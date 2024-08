Nesmyslný ostrý Mercedes se čtyřválcem místo V8 dál nikdo nechce, dealeři marně prodávají dema i přes slevy 35 procent včera | Petr Miler

/ Foto: Schade GmbH & Co., publikováno se souhlasem

Nepochopil ho nikdo a kupuje ho podobný počet lidí. Zájem o něj je tak malý, že dealeři mají problém prodat i přidělená demo auta. A to přes slevy, jejichž výše u Mercedesu není zvykem. I nejlevnější kusy v nabídce stojí u prodejců měsíce a prošly mnoha postupnými slevami.

Odtržení některých automobilek od tržní reality dosáhlo takové úrovně, že jsou schopny poslat na trh vozy, jako je Mercedes-AMG C63 S, tedy nová generace nejostřejšího povedení třídy C. To bylo auto snů svého druhu, jediný sedan, kombík, kupé a dokonce i kabriolet středí třídy s osmiválcovým motorem pod kapotou, který možná nebyl tou nejostřejší tužkou v penále, pokud jde o sportovní výkony, měl ale svůj svou úroveň, svůj glanc. V nové generaci je tohle všechno na dranc.

Je vždy varovné, když se i domácí média ptají, proč Mercedes zničil tohle auto hybridním čtyřválcem. S autem jsem měl možnost osobně jet několikrát a označím jej za přitažlivé asi jako designovou lednici - auto dobře vypadá, dokáže být chvíli rychlé, ale to je tak všechno. Motor sám o sobě je velkým ústupkem, neboť postrádá jakoukoli noblesu, hlavním problémem je ale naprosto šílená, skoro 2,2 tunová hmotnost. Stal se z něj poník pro jeden trik, který vyhrává ve sprintech, dokud mu nedojdou baterky, pak už je to jen takový otylý Golf R kombi, víc nic. Ve výsledku se tak nikdo - tedy asi krom Mercedesu, ten přece nechybuje - nemohl divit, že auto nikdo nechce ani v Německu a počet objednávek na něj se blíží nule.

To platilo loni, kdy Mercedes jistě doufal, že si klientela zvykne. Ale podle všeho si nezvykla. Automobilka na přímý dotaz odmítla uvést kolik Céčka v této verzi prodala, známý mě ale nedávno upozornil na to, že právě nové C63 od AMG se u dealerů v Německu prodává s obrovskými slevami. Už to něco znamená, neboť Mercedes není tou značkou, která by 20procentní slevy rozdávala na potkání jako BMW nebo Audi, takže pokud tento vůz můžete pořídit skoro nový ještě se zásadně více sníženými cenami, něco to ukazuje.

Prošli jsme tedy nabídku konkrétně těchto aut na Mobile.de a musíme říci, že slevy jsou opravdu vysoké. Nejlevnější jsou dealerská dema jako auto na fotkách níže - jde o vůz z ledna tohoto roku s nájezdem 9 900 km, přesto místo 144 763,50 Eur (3,67 milionu Kč) stojí 94 950 Eur, tedy 2,4 milionu Kč. To znamená 1,27 milionu a 35 procent dolů, za tak krátkou dobu na tak málo jeté auto u Mercedesu nevídaná věc. A není to žádná výjimka, naopak, jde o auto ze středu nabídky dostupných kusů - vybírat lze i z méně jetých vozů od 84 980 (2,15 milionu Kč), přičemž slevy mezi 32 a 36 procenty jsou spíš norma než něco mimořádného.

Obvolal jsem postupně tři dealery, kteří nabízeli jedna z nejlevnějších aut a byli ochotni se o nich bavit, mj. toho, který prodává auto na fotkách níže. Všechna jsou v prodeji nejméně dva měsíce, zájem o ně je prakticky nulový resp. žádný nevedl k prodeji, a to přesto, že v případě druhého nejlevnějšího auta v německé nabídce došlo za tři měsíce k sedmi (!) postupným zlevněním. Auto na fotkách je v nabídce měsíce dva a i po čtyřech slevách o téměř 150 tisíc korun zůstává na ocet. Chápete - tato auta jsou nabízena s obrovskými slevami, jsou jedna z nejlevnějších na trhu, jsou dál zlevňována a přesto se je nedaří prodat.

