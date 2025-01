Nová Maserati jsou takový propadák, ze se je dealeři marně pokouší prodat i se slevami přes 2 miliony Kč včera | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Dva miliony korun jsou už pořádná sleva, přesto ani ta nestačí k tomu, aby o supersportovní Maserati MC20 někdo zavadil pohledem. Přitom jde o velmi atraktivní auto, které má zdánlivě všechno, jen kupci mu pořád chybí.

„Máme ta správná auta a máme ty správné technologie. Pokud tedy prodeje momentálně váznou, je to záležitost marketingu,“ uvedl v září loňského roku Carlos Tavares k nezdarům značky Maserati. Tou dobou byl ještě šéfem koncernu Stellantis, který však pod jeho vedením chřadl a chřadl. A nejspíše by uchřadl, kdyby zbytek vedení společnosti nepřiměl Tavarese k okamžité rezignaci. Na tu došlo 1. prosince, přičemž od té doby řadu značek jako kdybyste polili živou vodou. Ta italská mezi ně ale evidentně neplatí.

Kolegové z Jalopniku si totiž všimli, že pokud chcete supersportovní Maserati MC20, můžete aktuálně nakupovat s takovými slevami, že místo jednoho nového vozu zařadíte do své garáže hned dva. To druhé pak sice nebude ozdobeno logem trojzubce, o nějaké levné „prdítko“ však rovněž nepůjde. Dealeři totiž skladové MC20 nabízí se slevami až 83 tisíc dolarů, tedy víc jak 2 miliony korun. A přesto se jich nemohou zbavit.

Třeba společnost Bishop Maserati v texaském Hurstu nabízí červené MC20 Cielo, tedy otevřenou verzi, za 250 000 USD (cca 6 milionů Kč). To samozřejmě pořád nejsou malé peníze, ovšem před 499 dny, po které vůz marně čeká u dealera na kupce, činila požadovaná částka 333 195 USD (přes 8 milionů Kč). Tak moc musel jít prodejce dolů, přidává dnes slevu, která vám pomalu stačí na pořízení třeba zcela nové Tesly Model S Plaid. Ani to ale nikoho ke koupi zatím nepřimělo.

Může se pochopitelně zdát, že tak obří slevy jsou spojené pouze s vozy, které se staly dealerskými ležáky, jichž je třeba se zbavit za každou cenu. Jenže pohled na nabídku společnosti Foreign Cars Charlotte ze Severní Karolíny prokazuje opak. Tento prodejce má totiž v nabídce bílé kupé MC20 z loňského roku, které je taktéž k mání za 250 tisíc dolarů. Původně za něj ovšem bylo požadováno o 75 395 USD (asi 1 825 000 Kč). I za to lze koupit Model S, byť v základní verzi.

Opravdu má tedy Maserati ta správná auta a ty správné technologie? Možná ano, ale něco mu přesto chybí. A lepší ceny to nutně být nemusí, pokud ani takové slevy nevedou k tomu, aby si MC20 někdo reálně pořídil. Jistě, konkurence umí být levnější a lepší, třeba výkonnější a rychlejší Porsche 911 Turbo S startuje o 13 000 USD (asi 315 tisíc Kč) níž než MC20, ale to bychom mohli říci i o kdejakém Ferrari. A přesto budou mnozí víc toužit po „férru”.

Italská automobilka se zdá být hluboko v problémech, neboť neprodává skoro nic, u i když má velmi moderní nabídku, ve které nechybí zdánlivě žádoucí zboží. A nic na tom nemění ani obrovské slevy. Něco se pokazilo. Těžko říci, co a kde to bylo, ale možná už prostě Maserati netáhne a táhnout ani nebude. Možná by nebylo od nechat značky Stellantisu generující roky především ztráty po nějaký čas spát, ne-li rovnou zemřít.

Maserati MC20 Cielo vypadá působivě, dobře zní a na kontě nemá ani špatnou dynamiku. Ale neprodává se. A cenou to nebude, ani milionové slevy z něj prodejné zboží nedělají. Foto: Maserati

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.