Neúspěch nástupce dělá z majitelů starší Toyoty Supra stále větší boháče, i s orezlým spodkem se prodávají za miliony včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Svého času stála v maximální možné specifikaci třetinu ceny tehdy srovnatelného Ferrari, dnes je to ale italský vůz, který musí na současné ceny Supry čtvrté generace koukat se závistí v očích.

První díl dnes již popravdě kultovní série Rychle a zběsile viděl asi každý. Zejména pro tuningovou scénu šlo o zlomové dílo, jakkoli o realističnosti jsme si mohli nechat jen zdát. Ve finále ale nikomu nevadilo, že při sprintech na 400 metrů řadí závodníci pomalu milionkrát, hlavní bylo, když u toho bylo nejprve zelené Mitsubishi Eclipse a posléze oranžová Toyota Supra. Druhé zmíněné japonské kupé se přitom zvládlo vypořádat i s Ferrari, jakkoli jeho majitel měl díky mnohem vyšší ceně pocit, že to bude on, komu patří kalifornské silnice.

Právě scéna, ve které zazní fráze jako: „More than you can afford pal, Ferrari,“ je poměrně klíčová. Na sklonku 90. let minulého století totiž F355 stálo o poznání víc než Supra, která v podstatě byla jeho levnou japonskou náhražkou. Jenže od té doby se mnohé změnilo, a to kupodivu nikoli ve prospěch vzpínajícího se koníka. Italské kupé (či kabriolet nebo targu) je totiž dnes možné v dobrém stavu s manuální převodovkou koupit za ceny okolo 2 milionů korun.

Ve srovnání s tím ale Supra čtvrté generace, která se vyráběla v letech 1993 až 2002, již dávno není lidovým sporťákem. Místo toho si člověk začíná říkat, kam se její ceny vyšplhají v blízké i vzdálenější budoucnosti. Bude se jednou nějaký kus prodávat za 10 nebo 20 milionů korun? K tomu skutečně může i dojít, soudě na základě vývoje z posledních let. Tuningem nepolíbené exempláře, což je paradox, neboť Supru proslavilo ono tuningové Rychle a zběsile, totiž cenově šplhají do nebeských výšin. Starší Supře navíc - znovu paradoxně - pomohl příchod nástupce v podstatě z dílen BMW, který fanoušky „echt” japonských aut do kolen neposlal a nasměroval jejich pozornost ještě víc ke čtvrté generaci auta. I to dělá z jeho majitelů stále větší boháče.

Důkazem budiž exemplář z roku 1995, který je aktuálně nabízen aukčním webem Cars & Bids. Najeto má pouhých 9 981 mil neboli 16 059 km. Navíc zůstává v sériovém stavu, což znamená, že jeho legendární třílitrový přeplňovaný šestiválec 2JZ-GTE posílá na zadní kola skrze šestistupňový manuál 324 koní. Tovární jsou jak jeho 17palcové ráfky, tak ikonický zadní spoiler. Chybět nemůže ani odnímatelný střešní panel, který měl znovu v Rychle a zběsile klíčovou úlohu.

Do konce aukce dnes pořád zbývá jeden den a nejvyšší dosavadní příhoz přesto činí už 150 tisíc dolarů, tedy asi 3,4 milionu Kč. Supra se tak aktuálně prodává pomalu dvakrát dráž než Ferrari, zatímco v roce 1995 stálo F355 třikrát tolik co plně vybavené kupé Toyoty. Nabízený kousek má přitom „drobná poškození“ vpředu i vzadu, stejně jako na střeše. S předním nárazníkem jsou pak spojené menší nepřesnosti, zatímco podvozek již začal ohlodávat „hnědý mor“ neboli koroze.

Nového majitele tedy rozhodně čeká ještě dodatečná investice, mimo jiné i do pneumatik, které byly vyrobeny v roce 2015. Vůz tedy nějakou tu chvíli nejezdil, v provozuschopném stavu nicméně je. Za sebou má navíc aktuální servis, ovšem i tak bude třeba vrazit dodatečné peníze také do techniky. Je tak možné, že tu rázem máme auto, které se zanedlouho může objevit v prodeji i za víc než 5 milionů korun. A nejspíše i tak nového vlastníka najde vcelku rychle, ostatně už v této aukci se cena může dostat za hranici 4 milionů korun jako nic. Fascinující.

Supra čtvrté generace začíná být pomalu vyvažována zlatem, za tento exemplář je totiž již nyní nabízeno přes 3,3 milionu korun. A to přitom do konce aukce ještě nějaká ta chvíle zbývá. Foto: Cars & Bids, tiskové materiály

Zdroj: 1995 Toyota Supra Turbo@Cars & Bids

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.