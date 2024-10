Někdo asi přebral při specifikování zakázkového superkombíku, bizarní výsledek teď prodává se ztrátou přes 2 miliony dnes | Petr Miler

/ Foto: AWR Exklusiv Cars, publikováno se souhlasem

Zvenčí tohle auto vypadá docela nenápadně, třebaže ani tak ne všedně, ale podívejte se dovnitř. Vskutku svérázně pojatý interiér bude jedním z důvodů, proč tohle Audi RS6 tak mohutně ztrácí na ceně, vonět nebude zdaleka každému.

Pomyslnými králi ztráty hodnoty jsou dnes elektromobily všeho druhu, zejména pak drahé modely s tímto pohonem. Daleko za nimi ale tradičně nezaostávají ani klasičtěji pojaté luxusní limuzíny typu Audi A8, jejichž hodnota klesá o desetitisíce korun s každou delší cestou. O moc lépe na tom ale nejsou ani jeho sourozenci sice méně luxusní, ovšem o to výkonnější. Ten, který vidíte na fotkách okolo, pozbyl na ceně bezmála 2,2 milionu korun, aniž by s ním někdo nějak zvlášť jezdil.

V německém městě Remscheif ležícím asi 500 km západně od ČR totiž místní prodejce specializující se na výjimečné stroje všeho druhu nabízí ojetou RS6 Avant, na kterou se vyřádila divize Audi Exclusive. Na první pohled se moc odlišit nedokáže, třebaže bílá německá rodinná střela na černých kolech nikdy nebude úplně obyčejným zbožím. Co ale činí tohle auto výjimečným, je až ujetý interiér, v němž visí cenovka 54 980 Eur, asi 1,4 milionu Kč. Ta na první pohled nevypadá moc lákavě, její výše ale dostává trochu jiný rozměr, pokud se podíváme na sumu na faktuře zaplacené první majitelem - ten za pár klíčů od vozu musel dát přes 140 000 Eur, tedy asi 3,6 milionu Kč.

To je o zmíněných 2,2 milionu víc než dnes, na vůz v bezvadném stavu s 86 tisíci najetými kilometry jistě hodně. Dáno je to několika faktory od výjimečné specifikace (protože za příplatkovou výbavu, kór na vaše zvláštní přání, vám na trhu ojetin lidé nedají skoro nic) až po fakt, že jde o vůz generace B7, který už neskýtá image vozu pro vyvolené. Tohle auto ale skutečně má schopnost odlišit se od všech ostatních vozů stejného typu - interiér v kombinaci černých plastů, světle hnědé a krémové kůže či světlého dřevěného obložení je na sportovní kombík snad až nepatřičný. Jistě, proti gustu... Tady to ale vypadá, že někdo při specifikaci trochu přebral a volil ty největší bizarnosti, které mu padly pod ruku.

Dynamikou by ale měla tato RS6 odzbrojit každého, však generace B7 byla ve verzi Performance s 605 koňmi dolovanými z motoru 4,0 V8 o 5 koní silnější než novější RS6 B8. Tohle je sice původně standardní provedení s 560 kobylami, jenže dostalo úpravu od firmy Abt, takže nyní nabízí ďábelských 666 koní. Dynamika známa není, stovku ale tipujeme okolo 3,5 sekundy a maximální rychlost bez omezovače bude někde mezi 320 a 330 km/h. Na auto pro pět lidí s obrovským kufrem pořád parametry z říše snů.

Zbylá výbava odpovídá tomu, že někomu nebylo líto vydat 5 900 Eur (asi 150 tisíc Kč) jen za specifickou barvu čalounění od Audi Exclusive, 1 170 Eur (skoro 30 tisíc) za ono dřevěné obložení nebo vrcholnou verzi audiosystému Bang & Olufsen za 6 000 Eur (152 tisíc Kč). Nechceme dál citovat ceník, než se nám zatočí hlava, za pár „nesmyslů” v tomto voze by se dala koupit spousta zajímavých nových vozů se vším všudy. Že tu jsou věci jako čtyřzónová klimatizace, vyhřívaná sedadla, střešní okno, světla LED Matrix, navigace, parkovací kamery, samozatmívací zrcátka, milion senzorů a asi miliarda asistentů nepřekvapí ve stínu výše řečeného nikoho.

Těžko hledat citelně chybějící příplatek krom karbon-keramických brzd, konfigurátor svého času prostě dostal zabrat. Těžko také hledat mnoho dalších aut podobného ražení, která by prvního majitele stála takové peníze při ježdění pouhých 9 tisíc km ročně. Ten druhý na tom bude lépe a dostane spoustu hodnoty za peníze. Bylo by ale naivní domnívat se, že pokles ceny nebude pokračovat. Bude, ale asi ne až k absolutní nule, RS6 si dlouhodobě drží popularitu mezi příznivci superrychlých stěhováků.

Poněkud bláznivá verze Audi RS6 Avant s 666 koňmi má mraky výbavy a docela málo najetých kilometrů. Přesto na ceně padlo o 2,2 milionu Kč a dá se koupit za cenu mnohem tuctovějších nových aut. Foto: AWR Exklusiv Cars, publikováno se souhlasem

Zdroj: AWR Exklusiv Cars@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.