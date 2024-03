Neobyčejně levně je k mání světově unikátní BMW 3 legendární generace E46, ani toho moc nenajelo před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Averdonk Autos, publikováno se souhlasem

É-čtyřicetšestky jsou stále většími ikonami a zvlášť výjimečná a zachovalá provedení stojí také stále větší peníze. Tohle zase tak drahé není, někdo se totiž skoro absurdním způsobem vyřádil na jinak velmi tuctové verzi.

BMW ve své historii mělo silnější i slabší momenty, za jeho prozatím absolutní vrchol považujeme éru okolo roku 2000, řekněme roky krátce po přelomu milénia. Tehdy se to pro BMW prostě sešlo - vývoj techniky mu umožnil vyrábět i z dnešního hlediska velmi schopná auta, situace na trhu mu dovolila zůstat výjimečným a dostatečně odlišným výrobcem ve srovnání s nejbližší konkurencí, nevýznamné regulace mu daly prostor vycházet vstříc zákazníkům skoro ad infinitum a marže zůstaly tak vysoko, že auta mohla být kvalitní, jak se na prémiovou značku sluší a patří. A i kvůli výše zmíněnému se BMW nemuselo vnucovat „násilně” svéráznými designy.

Stvořilo tak rychlá, záživná, kvalitní, vizuálně atraktivní, nadčasově elegantní a trvanlivá auta jako řady 7 E38, 5 E39 anebo 3 E46. Jejich hodnota tak časem jen roste, tedy pokud se jedná o zachovalé vozy ve specifických provedeních. Taková M3 E46 stávala hezká 750 tisíc Kč a zdálo se to moc, pak stála 1 milion a zdálo se to moc, dnes ji pod 1,5 milionu nekoupíte a narovinu vám řeknu, že moc to není. Všechna podobně výjimečná a zachovalá provedení této legendy budou brzy stát miliony. Otázka času - bohužel, bohudík.

Navzdory tomuto stavu věcí se ale zrovna v případě trojky E46 občas objeví v prodeji auto, které je výjimkou potvrzující jiné pravidlo. A dnes se na jedno takové díváte. Je to na jednu stranu světový unikát ve stavu 1A, přesto není až tak drahý, protože jde o takový bizár, že skoro nechápeme, jak vůbec mohl přijít na svět.

Prodávající o autě prohlašuje, že je jedno jediné na celém světě. A nejspíše nelže, nedovedeme si představit, jak by mohlo něco podobného vzniknout podruhé. Jak ale asi tušíte, má to pár háčků. Není tu žádné velké „ale”, není to replika postavená z Octavie, vyvoněná „zbořka”, nic takového - jde o skutečné, originální, nebourané a sotva pořádně jeté BMW 3 E46 z roku 1999, tedy v méně líbivé verzi před faceliftem. Jeho unikátnost ale spočívá v tom, že se na něm vyřádila divize Individual, i když toho jinak „není hodno”.

Auto je oděno do laku Individual Meergrün, tedy mořské zelené. Dostalo i obdobně laděný interiér a některé drahé prvky výbavy typu elektrické sedačky s pamětí nebo nakonec i automatickou převodovku. A to všechno skončilo na jinak skoro základním provedení 318i s halogenovými světly a nejlevnějšími koly z lehkých slitin. Chápete to? Někdo si připlatí statisíce za karoserii na přání, za čalounění na přání, za elektrické sedačky a několik dalších libůstek. A pak tyhle peníze nasype na jinak oholený čtyřválcový model, skoro úplný základ?

Je to vážně svéráz, ale i o tom BMW bylo - mohli jste od něj mít skoro cokoli. Zajděte do BMW dnes a vysměje se vám i při požadavku na atmosféricky plněný motor nebo ruční řazení ke skoro jakékoli verzi trojky, natož pak při požadavku na tole. V roce 1999 mohl někdo přijít do dealerství, poskládat si tuto podivnost a z Mnichova přišlo jen něco jako: „Rozkaz!”

Kdybyste po téhle bizarní vzpomínce na historii a svým způsobem muzejnímu vozu toužili, může být váš i s bezchybnou (nejen servisní) historií s pouze 61 tisíci km na tachometru za velmi přijatelných 8 950 Eur, tedy asi 228 tisíc Kč. Z „takovou blbost” je to na jednu stranu hodně, co s takovým autem? Na tu druhou je to pakatel za světově unikátní E46, to nemůžete popřít.

Člověk se musí smát, co všechno bylo BMW okolo přelomu milénia schopno vyrobit. Ale nakonec je z toho dostupný světový unikát, který může být váš. Foto: Averdonk Auto's, publikováno se souhlasem

Zdroj: Averdonk Auto's@Marktplaats

Petr Miler

