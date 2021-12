Někdo najel přes 459 tisíc km s naprosto nevhodným autem, v pozoruhodném stavu ho prodává před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autobedrijf Hazet Ochten, publikováno se souhlasem

Řád bílého patníku by zasloužil člověk, který s tímto vozem více jak 11krát objel zeměkouli a staral se o něj tak pěkně, že to na něm skoro není znát. Jde totiž o vůz, který se na dlouhé cesty hodí asi bikiny do opery - Toyota Aygo.

Najet skoro půl milionu kilometrů s jedním autem je obdivuhodné v každém případě - jde o pořádnou štreku, kterou spousta většina lidí nezvládne za celý život ve všech autech dohromady. Jsou ovšem vozy, ve kterých se taková kilometráž zvládá docela snadno. Stačí takový VW Passat 2,0 TDI a kilometry naskakují jako po másle, nemluvě o Mercedesu třídy E nebo třeba BMW 7. Auto, které vám ukážeme dnes, je ale z úplně jiného těsta.

Jde o jednoho z prcků vyráběných TPCA v českém Kolíně, Toyotu Aygo. Párkrát jsem s tímto vozem (a jeho sourozenci) měl tu čest a přes veškerou úctu k jeho tvůrcům je ježdění s ním asi na úrovni nasednutí na koště zapíchnuté do motoru ze sekačky - nějak to jede, po chvíli zamyšlení si ale dost možná nebudete jistí, jestli se nacházíte v autě nebo na vibračním sedadle v masážním salónu. Na poskakování po městě je to bezproblémové auto, najet s ním byť jen 100 tisíc km v jakkoli kratším časovém úseku lze ale označit jen slovem „trest”.

Této realitě ostatně odpovídá i typická kilometráž aut v evropském prodeji. Z asi 2 300 vozů dostupných na Mobile.de přes 80 procent nenajelo ani 90 tisíc km, bez ohledu na stáří. A nejvíce ojetý kus z německé nabídky je porouchaný vůz s 370 tisíci najetými km, který působící dojmem, že jej někdo stloukl ze třech jiných. Aygo na fotkách níže je jako z partesu, přesto najelo skoro 460 tisíc km.

Není to vtip ani překlep, někdo vážně vzal v roce 2008 tento prskolet a jezdil s ním tak dlouho, dokud se mu 11krát neuklonil Phileas Fogg. Navíc s ním po celou dobu jezdil do autorizovaného servisu, a absolvoval tedy všechny předepsané prohlídky. K tomu se o své Aygo dobře staral, neboť kdybychom neviděli odometr s oním trochu absurdním číslem, nevěřili bychom tomu, že jde o skutečný nájezd. Ano je to Toyota, ale jen z třetiny. Nebo nanejvýš poloviny, navíc dělaná tak, aby stála co nejméně.

Dvanáctý úklon tedy přichází od nás. Pro úplnost dodáme, že se jedná o Aygo s litrovým tříválcem o 68 koních, který prý nadále funguje, jak má, stejně jako veškerá ostatní technika. Kdybyste po tomto světoběžníkovi zatoužili, k mání je v nizozemském Ochtenu. Cena 1 850 euro odpovídá asi 46 tisícům Kč, záruky po jejím uhrazení nemůžete očekávat žádné. Přesto bychom v případě zájmu jednali rychle, abyste jej měli doma dřív, než si auto koupí sama Toyota.

Až absurdní kilometry najel s tímto Aygem jeho majitel, teď je na prodej za 46 tisíc Kč. Foto: Autobedrijf Hazet Ochten, publikováno se souhlasem

Zdroj: Marktplaats

Petr Miler

