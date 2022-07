Němci postavili Škodu Karoq proti konkurenci, aby zjistili, jak si vede poté, co zdražila o statisíce před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Karoq nikdy nebyl špatným autem, logicky se ale jeví jinak, když se jeho ceny posunou do docela jiných sfér, než na které jsme byli zvyklí. Po faceliftu to platí dvojnásob, jak si tedy vede proti docela odlišně pojaté Mazdě CX-30?

Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž, říká se. Platí to i v případě Mazdy CX-30 a Škody Karoq, neboť v obou rozích ringu máme kompaktní SUV. Každé pak ke svému pohonu používá čtyřválcovou benzinovou pohonnou jednotku o výkonu 150 koní. O jejich přenos pouze na přední nápravu se pak stará šestistupňový manuál. Tím je však shoda mezi oběma vozy u konce, neboť kde Japonci nadále sází na atmosférický agregát, tam Češi využívají otevřených skladů koncernů VW Group a pod přední kapotu napěchovali turbo.

Tento rozdíl má vliv především na jízdní dynamiku, která pochopitelně nevyznívá ve prospěch Mazdy CX-30, tady má turbo navrch. Rozdíly nejsou dramatické, při akceleraci na stovku (9,6 sekundy vs. 9,4 sekundy) i na stotřicítku (16 sekund vs. 15,4 sekundy) Mazda zaostává o prsa krajanky, jen při pružném zrychlení z 80 na 120 km/h na šestý převodový stupeň je znát, že turbo generuje víc výkonu v nízkých otáčkách (21,5 sekundy vs. 14,1 sekundy). Škoda Karoq se kromě toho rozjede až na 211 km/h, zatímco u japonského SUV končí maximum pod dvoustovkou.

Jak nicméně dodávají naši kolegové z německého Auto Bildu, kteří tuto dvojici aut otestovali, v neprospěch českého zástupce vyznívá spotřeba. Jakkoliv tedy výrobci již několik let na popud politiků přistupují k downsizingu, kýžený efekt to nepřineslo. Karoq si sice řekne o méně paliva při úsporné jízdě (5,6 l/100 km vs 6 l/100 km), ovšem při té normální je na tom již hůře (7,3 l/100 km vs 6,7 l/100 km) a během sportovní už má opravdu velký splávek (10,4 l/100 km vs 9,2 l/100 km).

Jelikož navíc Mazda má o chlup větší palivovou nádrž, může na jedno natankování reálně urazit až 760 km, tedy o devadesát více než Škoda. Mohlo by se tedy zdát, že vítězství má v kapse, zvláště když po stránce designové Karoq hraje druhou ligu. Ovšem jak Němci uvádí, CX-30 rozhodně není tím autem, se kterým byste chtěli vyrážet na dovolenou. Už jen proto, že do zavazadlového prostoru pobere 430 až 1 406 litrů nákladu, zatímco na straně Škody stojí kapacita 521 až 1 630 litrů.

Podstatnější nicméně je, že japonské SUV je užší a nižší. Ač má tedy delší rozvor, zvláště vzadu budete mít problém místem pro hlavu a kolena. Užší karoserie pak pocitům vzdušnosti též neprospívá. A aby toho nebylo málo, je horší i nastupování. Vpředu si nicméně budete výskat, neboť sedadla jsou usazena níže nad podlahou. Ocení to nejen nadšení řidiči, kteří si budou připadat jako v normálním voze, tak hlavně ti vysocí.

Karoq nicméně kontruje celkovým vyšším komfortem, za nímž mimo jiné stojí fakt, že s lokty můžete pohybovat i do stran. Příplatkové adaptivní tlumiče jsou pak v jeho případě prakticky povinností, neboť s nimi přichází nejen o půl třídy vyšší úroveň, ale rovněž lepší, přímější pocity z řízení. To v Mazdě je ale poněkud vágnější, v důsledku čehož si sportovní jízdu, která by odpovídala vizáži, vlastně ani nemůžete pořádně užít. Tužší tlumiče tak jen snižují pohodlí.

V neprospěch Mazdy nevyznívají ani nepříjemné zvuky, které se linou interiérem hlavně na zhoršeném povrchu. Milejší vám naopak bude její pojetí interiéru, které je takříkajíc familiárnější. Multimediální systém Škody však oproti tomu nabídne více informací, jenž jsou mnohdy snáze dostupné. Hlasovému ovládání byste se nicméně měli vyhnout u obou SUV.

Ve finále tedy Karoq vyhrává na body, i když po opakovaných zdraženích Škod stojí spoustu peněz (testovaná verze přišla na 35 780 Eur, tedy asi 880 tisíc Kč, o více jak 4 000 Eur víc než u Mady, to je soda), do čehož nicméně promluvili i německé reálie. CX-30 je sice levnější a počítat u mí můžete pouze s šestiletou záruční dobou místo dvouleté, ovšem u Škody mají kupci předplacenou servisní péči na dva roky. Kvůli objemu motoru jsou pak s Mazdou spojené také vyšší pojistné náklady.

Ve finále je tedy na vás, jakým směrem se rozhodnete jít. Přičemž bychom se ani nedivili, kdyby výsledek ovlivnila současná dostupnost či spíše nedostupnost aut. Koncern VW byl totiž nedostatkem čipů a dalších komponentů zasažen daleko více než většina konkurentů. Navíc se zdá, že při přerozdělování dodávek přichází česká značka na řadu až jako poslední. Na Karoq tak můžete čekat o dost déle než na CX-30.

Karoq získal v testu německého Auto Bildu 575 bodů a tedy první příčku. Zejména za vyšší pohodlí, vnitřní i zavazadlový prostor. Chváleno je i jeho hnací ústrojí. Foto: Škoda Auto



CX-30 je sympatická už tím, že nabízí atmosférický dvoulitr či lehce staromilský interiér. Vše pak navíc halí pohledná karoserie. Ovšem na sportovnost paradoxně spíše zapomeňte, praktičnost je pak i navzdory většímu rozvoru nižší. Foto: Mazda

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.