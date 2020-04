Někdo se pokouší na vzácném BMW vydělat za pouhý rok 1,25 milionu Kč před 3 hodinami | Petr Miler

Mnozí vám bez okolků řeknou, že auto je ta nejhorší možná investice. Ti moudřejší ale dodají dvě slova: „Jak které.” Na některých automobilech lze relativně rychle zbohatnout a toto může být jeden z příkladů.

Donedávna opomíjené BMW řady 8 generace E31 se v posledních letech stalo vyhledávaným sběratelským artiklem. Technicky i designově pokrokový stroj jako nový svého času u zákazníků nezabodoval a dlouho si hledal příznivce i jako ojetina. Nakonec se ale stalo nevyhnutelné - velké kupé s výklopnými světly a velkými, atmosféricky plněnými motory spojenými s manuální převodovkou snad ani nemohlo s odstupem času nezískat na popularitě.

Auta, která se kdysi prodávala za nízké statisíce, tak najednou stojí miliony. Na vrcholu zájmu se pak pohybuje varianta 850 CSi vyšlechtěná divizí M, která spojuje všechny výše zmíněné ingredience do jednoho. Má posílený motor 5,6 V12 disponující až 380 koňmi výkonu, šestistupňovou manuální převodovku a pochopitelně pohon zadních kol. To samo o sobě bezpečně stačí na sedmimístné prodejní cenovky, když se ale do hry přidá i některé ze zvláštních provedení, cena míří ještě více nahoru.

Přesně takový vůz dnes máme před sebou. Jde o verzi dále vyladěnou divizí Individual, která se podepsala na podobě pouhopouhých 203 aut z celkově 1 510 vyrobených CSi. Jejím hlavním specifikem je lak s obchodním označením Dakargelb nebo Dakar Yellow, svůj otisk ale divize zanechala i v interiéru. Auto jako takové pak bylo prodáno v roce 1995 v Německu a později bylo vyvezeno do USA, kde zůstává dodnes. Dočkalo se za čtvrtstoletí své existence řady servisních zásahů včetně například výměny převodovky, a tak není divu, že má být i s necelými 135 tisíci km na tachometru v perfektním stavu.

Na této nabídce je ale nejzajímavější, že se s ní nesetkáváme poprvé. Skoro přesně před rokem byl totiž vůz prodán a aukci Bring A Trailer za 101 500 dolarů, dnešním kursem 2,6 milionu Kč. Tučná cenovka, tehdejší kupec ale nyní tu samou 850 CSi posílá do prodeje s cenovkou 149 990 USD, tedy za 3,85 milionu Kč. Výdělek 1,25 milionu za rok, to už je na slušné živobytí.

Samozřejmě, je to nabídková cena, nedojít ale k pandemii nového koronaviru, skoro bychom řekli, že ji někdo akceptuje. Jestli se to stane i za současných okolností, ukáže čas, i fenomén automobilového sběratelství ale podle našich informací v posledních týdnech výrazně slábne a může se tedy nakonec stát, že auto nebude znovu prodejné ani za svou loňskou cenu.

Jedno z pouhých 203 BMW 850 CSi upravených divizí Individual je výjimečným zbožím. Ale je tak výjimečným, aby na něm někdo vydělal přes 100 tisíc za měsíc vlastnictví i při prodeji době pandemie koronaviru?

Zdroje: Enthusiast Auto Group, Bring A Trailer

Petr Miler