Prodejce z německého Eisenachu uvedl, že zájemci existují a mezi novými auty se něco prodá, počet objednávek ve srovnání s osmiválcovou verzí ale označil za přibližně pětinový. Samozřejmě, je to malý vzorek, už dřívější informace a současné dění na trhu ale naznačují, že zájem se skutečně limitně blíží nule a automobilka tento vůz musela připravit o valnou většinu potenciálních kupců. Krom trhů, kde jeho plug-in hybridní podstata znamená umělé snížení ceny, je opravdu těžké hledat místo, kde by si i velký fanda Mercedesu řekl, že tohle je to, po čem touží. Vlastně si ani nedovedeme představit, že se to stane, takto koncipované auto si lze koupit snad jen jako z nouze ctnost nebo pod tíhou zavádějící argumentace prodejce a nepochopení jeho technické podstaty.

Opravdu by nás zajímalo, kde lidé z Mercedesu nechali hlavu, když se s tímto seriózně rozhodli přijít na trh. Verze od AMG si málokdo kupuje hlavou, nedává smysl dát přes 3 miliony za auto, které ve většině situací dokáže to samé co dieselový čtyřválec za poloviční cenu. Musí chytnout za srdce, musíte ho milovat, musíte ho prostě chtít jako zdroj pozitivních emocí. Sám mám pro osmiválcové Mercedesy slabost a dokážu si představit, že bych nějakým jezdil. Ale opravdu si nedokážu představit, že bych se zamiloval do otylého čtyřválce s dočasnou dynamikou a nepřítomným charakterem. Nechtěl bych to ani za podstatně nižší cenu, než za jakou je nabízen. A zjevně nejsem sám.

Zájem o skoro 2,2tunový Mercedes-AMG C63 zůstává i po roce takřka nulový, dealeři mají obrovský problém prodat i přidělená demo auta, navzdory slevám okolo 35 procent. Stojí u nich měsíce a musí jít s cenami dolů, dolů, dolů... Foto: Schade GmbH & Co., publikováno se souhlasem

Zdroje: Autoforum, Mobile.de, >>>Nepochopil ho nikdo a kupuje ho podobný počet lidí. Zájem o něj je tak malý, že dealeři mají problém prodat i přidělená demo auta. A to přes slevy, které u Mercedesu nejsou zvykem. I nejlevnější kusy v nabídce stojí u prodejců měsíce a prošly z sedmi postupnými slevami.<<<

Odtržení některých automobilek od tržní reality dosáhlo takové úrovně, že jsou schopny poslat na trh vozy jako Mercedes-AMG C63 S, tedy novou generaci ostré třídy C. To bylo auto snů svého druhu, jediný sedan, kombík, kupé a dokonce i kabriolet s osmiválcovým motorem pod kapotou, který možná nebyl tou nejostřejší tužkou v penále, pokud jde o sportovní výkony, měl ale svůj svou úroveň, svůj glanc. V nové generaci je na dranc.

Je vždy varovné, když se i domácí média ptají, proč Mercedes zničil tohle auto hybridním čtyřválcem. S autem jsem měl možnost osobně jet několikrát a označím jej za přitažlivé asi jako designovou lednici - auto dobře vypadá, dokáže být chvíli rychlé, ale to je tak všechno. Motor sám o sobě je velkým ústupkem, neboť postrádá jakoukoli noblesu, hlavním problémem je ale naprosto šílená, skoro 2,2 tunová hmotnost. Stal se z něj poník pro jeden trik, který vyhrává ve sprintech, dokud mu nedojdou baterky, pak už to jen takový 2,2tunový Golf R kombi, víc nic. Ve výsledku se tak nikdo - tedy asi krom Mercedesu - nemohl divit, že auto nikdo nechce ani v Německu a počet jeho objednávek je nulový.

