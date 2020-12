Někdejší fanoušek Tesly cpe do Modelu S motor V8, přinutila ho k tomu sama automobilka před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Velký spalovací motor a Tesla jdou dohromady asi jako rok 2020 a létání po světě. Muž, který dříve vracel poškozené Tesly na silnice, ale přesně to dělá, prý jej k tomu donutila sama Tesla svým chováním.

Elektromobilům nelze upřít, že neprodukují žádné lokální emise, zásadním prostředkem k zamezení klimatických změn ale budou jen stěží. Platí to už proto, že elektřina potřebná pro jejich pohon vzniká obvykle s emisemi velmi podobnými těm, které by vygenerovala auta se spalovacími motory přímo ve svém nitru, problémem je ale i přístup jejich výrobců. Ti se sice rádi zaklínají misí svatější, než byly křížové výpravy, nicméně realita za jejich slovy značně pokulhává. Pokud by měli skutečně na mysli blaho planety, pak by zákazníky nenutili pouze do koupě nových vozů, ale zároveň by mysleli také na ty starší. Stejně jako by lidem umožnili dokupovat baterie a další stěžejní komponenty. Takový je alespoň názor Riche Benoita, který na YouTube provozuje kanál Rich Rebuilds.

Benoit je nadšenec, který se dlouho zabýval úpravami a opravami aut všeho druhu. Už před léty pak propadl elektromobilitě, a proto se rozhodl dát pro sebe dohromady Teslu Model S za pomoci dílů z několika bouraných aut. Tím se s nimi naučil pracovat a postupně rozjel v tomto oboru úspěšný byznys. Nicméně pak mu začala házet klacky pod nohy samotná automobilka. Ta totiž Richovi zakázala přístup do sítě Superchargerů, neboť z jejího úhlu pohledu byl vůz, který nadšenec vrátil zpátky na silnice, jednoduše „mrtvý“, za čímž spatřoval jen její snahu zkomplikovat život lidem, kteří si Tesly opravují sami.

To Benoita naštvalo, a proto se rozhodl, že elektrifikaci zčásti hodí za hlavu a vrátí se zpět ke spalovacím motorům. To pro změnu vzbudilo velkou nevoli v ortodoxním jádru fanoušků Tesly, kteří se rozhodli, že daný videopříspěvek o návratu k benzinovému motoru budou záměrně nahlašovat jako závadný. Mimo to se Rich dočkal i mnoha peprných komentářů. Přitom neudělal nic jiného, než se svobodně rozhodl, jaký vůz bude používat k dennímu ježdění.

Je přitom otázkou, co Teslí komunita provede nyní, neboť Benoit se chystá na něco jako svatokrádež. Do karoserie Tesly totiž začíná zabudovávat osmiválcový motor, konkrétně pak 6,2litrovou jednotku z Chevroletu Camaro. Jak totiž dodává, veškeré předchozí takové pokusy nebyly reálné, načež má být jeho Model S V8 jediným na světě. S ohledem na lehkou hliníkovou karoserii a propracovanou aerodynamiku by přitom s kalifornským vozem měl pořádně zacvičit.

Nejde však pouze o samotnou konverzi, ale i o názor, s jakým Rich k celé věci přistupuje. Teslu totiž považuje za pokryteckou, neboť pokud by automobilka skutečně chtěla celý svět elektrifikovat, pak by bez problémů lidem nabízela náhradní díly, aby se poškozené vozy mohly vrátit zpět do provozu. Těmto autům by pak pochopitelně nebyl odepřen přístup do sítě Superchargerů, zvláště když původně automobilka majitelům slibovala doživotní „tankování“ zdarma.

Nejde však jen o přístup Tesly, prakticky stejný má také Nissan. Ten totiž komplikuje majitelům postarších exemplářů modelu Leaf přístup k náhradním bateriím. A když už jim je nabídne, pak za cenu výrazně přesahující cenu pomalu dvou zcela nových elektromobilů. Cílem pochopitelně není nic jiného než snaha nahnat publikum k nové generaci, se kterou jsou spojené první registrace a tedy pro výrobce tolik potřebné nulové emise a eko-kredity.

Co z toho vyplývá? Především tolik, že výrobcům nejde o životní prostředí, nýbrž o to, aby se vyhnuli likvidačním pokutám za nadlimitní emise. Dá se to samozřejmě pochopit, neboť jde o firmy toužící po zisku. Nicméně pokud by se vše obešlo bez pokryteckého marketingového balastu, vůbec by nám to nevadilo. Jakkoliv je možné, že kdyby výrobci rovnou zmínili pravdu, nikdo by si od nich elektromobil nekoupil.

Jak se tedy říká, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Jakmile nicméně jsou zákazníci polapeni do sítí, nastaví jim výrobci elektrických aut svou temnou tvář. Na náhradní díly tak mohou majitelé minimálně v případě Tesly rovnou zapomenout, stejně jako na možnost vlastních úprav hnacího ústrojí.

Pokud tedy hodláte přispět k ochraně planety, třiďte kupříkladu odpad, krátké trasy třeba do obchodu absolvujte raději po svých a při čištění zubů zbytečně neplýtvejte vodou. Díky tomu přírodě a životnímu prostředí pomůžete mnohem lépe než koupí elektromobilu, který je již s nulou na tachometru zatížen hlavně náročnou těžbou vzácných kovů a který díky neekologické výrobě elektřiny jen přesouvá své emise ze silnic o pár kilometrů dále.

