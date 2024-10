Němci srovnali možná poslední „normální” velké dieselové kombíky od BMW a Mercedesu, bitvu rozumu rozhodla cena včera | Petr Prokopec

Obě automobilky zahušťují svou nabídku porůznu elektrifikovanými modely, tohle duo se ale do větších experimentů nepouští. Oba vozy mají své silné i slabé stránky, ovšem jedna ze značek byla při sestavování ceníku až příliš sebevědomá.

Po dlouhá léta byly souboje mezi BMW a Mercedesem spíš zábavou pro novináře, než aby z nich čerpala reálná klientela. Mnichovská automobilka totiž svými výrobky chtěla potěšit hlavně aktivní řidiče, zatímco u té stuttgartské byl důraz kladen na komfort. Jenže postupem času obě značky zjistily, že když v některých ohledech přistoupí ke kompromisům, šíře zásahu jejich aut se zvětší. Málokomu zjevně v ten moment došlo, že ze dvou kurníků se stává pouze jeden, a že tedy na nejvyšším bidýlku bude moci sedět jen jeden kohout.

Souboj, ke kterému nyní přistoupili kolegové z Auto Bildu, má tedy svou váhu a skutečně může přispět k úspěchu toho či onoho vozu - oba vozy jsou si blíž než kdy dřív. Na startovní čáru se tedy postavily BMW 520d xDrive Touring a Mercedes-Benz E220d 4Matic Kombi, praktičtější verze řady 5 a třídy E osazené nejtuctovějším a současně možná i nejlepším pohonným ústrojím. Pokud totiž zvažujete koupi pětimetrového kombíku, je pravděpodobné, že tak nečiníte jen kvůli krátkým jízdám po městě. Očekávat se spíše dá potřeba najet i stovky kilometrů denně.

Že něco takového si netyká s dnes protežovanou elektromobilitou, asi nemusíme dodávat. V jejich případě můžete reálně u většiny počítat s maximálně 300 až 400 kilometry jiné než upjaté jízdy, což je ve srovnání s dieselovými „machry“ (zvlášť vzhledem k době a vůbec dostupnosti dobíjení) tragédie. BMW si totiž při běžné jízdě, při které se posádka nemusí na Autobahnech obtěžovat rychlostními limity, řekne o 6 litrů na 100 kilometrů. Při 60litrové nádrži to přitom znamená, že tankovat je třeba jen jednou za 1 000 km.

Třícípá hvězda je na tom ještě líp, neboť k dispozici má nádrž 66litrovou a její reálná žíznivost je o chlup nižší. Při průměru 5,9 l/100 km tak můžete počítat s dojezdem 1 110 km. A i když na dupnete, nemusíte se obávat toho, že byste skončili bez paliva někde v polích - při aktivní jízdě je spotřeba Mercedesu 7,7litrová, u BMW pak 8,1litrová. Když ovšem takový elektromobil rozjedete na vysoké tempo na německé dálnici, o mnoho víc než 100 kilometrů neujedete, pokud nechcete riskovat nutnost odrahu.

Právě to je důvod, proč lidé, jejichž pohyb v autě nespočívá jen v cestě mezi domovem, prací, školou či školkou a supermarketem, elektromobilitu stále více odmítají. Zůstaňme ale u srovnání BMW a Mercedesu, kdy druhý zmíněný neexceluje jen v rámci spotřeby a dojezdu. Třída E má totiž na kontě i lepší komfort uvnitř, a to díky laminovaným sklům. Zároveň i přes menší vnější rozměry disponuje objemnějším zavazadelníkem, což je zrovna u kombíků klíčový faktor. Uvnitř pak disponuje hyperobrazovkami, což hlavně milovníky techniky může zlákat. Kolegové však dodávají, že ovládání je občas komplikované a vyžaduje manuál.

Co nicméně může opravdu zarazit, to je dynamika. Oba vozy jsou si totiž tak blízko jako nikdy. Přičemž ručky vah klesají jak na jednu, tak i na druhou stranu. BMW totiž kupříkladu rychleji dosáhne stovky, na stošedesátce je však již pro změnu rychleji Mercedes. Ten pak má kratší brzdnou dráhu po zahřátí, zatímco mnichovští v této disciplíně vládnou za studena. Třícípá hvězda je ale těžší, přičemž více kil se nachází vpředu, což z ní dělá krapet víc nedotáčivý expres.

Jakkoli se ovšem zdá, že karty hrají do rukou Mercedesu, je tu ještě jedna oblast, o které jsme dosud nemluvili, cena. Už v základu jsou na tom řada 5 a třída E dost odlišně, neboť zatímco za mnichovský produkt je třeba dát 64 350 Eur (cca 1 618 000 Kč), ten stuttgartský startuje na 69 556 Eurech (1 749 000 Kč) - 131 tisíc Kč, je dost, nemá to daleko k 10 procentům. Když navíc dojde na započítání příplatkové výbavy, do které u BMW patří třeba řiditelná zadní náprava, jste u 520d na 76 680 Eurech (asi 1 929 000 Kč).

Mercedes nicméně hraje ještě vyšší ligu, ostatně jen za zmíněný digitální kokpit s obrovskou centrální obrazovkou, jíž doplňuje 12,3palcový displej před spolujezdcem, je třeba dát 1 773 Eur (cca 44 600 Kč). Se vším všudy se tak třída E vyšplhala na 90 066 Eur (skoro 2,27 milionu Kč), což je něco šíleného - koneckonců, řeč je pořád o základním dieselovém kombíku. Není tak vlastně divu, že tím třícípá hvězda přichází o rozhodující body a musí se spokojit až se stříbrnou příčkou.

Řada 5 Touring by čistě svými vlastnostmi brala těsné druhé místo, mimo jiné i proto, že přes větší délku a šířku disponuje menším zavazadelníkem než soupeř. Foto: BMW



Nicméně třída E je tak drahá, že v poměru k ní představuje horší nabídku než pětka. Foto: Mercedes-Benz