To platilo loni, kdy Mercedes jistě doufal, že si klientela zvykne. A podle všeho si nezvykl. Automobilka na přímý dotaz odmítla uvést kolik Céčka v této verzi prodala, známý mě ale nedávno upozornil na to, že právě nové C63 od AMG se u dealerů prodává s obrovskými slevami. Už to něco znamená, neboť Mercedes není tou značkou, která by 20procentní slevy rozdávala na potkání jako BMW nebo Audi, takže pokud tento vůz můžete pořídit skoro nový ještě se zásadně více sníženými cenami, něco to ukazuje.

Prošli jsme tedy nabídku konkrétně těchto aut na Mobile.de a musíme říci, že slevy jsou opravdu vysoké. Nejlevnější jsou dealerská dema jako auto na fotkách níže - jde o vůz z ledna tohoto roku s nájezdem 9 900 km, přesto místo 144 763,50 Eur (3,67 milionu Kč) stojí 94 950 Eur, tedy 2,4 milionu Kč. To znamená 1,27 milionu a 35 procent dolů, za tak krátkou dobu na tak málo jeté auto u Mercedesu nevídaná věc. A není to žádná výjimka, naopak, jde o auto ze středu nabídky - vybíral lze i z méně jetých vozů od 84 980 (2,15 milionu Kč), přičemž slevy mezi 32 a 36 procenty jsou spíš norma než něco mimořádného.

Obvolal jsem postupně tři dealery, kteří nabízely jedna z nejlevnějších aut a byli ochotni se o nich bavit, mj. toho, který prodává auto na fotkách níže. Všechna jsou v prodeji nejméně dva měsíce, zájem o ně je prakticky nulový resp. žádný nevedl k prodeji, a to přesto, že v případě druhého nejlevnějšího auta v německé nabídce došlo za tři měsíce k sedmi (!) postupným zlevněním. Auto na fotkách je v nabídce dva měsíce a i po čtyřech slevách o téměř 150 tisíc korun zůstává dál na ocet. Chápete, auta jsou nabízena s obrovskými slevami, jsou jedna z nejlevnějších na trhu, jsou dále zlevňována a přesto se je nedaří prodat.

Prodejce z německého Eisenachu uvedl, že zájemci existují a mezi novými auty se něco prodá, počet objednávek ve srovnání s osmiválcovou verzí ale označil za přibližně pětinový. Samozřejmě, je to malý vzorek, už dřívější informace a současné dění na trhu ale naznačují, že zájem se skutečně limitně blíží nule a automobilka tento vůz musela připravit o valnou většinu zájemců. Krom trhů, kde jeho plug-in hybridní podstata znamená umělé snížení ceny, je opravdu těžké hledat místo, kde by si i velký fanda Mercedesu řekl, že tohle je to, po čem touží. Vlastně si ani nedovedeme představit, že se to stane, takto koncipované auto si lze koupit snad jen jako z nouze ctnost nebo pod tíhou zavádějící argumentace prodejce a nepochopení jeho technické podstaty.

Opravdu by nás zajímalo, kde lidé z Mercedesu nechali hlavu, když se s tímto seriózně rozhodli přijít na trh. Verze od AMG si málokdo kupuje hlavou, nedává smysl dát přes 3 miliony za auto, které ve většině situací dokáže to samé co dieselový čtyřválec za poloviční cenu. Musí chytnout za srdce, musíte ho milovat, musíte ho prostě chtít. Sám mám pro osmiválcové Mercedesy slabost a dokážu si představit, že bych nějakým jezdil. Ale opravdu si nedokážu představit, že bych se zamiloval do otylého čtyřválce s dočasnou dynamikou a nepřítomným charakterem. Nechtěl bych to ani za podstatně nižší cenu, než za jakou je nabízen. A zjevně nejsem sám.



Zájem o skoro 2,2tunový Mercedes-AMG C63 zůstává i po roce takřka nulový, dealeři mají obrovský problém prodat i přidělená demo auta, navzdory slevám okolo 35 procent. Stojí u nich měsíce a musí jít s cenami dolů, dolů, dolů... Foto: Schade GmbH & Co., publikováno se souhlasem

Zdroje: Autoforum, Mobile.de, Schade GmbH & Co.@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.