještě dá. Kdybyste po tomto vozu zatoužili, k dispozici je v německém Wittmundu.

