Nizozemsko poznává cenu živelného tlaku na rozšíření elektroaut, naplňují se vize expertů

Vlastně to ani nevyžaduje experty, na předvídání tohoto vývoje stačí zdravý rozum. Co se asi může stát, když nová auta uměle zdražíte proto, aby se lépe prodávaly ještě dražší elektromobily? No neprodává se ani jedno, ojetiny ale frčí.

Nemusí vám to tak přijít, ale nacházíme se uprostřed procesu, který v historii lidstva nemá obdoby. Ještě nikdy se nestalo, aby někdo zasahoval do přirozených vztahů na tak velkém trhu takovým způsobem a v takové šíři, jako to nyní dělá zejména Evropská unie na tom automobilovém. Na straně nabídky i poptávky prosazuje svou vizi dalece vzdálenou představám o ideálu obou stran. A byť to v principu nedělá zdaleka poprvé, v kontextu s významem automobilového průmyslu i automobilismu jako takového je to zcela bezprecedentní.

EU už zakázala nebo nařídila kde co, všechno od igelitových tašek až po žárovky je ale ničím vedle snahy prakticky zakázat auta se spalovacím motorem a vnutit lidem ta elektrická. Skutečně nevíme o tom, aby tak velký geopolitický celek v tak velkém oboru lidské činnosti a tak krátkém čase změnil pravidla hry takovým způsobem za situace, kdy tomu úroveň technického vývoje zdaleka nenahrává. Je to pokus nahradit lepší a levnější řešení v mnoha ohledech horším a dražším a jsme upřímně zvědavi, jak to dopadne.

Mnozí si myslí, že elektrická budoucnost aut je prostě daná a lidé se znovu přizpůsobí. A neříkáme, že se to nestane. Ale stát se to také nemusí a těch, kteří tomu nevěří, není málo. Problémem je, že auto je příliš drahá a příliš důležitá věc, aby šlo takovou změnu ufinancovat z eráru a stejně tak nelze předpokládat, že lidé budou bez okolků platit více peněz platit za polovinu toho, co dostávají dnes, navíc s nejasnou vidinou životnosti a budoucí hodnoty. Někteří experti tak dokonce tvrdí, že se tento plán zhroutí jako domeček z karet, podstatná část kupců aut nebude na trhu nových vozů kupovat nic a budou se držet svých ojetých aut s benziny a diesely, popř. si je pořídí jako ojeté.

Vidět do budoucna v evropském měřítku je obtížně, lokálně ale podobné experimenty probíhají už léta. Jednou ze zemí, kde se rozhodli uměle zdražit nová auta se spalovacími motory, aby i jen lehce dotované elektromobily vypadaly cenově srovnatelné, je Nizozemsko a už dříve jsme psali, že to tam dobře nedopadá. A nyní můžeme konstatovat, že to nebyl krátkodobý záchvěv.

Máme před sebou data o prodejích nových i ojetých vozů v zemi tulipánů za letošní březen a pro zastánce únosnosti živelného tlaku na rozšíření elektromobilů musí být velkým vystřízlivěním. Proč je právě březen důležitý? Protože loni šlo - stejně jako skoro všude v Evropě - o první měsíc, kdy byly prodeje nových vozů silně zasažené restrikcemi proti šíření koronaviru. Letos se tak čekala aspoň nějak pozitivní čísla, i když omezení v jiné podobě trvají. Ale ouha, nepřišla žádná.

Prodeje nových vozů za březen tak v Nizozemsku poklesly meziročně o 17,7 procenta na 24 186 aut. Za první tři měsíce roku jsou pak dole dokonce o 21,5 procenta (80 885 aut), a to je třeba říci, že výrazně klesaly i loni a propadly se až na nejnižší úroveň od roku 1968. Jinými slovy, sešup pokračuje, ale to není až tak překvapivé, když nová Octavie s tříválcem stojí nejméně přes 700 tisíc Kč a elektrické alternativy jsou ještě dražší.

Co ale může být překvapivé, je stav na trhu ojetých vozů. Nelze totiž říci, že by lidé v obavách z budoucnosti - nebo z jakéhokoli jiného důvodu - nekupovali nic. Oni auta kupují, jen ne ta nová. Na trhu ojetin bylo v prodejci předáno zákazníkům 118 831 vozů, mezi soukromníky změnilo majitele 63 000 vozů. To je oproti loňskému roku masivní, 26,2procentní vzestup. A i když také loňský rok byl negativně ovlivněn koronavirovými restrikcemi, byl z pohledu prodeje ojetin beztak rekordní.

Jinými slovy tu máme další propad prodejů nových vozů o desítky procent a současně nárůst prodejů ojetin o desítky procent. Nůžky se tedy dál rozevírají a míra je překvapením i pro místní asociaci dovozců, která doufala v prodej 400 tisíc nových aut za rok, což by beztak byl jeden z nejhorších historických výsledků. Teď říká, že i dosažení 400 tisíc prodejů bude velmi komplikované.

Co si z toho lze vzít? Moudří mají tendenci poučit se z chyb jiných, to bychom ale asi po EU chtěli moc. Ta zatím dělá vše proto, abychom si s elektrickým experimentem nabili ústa též a za pár let se ptali, proč se nových aut prodává nejméně za dekády a ojetinám se daří jako nikdy v historii. Odpověď známe teď, stačí jen otevřít oči a uši.

Tlak Nizozemců na rozmach elektromobilů má v prvé řadě docela jiné dopady - v zemi se prodává bezprecedentní množství ojetých aut, z nichž elektrický pohon nemá skoro žádné, zatímco prodeje nových vozů dál atakují historická minima. Ilustrační foto: Škoda Auto

