Odchod Lewise Hamiltona zastihl Mercedes naprosto nepřipravený. „Je 1. dubna?” ptal se jeho věrný závodní inženýr včera | Petr Miler

/ Foto: Hamad I Mohammed, Reuters

Mělo to být pravidelné zimní setkání Hamiltona s šéfem týmu Wolffem u něj doma v Oxfordu, ze zimního klábosení se ale vyklubal šokující odchod sedminásobného šampióna. Když se prý oba rozcházeli před Vánoci, byli na jedné lodi, teď už nejsou. „Musíte se zeptat Lewise, proč změnil názor,” říká dnes Wolff.

Lewis Hamilton už není jezdcem Mercedesu. Tedy, technicky jím zůstane ještě po celý letošní rok, morálně ale nikoli, jeho srdce už od tohoto týdne bije pro Ferrari. Pilotem italské stáje se fakticky stane od roku 2025 a podle zatím nepotvrzených zpráv by u týmu měl vydržet nejméně dva roky.

Je to vpravdě šokující přesun, který podle nás minimálně ve sportovní rovině nedává žádný smysl. Poté, co Hamilton loni podepsal novou smlouvu s Mercedesem, už se tak nějak čekalo, že u třícípé hvězdy doklepe svou kariéru, nakonec se ale ještě před faktickým začátkem nového kontraktu rozhodl původně až dvouletou spolupráci předčasně ukončit. Pikantní je, že to překvapilo nejen publikum, ale i samotný Mercedes. Nic o tom netušil nikdo, ani sám šéf týmu Toto Wolff.

V jeho případě se stalo tradicí, že se během zimní přestávky potkal s jezdci týmu při přátelském rozhovoru u něj doma v Oxfordu. Stalo se to i letos, konkrétně ve středu, a plánovaná agenda byla obvyklá - projít si změny, které se od konce minulé sezóny odehrály, a připravit se mentálně na tu následující. Lewis Hamilton ale tentokrát přišel za Wolffem s docela jiným programem.

Události tohoto týdne pro vybrané novináře včetně kolegů z Motorsportu popsal sám Wolff. A byť se tváří, že je ve vším „v pohodě”, detaily vývoje ukazují, jakým šokem pro celý tým Hamiltonovo rozhodnutí bylo. Toto W. na jednu stranu připouští, že si byl vědom, že možnost ukončení spolupráce po prvním roce platnosti nového kontraktu existovala pro obě strany a někde v koutku mysli s ní kalkuloval. Nic ho ale nemohlo připravit na to, že mu letitý parťák řekne sbohem už v lednu 2024, pár měsíců po uzavření smlouvy.

Wolff připouští, že přes týden zaslechl zvěsti o tom, že by Hamilton mohl odejít, takové se ale objevovaly už dříve. Až při středečním setkání u něj doma na něj Sir Lewis vybalil, že už na konci této sezóny opustí Mercedes a od roku 2025 se připojí k Ferrari. „Ani jsem se ho nesnažil jsem přesvědčit, aby si to rozmyslel,” říká dnes Wolff s tím, že Hamiltonův postup v něm nevyvolává odpor k britskému pilotovi a Lewise H. dál považuje za přítele. „V budoucnu si promluvíme o tom, zda to šlo udělat jinak, ale nechovám k němu žádnou zášť,” říká dnes.

Nedá se ovšem říci, že by to stejně klidně - aspoň na oko - bral zbytek stáje. V širším týmu Mercedesu Hamiltonův krok podle Wolffa vyvolal šok. Věrný Hamiltonům závodní inženýr Peter Bonnington známý prostě jako Bono na tuto novinku řekl jen: „Je 1. dubna?” Bohužel ne, řekli mu šéf týmu, když se vší vážností potvrdil, že britský šampión odchází.

Wolff dále řekl, že fakt, že Hamilton hledal novou výzvu, pro něj není překvapením, ale načasování celé věci ano. „Věděli jsme, že podepsáním krátkodobé smlouvy by to mohlo být přínosné pro obě strany. Nemohli jsme se zavázat na delší dobu a on využívá možnost odejít. Plně respektujeme, že můžete změnit názor,” uvedl dále Wolff s tím, že bere, že to pro Hamiltona mohla být poslední šance něco takového udělat. A že Hamilton zřejmě rozhodl „hodit kostkami” (rozumějte zariskovat) ve snaze získat realističtější šanci na zisk osmého titulu mistra světa F1.

Proč to ale Hamilton udělal zrovna takto, nevysvětlil ani Wolffovi. „Když jsme se loučili před Vánoci, byli jsme na jedné lodi. Řekli jsme to veřejně i uvnitř týmu. Musíte se zeptat Lewise, proč změnil názor,” řekl trochu hořce, ale připustil: „Jak mi to zarámoval, je pochopitelné - že potřeboval novou výzvu, že hledal jiné prostředí a že to byla možná poslední možnost udělat něco jiného,” rozvedl svá předchozí slova.

„Není to tak, že by zmizel někdo, koho mám moc rád. Jen mění tým a při podpisu smlouvy jsme si byli velmi vědomi, že se to může stát. Načasování bylo možná překvapením, ale v mém životě přede mnou plavalo mnoho černých labutí, stala se řada nečekaných věcí. A myslím, že ve Formuli 1 je to všechno o agilitě a schopnosti přizpůsobit se změně okolností,” uzavřel Wolff.

Jak už z naší strany padlo, před tiskem působil velmi vyrovnaně a smířeně. Na druhou stranu se nedivíme ani těm, kteří Hamiltonův krok po všem, co pro něj Mercedes udělal, považují za kudlu vraženou do zad. Odejít ke konci kontraktu by bylo fér, podepsat nový a v podstatě hned ho k prvnímu možnému termínu vypovědět, úplně čitelně nepůsobí.

Doby, kdy se Toto Wolff s Hamiltonem mohli jen radovat z úspěchů, jsou očividně pryč. Cesty obou mužů se rozchází, okolnosti jsou docela svérázné. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroje: Motorsport, Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.