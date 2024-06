Nezničitelné dieselové Mercedesy z 90. let stoupají na ceně jako blázen, hezký kus se nyní prodal za 2,3 milionu Kč před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Tohle auto má pověst stroje, který přežije i světovou apokalypsu, a nespočet exemplářů dokázal, že ani miliony ujetých kilometrů pro něj nepředstavují problém. Jak vidno, i to stačí k tomu, aby se z něj stal předmět sběratelské vášně.

Milujeme auta a v podstatě neexistuje vůz, nad kterým bychom ohrnuli nos. Samozřejmě, jsou automobily lepší a horší, použitelnější i méně použitelné, výhodné i zdánlivě předražené, uspokojivé i nervy drásající, takže občas to od nás nějaké auto „schytá”. Berte to ale jako hádku mezi manželi - padne pár ostřejších slůvek, to pozitivní ale nakonec obvykle stejně převáží a neuhasí touhu trávit čas společně. Osobně jsem nikdy nepohrdl ani svezením elektromobilem, neodmítl jsem jízdu s litrovým tříválcem, na každém autě je prostě něco, co si zaslouží úctu nebo aspoň pozornost, i když bych takový vůz nechtěl vlastnit.

Jako technicky orientovaní nadšenci zkrátka dokážeme ocenit i věci, které nejsou na první pohled patrné, většina lidí ale pochopitelně vidí hlavně to, co jasně patrné je - krásu, výkon, rychlost, prostou výjimečnost a podobně. Proto také za vysoké ceny mění majitele auta jako Ferrari nebo Porsche, ostré verze tuctovějších aut, mimořádně krásné vozy a podobné zboží. Auto na fotkách níže není ničím takovým, přesto se i to nyní stává mimořádně ceněným artefaktem.

I aspekty zkraje ceněné pouze zasvěcenými, se totiž dříve nebo později stanou předmětem široké obliby. Vzpomeňme třeba svého času zatracované BMW Z3 M Coupe, auto kontroverzní svým vzhledem i relativně starou technikou. Nadšenci ale věděli, že to pekelný stroj řidičských radostí, nejspíš poslední takový vůz svého druhu a pokud si jej dostatečně dlouho nechali v garážích mohli na tom trhnout miliony. Podobného respektu se nyní dočkává jakási technická propracovanost, odolnost, dlouhověkost, kterou osvědčil třeba Mercedes W124. Auto platící za nezničitelný vůz, zejména ve svých dieselových verzích, byl po léta naprostou tuctovou věcí, kterou jste mohli koupit v bazaru za docela malé peníze. Už to neplatí.

Opakovaně jsme v minulosti psali o hezkých kouscích prodávaných za ceny kolem půl milionu, což už malé peníze nebyly. Dnes je jich ale třeba na takové vozy ještě víc, a to zejména v místech, kde se prodaly v menším počtu exemplářů a jsou o to vzácnější. O USA to platí bezezbytku.

Právě tamní aukční web Bring a Trailer nyní informuje o úspěšném prodeji Mercedes E300 Diesel W124 z roku 1995 s nájezdem jen něco málo přes 13 500 km. Je to tedy velmi zachovalý kus, ale není to muzejní auto, nějak jezdilo. A byť verze 300 Diesel alias 300D je zajímavá, není to žádné AMG, není to nic extra mimořádného, je to lepší tuctové Éčko té doby. Jde o něco jako donedávna prodávanou verzi E 350d (dnešní nabídka dieselů pro Éčko nestojí za moc a jediný nekompromisní E 450d už je jinde), prostě typické šestiválcové provedení a dál nic. Přesto se prodalo za obrovské peníze.

Někdo za tohle auto po aukci vyskládal na dřevo 101 tisíc dolarů, tedy přes 2,3 milionu Kč. To jsou bláznivé peníze, navíc nejde o raritu ani o nejvyšší zaplacenou sumu. Jak uvádí kolegové z Carscoops, loni za dokonce ještě více jetý E300D zaplatil 152 607 dolarů, tedy přes 3,5 milionu korun. Ceny v Evropě zůstávají nižší, tady vám na hezké (byť ne až takto hezké) kousky stačí do milionu korun, něco nám ale říká, že tady Evropa jednou srovná krok, je to jen otázka poměru nabídky a poptávky, čas hraje růstu cen do karet.

Technickou excelenci zkrátka vždy nakonec trh ocení. Co z ní zbylo v současných Mercedesech, které i s místem pro dva váží přes 2 tuny, i s čtyřválcovým motorem váží přes 2 tuny, zvažte sami.

Věřte nebo ne, ale takový dieselový Mercedes je dnes zbožím za miliony. Jeho technická odolnost mu udělala pověst, za kterou se dnes platí až takové sumy, a to nikoli ojediněle. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Zdroje: Bring a Trailer, Carscoops

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.