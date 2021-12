Němci otestovali ojetou Teslu Model 3, varují hlavně před problémy, které přijdou před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Stále nejmenší Teslu lze už pěkných pár pátků koupit i v Evropě, a tak není divu, že je i v bazarech k vidění stále častěji. Jedno z takových aut otestovali Němci a nevedlo si špatně, nebýt dvou podstatných aspektů - ceny a baterie.

O kvalitách či spíše nekvalitách Tesel bylo už popsán bezpočet stránek. Nejde přitom o výmysly nepřejících lidí sázejících na propad akcií firmy, jak rádi tvrdí fanoušci značky, problémy připustil i Elon Musk. Ten v rozhovoru s expertem Sandym Munro uvedl, že asi nejlépe smontované jsou ty exempláře Modelu 3, jež pochází z počátku výroby v roce 2017. Následně se však Tesla začala honit zejména za kvantitou, v důsledku čehož třeba lak nestihl pořádně zaschnout. Že z něčeho takového zákazníci neměli zrovna radost, asi nemusíme dodávat.

Musk mimo to přiznal, že zlepšit kvalitu je prakticky nereálné. Dle něj by totiž automobilka musela kompletně přepracovat továrnu, což by pochopitelně mělo negativní vliv na její finanční bilanci. Model 3 totiž patří mezi nejžádanější. Ve výsledku by se tedy zákazníci poněkud paradoxně měli modlit, aby na ně vyšel exemplář postavený v Číně, neboť auta z tamní Gigafactory jsou smontovaná o něco lépe. Ovšem i u nich dochází k mnoha problémům, což znamená, že špatná je již samotná koncepce vozu.

V kontextu s tím je otázkou, zda vůbec má smysl zvažovat pořízení Tesly jako ojetiny. S pomocnou rukou se pokusil přijít německý Auto Bild, který otestoval dva roky starý Model 3 se 116 299 najetými kilometry. Mnoho informací ale neposkytl, byť připouští, že zejména uvnitř problémy se slícováním přetrvávají. Kromě toho uvádí, že špatná je i samotná koncepce interiéru postaveného okolo středového multifunkčního displeje. Jeho obsluha totiž není ani zdaleka intuitivní.

Spíše než to ovšem většinu lidí nejspíše bude zajímat, jak je na tom Model 3 s bateriemi. Němci uvádí, že jejich kapacita se snížila zhruba o 5 procent, což je na první pohled dobrá zpráva. Ovšem pokud degradace bude postupovat stejným tempem i nadále, pak po osmi letech je Model 3 jen na 80 procentech. To je sice kapacita plně odpovídající záručním podmínkám, záruka ale není spojena jen s věkem (byť dříve tomu tak bylo), a tak vyprší o poznání dříve.

Tesla totiž v případě Modelu 3 Long Range počítá s oněmi osmi roky nebo maximálně se 120 tisíci mílemi (193 080 km). Poté mohou baterie klidně zcela odejít, přičemž náhrada rozhodně není levná. Otázkou však je, zda vám postačí, že budete mít 14 tisíc Eur (cca 351 tisíc korun) v kapse, neboť akumulátory jsou velmi nedostatkovým zbožím. Výrobci totiž preferují nová auta a nikoliv opravy těch ojetých, se kterými již není spojena registrace a tedy zisk eko-kreditů.

Suma sumárum by tedy americký elektromobil nemusel být jako ojetina až tak špatnou koupí, neboť pokud pomineme špatné slícování zvenčí i uvnitř, stejně jako problémy s centrálním displejem, mnoho kritiky zatím nezaznívá. Jenže cena 40 950 Eur (1 026 000 Kč) je opravdu vysoká, zvláště uvážíme-li, že bateriím zbývá už jen nějakých 75 tisíc km vyzpytatelné budoucnosti. Na krátké cesty, proč ne. Ale koupíte si na krátké cesty ojetinu se skoro 120 tisíci km za milion? Není divu, že Němci varují hlavně před budoucími problémy - snadno můžete zjistit, že jste utratili nemalou sumu za vůz, se kterým bez další velké investice jednoho dne už spolehlivě nevyjedete.

Německý Auto Bild kupodivu nenašel na ojeté Tesle Model 3 mnoho důvodů ke kritice. Obavy však může vzbuzovat její vysoký nájezd, který zakrátko povede ke konci záruky na baterie. Její nahrazení přitom není levnou záležitostí, stejně jako vůz sám. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.