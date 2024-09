Nesmyslný čtyřválcový Mercedes C63 od AMG nikdo nekupuje tak moc, že letos potřetí zlevnil, teď už o 20 procent před 9 hodinami | Petr Miler

Jakým směrem mířily ceny nových aut v posledních letech, víme jistě sami dobře. Pokud někdo v tomto prostředí musí třikrát za 9 měsíců zlevnit v dvouciferné procentní míře a pokaždé víc než v předchozím případě, asi si dokážete představit, jaký propadák musí takové auto být.

Je to vlastně pořád ta samá písnička. Automobilky se plnění představ zákazníků v posledních dekádách postupně vzdalovaly víc a víc a ono jim to procházelo a procházelo. A tak si v určitou chvíli začaly myslet, že jim projde už úplně všechno. Že se mohou podívat z okna, nalajnovat si sebenesmyslnější řešení nového auta jen podle představ svých či požadavků regulátorů a lidé to stejně koupí. Jenže to se nestalo.

O přísloví o džbánu a vodě výrobci zjevně neslyšeli, bohužel pro ně ale platí bezezbytku. Byli jsme u toho po celou tu dobu, v nejniternější části automobilového světa se pohybujeme přes 20 let a viděli jsme tu postupně rostoucí a v závěrečných fázích akcelerující aroganci. Čest výjimkám, ale většina automobilek v posledních letech působila dojmem, že o přání zákazníků nechce nic vědět, nechce se s nimi bavit a před racionálně racionálně jednajícími lidmi, jako jsme my, kteří celému tomu odpoutávání výrobců od reality nastavovali zrcadlo, hrubě zavíraly dveře. Až překročily jistou hranici a ucho se zkrátka utrhlo.

Všechny ty divoké sázky jen na elektromobily (a jejich konce) jsou toho jedním velkým symbolem, nejde ale jen o ně. Situace zašla tak daleko, že výrobci byli schopni vzít i v omezených počtech vyráběné, velmi drahé a na úzkou skupinu zákazníků zaměřené vozy a zmrvit je úplně stejným způsobem. Nedávalo to nikdy už vůbec žádný smysl - však pokud děláte třeba sportovní verze zaměřené na nadšené řidiče, kteří očekávají v prvé řadě nějaký prožitek, opravdu u nich musíte bojovat za snížení emisí CO2 ad infinitum? Však proč?

Dokud to někdo vyloženě nezakazuje a vás trápí jen flotilové emise CO2, je u velké automobilky celkem jedno, kolik jich vypouští pár tisíc kusů sportovních variant. A pokud vás to přece jen trápí, vždy bude nejlepší auta zdražit o pokutu, kterou to přinese, protože vyšší cenu ospravedlní poptávka, než ty samé peníze nacpat do techniky, kterou nikdo neocení, ale vyšší cenu to znamená stejně. Je to jednoduchá logika, kterou výslovně chápe asi jen Toyota a nevýslovně možná i pár dalších značek. Mercedes mezi ně ale rozhodně nepatří.

Také ten přišel za poslední dvě dekády s tisícem a jedním nesmyslem, o které lidé nestáli, většina kupců to ale nakonec nějak skousla. Vedlo to u třícípé hvězdy k jakémusi „zklackovatění”, skutečně arogantnímu jednání směrem ke všem. Sami jsme to poznali mnohokrát, ani zákazníci ale pochopitelně nekvitovali, že se k nim automobilka otáčí zády. V přídě elektromobilů už za to dostala za vyučenou zejména od bohatých lidí, kalich hořkosti si ale vypíjí do dna i za nemístní downsizing a hybridizaci sportovních modelů.

Ačkoli to Mercedes ve své hrdosti zřejmě nikdy nepřizná, jeho naprosto nesmyslný nový C63 od AMG, který z motoru V8 přešel na dvoulitrový hybridní čtyřválec, který se navíc jako jediný stabilní zdroj energie musí starat o snadno 2,2 tunové auto, je jeho možná i historicky největší omyl. Od začátku se potýká s téměř nulovým zájmem a „čočku” dostal i od německého tisku. Je to hloupost, předražená odpověď na otázku, kterou nikdo nepoložil. Není to ale jen o ceně, autu moc nepomáhají ani 35procentní slevy oproti ceníkům a na ceně padá tak rychle, že starší osmiválcový předchůdce může jako ojetý stát skoro stejně. Je to celá tragédie tohoto příběhu? Bohužel pro Mercedes ne, jak informují nadšenci z MB Passion.

Ačkoli se v posledních letech stalo nedobrým zvykem nová auta zdražovat, i kdyby je náhodou zrovna nikdo moc nekupoval, o C63 je takový nezájem, že Mercedes soustavně sahá i do jinak posvátných ceníkových cen. A to hráběmi. Automobilka od počátku letošního roku cenu auta v online konfigurátoru pro německých trh nejprve zlevnila o 16 procent, nic velkého to ale neudělalo. Sleva tedy byla v dubnu zvýšena na 18 procent, ale zase nic. Teď jsme o dalších pět měsíců dál a (co se v mladí naučíš...) „rudou barvou dneska září dvacítka v mém kalendáři”. Sleva na nový Mercedes-AMG C63 S E-Performance v Německu dosáhla už masivních 20 procent. Tedy na sedan, přece jen asi o trochu žádanější kombík je dole „jen” o 19 procent...

Auto tak Němci nyní přijde na 108 342 Eur, což je z původních 134 237,95 Eur opravdu razantní sešup. A české ceny jej následují, byť ne dokonale - německá částka znamená v přepočtu 2,72 milionu Kč, v Česku auto přijde na 2 871 330 Kč. O co, že i tady půjde brzy zase dolů... Pomůže to ale? Asi ano, sleva vždy něčemu pomůže, ale spásou bude těžko. BMW nabízí od 2 698 800 Kč svou M3 Touring, která je o několik metráků lehčí a má stabilní výkon až 530 koní z plnotučného šestiválcového biturba. Vedle něčeho takového je normám na míru ušitý Mercedes jen hloupý a těžký vtip.

Posté se nám chce zvolat směrem k Mercedesu: Pojďte mezi lidi, pojďte si poslechnout, co chtějí. Oni nekoušou, zatímco když je začnete ignorovat, kousat začnou. A vlastně ani nemusíte k lidem, stačí si objet dealery a chtít slyšet pravdu, ne řeči. Nám ji říkají, oni s těmi lidmi mluví a moc dobře ví, že čtyřválcový C63 od AMG naprostou většinu z nich leda hořce rozesměje. Je to tak těžké pochopit? Je tak těžké přestat bojovat s vlastními klienty a místo toho začít bojovat s těmi, kteří vás nutí nabízet něco, co nedokážete prodat? My ten pocit nemáme.

Bude těžké najít mezi kroky Mercedes z posledních dekád větší přešlap, než je toto. Zájem o nový C63 od AMG je tak mizerný, že auto letos zlevnilo už o 20 procent. Pokud se něco takového děje v dnešní době, je to znak mimořádného propadáku. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: MB Passion, Mercedes-Benz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.