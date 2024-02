Němci otestovali nový kombík třídy E, Mercedes s ním prý už možná přetahuje pomyslnou strunu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto na jednu stranu zůstává své, když dál boduje luxusem a praktičností, kterou „batoh na zádech” jen umocňuje. Nicméně hybridní pohon má své slabiny, příliš mnoho techniky pak ostatně vozu škodí na více frontách.

Během letošní zimy jsem strávil hezkých pár stovek kilometrů za volantem hned několika plug-in hybridních aut. I přes jisté rozdíly v přístupu toho kterého výrobce k technice přitom všechna fungovala prakticky stejně. Dokud tedy byla baterie nabitá, auto fungovalo obstojně a na spotřebu šlo zvláště s ohledem na hmotnost nahlížet pozitivně, tedy pakliže jste ignorovali to, že jste před jízdou museli dobít akumulátor. Jenže vyšší mrazy s možnostmi akumulátorů poměrně rychle zamávaly, načež jízdní projev ztrácel na atraktivitě, zatímco „přiznaná žíznivost” šla nahoru.

V podstatě úplně tím samým trpí i nový Mercedes-Benz E Kombi ve verzi 300e, jak zjistili kolegové z Auto Bildu, kteří naznačují, že s hybridizací třícípá hvězda poněkud přetahuje strunu. Novinka totiž navzdory svému jménu nemá pod kapotou třílitrový šestiválec, nýbrž dvoulitrovou čtyřválcovou jednotku naladěnou na 204 koní. Spolu s elektromotorem ovšem systém dává k dobru 313 koní, což je lépe padnoucí výkon k hmotnosti 2 280 kg. Za tou stojí hlavně příchod baterií o kapacitě 25,4 kWh, s nimiž značka spojuje dojezd 112 km. Kolegové však při chladnějším počasí dosáhli jen na 68 km.

Ve chvíli, kdy měli k dispozici plně nabitou baterii, dokázali se pohybovat za 4,9 litru benzinu a 12,9 kilowatthodiny na 100 kilometrech. Jakmile však byl paket prázdný, došlo jen na potvrzení fyzikálních zákonů. Tedy že 204 koní má s rozpohybováním 4,95 metru dlouhého a 2,3tunového vozu jisté problémy. Spotřeba tak vzrostla na 8,2 l/100 km, což lze ještě považovat za relativně rozumný údaj nasvědčující tomu, že kolegové se za volantem dost krotili.

Také jejich další poznatky jsou ostatně spojené se stejným nešvarem, jaký jsem zažil na vlastní kůži - plug-in hybridní ústrojí totiž majitele obírá o objem zavazadelníku. Byť lze konstatovat, že kapacita od 460 do 1 675 litrů je pořád ucházející. Bez onoho bateriového paketu byste na tom ovšem byli o 155 litrů lépe. Pokud tedy převážíte velké objemy na dlouhé trasy, uvažujte raději o čistě dieselovém kombíku.

Samotná jízda je jinak velmi uvolněná, za čímž stojí také příplatkový vzduchový podvozek. Další peníze lze utratit za akustický balíček navyšující klid ve voze, přičemž pochvalu si od kolegů vysloužily také mnohé asistenční systémy. V souvislosti s nimi ovšem Němci podruhé naznačují, že Mercedes přetahuje pomyslnou strunu snesitelnosti. Třeba ambientní osvětlení může reagovat na hudbu a blikat tak i během řízení. Souběžně s tím pak do sedadel mohou být vysílány i příslušné vibrace.

Třída E tak možná sice zůstává luxusní a praktická, jak by měla být, ovšem poněkud horší je to již s jednoduchostí obsluhy. To ostatně můžete zažít již při vstupu, neboť současné provedení nemá klasické kliky, nýbrž výsuvné. Systém přitom reaguje na váš příchod, ovšem následně je stejně ještě nutné přejet přes dotykovou plošku na klice, aby se dveře s nasimulovaným cvaknutím otevřely. Něco takového přitom ve spěchu rozhodně neoceníte, benefit v lepší aerodynamice je pak naprosto zanedbatelný.

Lze už jen dodat, že jednou z možná i překvapivých kladných vlastností vozu je jeho řízení. To dobře reaguje na povely, poloměr otáčení 11,4 metru je pak na téměř pětimetrový vůz, který nelze osadit řízením všech čtyř kol, dobrý výsledek. E 300e kombi je přitom u nás k mání od 1 842 830 Kč, zatímco dieselovou verzi E 200d pořídíte od 1 645 600 Kč a diesel-elektrický Mercedes-Benz E 300de 4Matic jakožto All-Terrain pak za 2 069 100 Kč.

Jako dobíjecí hybrid přichází třída E Kombi o 155 litrů kapacity zavazadelníku a ve chvíli, kdy již nelze počítat s elektrickou asistencí, si 204 benzinových koní musí poradit s hmotností 2 280 kg, kdy se trápí z hlediska dynamiky i efektivity. Tohle nevypadá na moc dobrý obchod. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

