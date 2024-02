Nevyužitá Škoda Octavia RS překopaná na výkon 600 koní je nenápadný a levný rodinný drtič supersportů před 8 hodinami | Petr Miler

Pokud máte rádi sleepery, spáče, prostě auta, která nedávají na první ani druhý pohled najevo, co ve skutečnosti dovedou, tohle je jeden z českých vrcholů takových vozů. Uvážíme-li, kolik jeho stavba a stála a co s ním nakonec majitel najel, je opravdu levný.

Dostat se dnes k výkonnému autu není nic až tak složitého, pokud tedy můžeme takto označit vozy s 200 nebo 250 koňmi. Dostat se ke stroji s výkonem superaut (řekněme od 400 koní výš, má-li základní Porsche 911 dnes 385 koní) ale pořád složité je. Nový přijde na miliony a ojetý bude buď pořád drahý, nebo bude vypadat v souladu s tím, že toho má za sebou až příliš mnoho. Jedna dostupná cesta by tu ale přece jen byla - sáhnout po upraveném stroji, který toho za sebou zase tak moc nemá.

Samotné rozsáhlé úpravy totiž bývají též velmi drahé, pokud jich ale někdo moc nevyužil a auto chce prodat, cenu si nemůže moc diktovat - tuning kupci ojetin obvykle neocení a cenu tlačí spíš dolů. Připusťme, že jde o to nejvíce rizikové řešení, neboť když z vozu koncipovaného na výkon okolo 200 koní vytáhne snadno násobky (a nějaký čas s ním jezdí). Šance, že se něco pokazí, je pak jistě nenulová.

Na druhou stranu je to ale také cesta skutečně jasně nejlevnější a sami musíte zvážit, zda vám poměr rizika a potenciálně získané hodnoty za to stojí. Kdo nehraje, nevyhraje, a tak můžete buď celý život snít o tom, že si jednoho dne vyděláte na něco jako BMW M3, nebo si koupíte škodovku, která jede jako BMW M3, ale stojí zlomek jeho ceny. A ještě ke všemu bude překvapovat všechny široko daleko.

Přesně takovou šanci skýtá auto na fotkách níže. Prodává jej jeden německý nadšenec, který na jednu stranu nechal vozu prakticky sériový vzhled (má jiná kola, zpod kterých prosvítají jiné brzdy, a snížený podvozek, ale takových úprav vídáme...) a na tu druhou ho technicky předělal skoro k nepoznání. Auto neupravil, spíš jej překopal, protože nemá ani původní motor.

Majitel tedy vzal sériovou Škodu Octavia RS třetí generace před facelitem a posílil ji tak, že až se vedle vás na křižovatce zjeví skoro ono Porsche 911, můžete si být skoro jisti, že o pár set metrů dál sotva uvidí vaše zadní světla. A podobných soupeřů by se našlo víc, zmíněnou M3 nevyjímaje. Auto bylo podle prodávajícího přepracováno velmi poctivě, není to žádný „čip a čau”. Motor 2,0 TSI ani nezůstal původní, pod kapotu mířil kompletní pohon ze Seatu Leon Cupra, který je kompletně stavěný na víc jak 300 koní. Ale to byl jen začátek.

Motor sám byl výrazně upraven - má nyní mj. kované písty, vyměněné ventily i dříky, jiné sání a výfuk, nové turbo s mezichladičem Wagner, vzduchový filtr Racingline, používá jiné zapalovací svíčky, dostal odolnější spojky v DSG, pro správnou show nechybí výfukový systém FiberDynamics a došlo i na věci jako nová vodní pumpu a jiné olejové i palivové čerpadlo. Zesílený byl také dvouhmotový setrvačník a o podvozku KW V2 už v náznaku byla řeč. Motor dále dostal nové řízení s nastavením citlivosti pedálu plynu v 8 stupních, autu nechybí ani dílčí aerodynamické modifikace (zadní difuzor Maxton) a též okrajově zmíněná specifická sada kol s pneu Michelin Pilot Sport 4S. Vše pak jistí sportovní brzdový systém Zimmermann.

Samotný motor má naměřený výkon téměř 600 koní a točivý moment téměř 670 Nm. To už je opravdu hodně, v autě o hmotnosti kolem 1 450 kg jsou to snad až brutální čísla Není divu, že tento stroj jede bez problémů přes 300 km/h, přesto má kompletní schválení pro provoz od TÜV. Nakonec tedy nepřekvapí, že do stvoření takové bestie musel nacpat majitel přes 80 tisíc Eur - asi 35 tisíc za samotné auto s najetými 48 tisíci km, zbytek šel do úprav, po kterých ale najelo jen 5 800 km. Je to skutečně nevyužitý vůz, který nyní může být váš za 29 999 Eur, tedy asi 755 tisíc Kč. S ohledem na náklady celé modifikace je to láce.

Jistě, je to pořád jen Octavia RS, pouze přední pohon bude omezující, ale na suchu od stovky výš už to zase takový problém nebude, na mokru má potíže stejně i standardní RS. Docela jinou otázkou je výdrž, neboť přes rozsáhlé modifikace je to pořád skoro o 400 koní výkonnější auto oproti standardu, na kterém může odejít v podstatě kdeco. Ale jak už jsme řekli - kdo nehraje, nevyhraje, tak to vždy bylo a bude. Máme pocit, že pro leckoho by mohlo jít o auto snů za cenu skoro základní nové Octavie, které aspoň teoreticky může ještě nějakou chvíli jezdit i líp než BMW M5, ne „jen” M3...

Tohle auto je velmi praktické, velmi rychlé a vzhledem k tomu, co dovede, i velmi nenápadné. S cenou 755 tisíc Kč to není nezajímavá nabídka. Moc fotek nemáme, majitel vzhledem k počasí zveřejnil jen dřívější záběry, snad nám ještě dodá lepší. Foto: Norbert, publikováno se souhlasem

