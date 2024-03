Nové prodejní a servisní centrum Porsche v Nizozemsku je hotové, otevřít ale nemůže, není pro něj elektřina včera | Petr Miler

Že Nizozemsku dochází elektřina resp. kapacita distribuční sítě, už víme. Nemá to ale následky jen pro majitele elektromobilů, kteří jsou dokola připravováni na různá omezení. Na problémy se musí připravit všichni, kteří nějakou elektřinu chtějí, automobilová dealerství nevyjímaje.

O tom, co se děje v mém druhém domově v Nizozemsku, píšeme v poslední době docela často nejen proto, že k tomu mám blízko a tamní společností to velmi rezonuje. Širší perspektivou to ukazuje i neuvěřitelnou krátkozrakost těch, kteří tlačí na přechod na elektrická auta, elektrické topení, elektrické ohřívání vody, prostě elektrickou náhradu čehokoli, k čemu jsme dosud měli ve zvyku používat více či méně fosilní zdroje. Můžeme si v některých případech snadno říci, že to obecně není špatný nápad, pokud se někdo s tlakem na takové změny nestará o jeho faktickou uskutečnitelnost, pak to špatný nápad je, neboť způsobuje jen problémy.

Nejprve šlo o „zelená města”, pak celé metropolitní oblasti. V Nizozemsku jsou zaváděna omezení nabíjení elektrických aut v čase vysokého zatížení sítě, a to prosím v momentě, kdy jejich podíl na celkové flotile aut v zemi nedosahuje ani 5 %. Co se asi stane, až to bude 20 nebo kýžených 100? Něco takového se snad ani nemůže stát, když v už zmíněném Utrechtu nyní reálně omezují nabíjení a mohou zakázat nejen to, ale i elektrická auta v celém městě. Absurdní.

V každém z odkazovaných článků jsme ale psali, že omezení dobíjení elektromobilů jsou v podstatě jen shnilou třešinkou na kyselém dortu těchto problémů. Operátoři sítě ví, že je přetížená, a tak už dávno omezují připojování nových spotřebitelů. Problémy tak má nejen nová výstavba obytných domů, ale i rozšiřování služeb typu zdravotní centra či školky, o firmách ani nemluvě. A znovu to není žádný „hoax”, jak aktuálně informuje Brabants Dagblad.

Právě v Severním Brabantsku, konkrétně v Oisterwijku, bylo postaveno nové prodejní a servisní středisko značky Porsche. Říká si Porsche Centrum Brabant a mělo jít o nové velké zázemí značky, které nahradí stárnoucí prostory v Eindhovenu. Mělo otevřít letos, ale zatím vůbec není jasné, co se s ním stane - nemá totiž elektřinu a ani netuší, kdy bude připojeno k síti.

„Nemůžeme získat elektrickou energii a není jasné, kdy budeme připojeni,” řekl k věci Robert van Barneveld z nizozemského zastoupení Porsche. „Zatím jsme od Enexisu (operátor sítě - pozn. red.) neobdrželi žádný signál,” pokračuje. Enexis neví, kdy něco bude, rozhodně ale ví, kdy to nebude. Firma uvádí, že není s to připojit nový areál k síti dřív než v roce 2026, kdy by mohlo dojít k posílení sítě. „To je velmi smutné,” reaguje van Barneveld.

Ani to ale není celý příběh. Porsche nové centrum potřebuje, je asi 2,5krát větší než dosavadní dealerství, které padá na ústa. Má také nasmlouvané nové lidi, v dealerství má pracovat mezi 90 a 100 zaměstnanci, z nichž je víc jak polovina má nový kontrakt. Porsche je tak odhodláno nové středisko přece otevřít. Jak? S pomocí vlastních generátorů spalujících fosilní paliva.

Považte tu absurditu - elektrická síť kolabuje kvůli tomu, aby se omezilo používání fosilních paliv, nové firmy ale potřebují elektřinu, a tak si ji z fosilních paliv vyrobí sami. Tento krok nemá z hlediska fungování nového centra způsobit žádné další ústupky, až na jednu výjimku - nabíjecí stanice na parkovišti pochopitelně nebudou pracovat s výkonem, na který jsou zákazníci Porsche zvyklí. Fakt, že vlastně tankují naftu, je ale jistě ohromí.

I takový způsob zprovoznění způsobí průtahy, neboť otevření dnes už prakticky hotového zastoupení má proběhnout koncem července, tedy později, než bylo plánováno. Ať už se to ale stane nebo ne, bude skutečnou perlou mezi symboly nizozemského elektrického zmaru roku 2024, to si můžeme říci již nyní.

Podobu Porsche Centrum Brabant automobilka nastínila už dávno, letos na jaře mělo otevřít. Neotevře, nemá elektřinu ze sítě, chce to ale napravit v létě energií z generátorů. Geniální. Foto: Porsche

