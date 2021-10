Někdo najel s moderním Porsche Turbo neobvyklé kilometry, v „kašovitém” stavu ho prodává před 7 hodinami | Mirek Mazal

Jen 10 let staré Porsche s enormním nájezdem je běžně neexistující věc a pokud se nějaká přece objeví, jde o dieselový model. Tady máme na své stáří pozoruhodně ojeté Turbo, také ale podle toho vypadá.

Pokud se zeptáte jakéhokoli člověka trochu orientujícího se v autech na ideální sporťák pro každý den, obvykle odpoví: „Porsche!” Zejména model 911 je koncipován tak, aby nebyl nutně jen víkendovou či okruhovou hračkou, ale klidně autem, se kterým můžete jezdit den co den do práce a v případě potřeby do něj naložit i manželku s menším dítětem.

Tento stav má za výsledek, že se jednak s auty od Porsche více jezdí a jednak nemá vyšší kilometráž tak drastický vliv na hodnotu vozu. Supersport s 60 nebo 70 tisíci kilometry je jinak už dost obtížně prodejná věc, alespoň za slušnou cenu, u Porsche 911 je to nepřekvapivý nájezd. Ještě více to platí o modelech jako Cayenne či Panamera, které nejsou tak úplně sporťáky, přesto je velmi neobvyklé vidět na jejich tachometrech nájezdy v mnoha stech tisících km.

Důvod je prostý - pokud někdo má tři čtyři nebo pět milionů korun na koupi takového auta, nouzí obvykle netrpí a za tři roky chce novější. Za tu dobu většina lidí nestihne najet více než nějakých 150 tisíc kilometrů, i to bývá hodně. A druhý majitel, který koupí takové auto za zlomek ceny, už obvykle nemá dost peněz na to, aby ojeté Porsche udržoval při životě při ježdění podobným stylem.

Když se tedy podíváte do nabídky ojetin na nejojetější Porsche, obvykle najdete dekády staré 911, u kterých se vysoké kilometry prostě postupně poskládaly, nebo nanejvýš něco jako Cayenne Diesel, s nímž není zase tak drahé jezdit a jezdit. Výjimky ale existují a jednu vám dnes ukážeme.

Jde o Cayenne Turbo druhé generace, tedy auto z roku 2011 s nájezdem nemalých 353 tisíc km. Nic na poměry naftových Passatů a ještě celkem vídaná porce u Cayenne Diesel, tady ale někdo musel vydatně „krmit” 4,8litrové turbo a jeho 500 koní. A nejde zdaleka jen o palivo, možná i proto jsou snad roky strávené za volantem na voze hodně znát. Už přístrojová deska svítící jako vánoční stromeček je varovná - problémy jsou s řadou elektronických systémů a auto si stěžuje i na opotřebené brzdy. To je ale teprve začátek.

Vizuálně je auto opravdu na kaši, spousta šrámů zvenčí, které rozbily i jeden z blinkrů, ponechává málokterý díl karoserie „zdravý”, interiér je pak kapitolou samou pro sebe. Kožené čalounění je sedřené a zhuntované, výplně dveří poškozené či zcela chybějící, všechno je špinavé a neudržované. Tohle auto mělo opravdu těžký život a byť bychom jinak řekli, že Cayenne jsou kvalitní a vydrží, majiteli tohoto stroje zjevně neodolalo.

Pozitivem budiž, že vůz jezdil pravidelně do autorizovaného servisu, ani ten jej ale nakonec nezachránil před téměř úplnou zkázou. Za 14 995 euro, tedy asi 380 tisíc Kč, je to bezpečně nejlevnější Cayenne Turbo starý jen 10 let, ovšem v tomto stavu bychom je nechtěli snad ani za 180 tisíc. Jen zbavit se chybových hlášek může chtít statisícové investice a i když je podstoupíte, budete mít pořád poničeného auto, na jehož stavu bude přes 350 tisíc najetých km znát na každém dílu.

Určitě vám tedy tento vůz neukazujeme jako zajímavou koupi, je to jen zajímavost. Je na jednu stranu pozoruhodné, co lze také s takovým autem najet, na tu druhou alespoň tento kus nenaznačuje, že by mu to dělalo nějak zvlášť dobře.

Porsche Cayenne Turbo druhé generace s více jak 350 tisíci km se nevídá. Nestojí moc, také ale podle toho vypadá, je totálně na kaši. Foto: Autojorg, publikováno se souhlasem

