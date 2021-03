Padlá hvězda francouzského luxusu už se v bazarech nevidí. Tato je hezká i dostupná před 4 hodinami | Petr Miler

Francouzské automobilky se dnes sotva pouští do střední třídy, před dvěma dekádami si troufly i na víc. Dnes z těchto aut nezbývá na silnicích skoro nic.

Pokud patříte k příznivcům francouzských automobilek, musí vás to mrzet. Tyto značky, které si odjakživa potrpěly hlavně na komfort, se stejně tradičně se svými modely objevovaly i ve vyšších třídách. Dnes ale z jejich působení v těchto vodách nezbylo nic. Renault nabízí nanejvýš Talisman, u nás výlučně kombík střední třídy, v jehož případě navíc ani dlouho nebylo jisté, zda dorazí. Peugeot končí svou nabídku u modelu 508, tedy znovu ve střední třídě. A Citroën už nedělá ani to.

Není tomu tak dávno, co bylo všechno jinak. Citroën měl svou C6, Peugeot zase 607 a Renault podivný Vel Satis. Dobře, ten se moc nepovedl, ještě před ním ale úspěšně bodoval s modelem Safrane. Ve své době, až do roku 2000, to byla drahá limuzína, konkurence pro Mercedes třídy E nebo BMW řady 5, jen bez jakékoliv snahy o sportování a s maximálním důrazem na komfort cestování. Tedy, možná až na vrcholovou verzi Safrane Biturbo, i ta ale stavěla komfort na první místo.

Civilní Safrane nabízel motor s objemem pod 2 000 ccm jen na trzích, kde cokoliv většího bylo silně zatíženo daněmi. Ve svobodnějších zemích měl nejmenší motor v nabídce objem 2,2 litru, druhou volbou byl šestiválec PRV o objemu tří litrů, který dával 167 koní. Všechny motory měly už v roce 1992 katalyzátor, což tehdy nebylo vůbec běžné. Byl to docela úspěšný model, i u nás jich svého času jezdilo dost, dnes bychom jej ale klidně mohli zařadit mezi oblíbená aut, která rychle zmizela ze silnic. Například ve Velké Británii jich v roce 1997, na vrcholu slávy Safranu, jezdilo 10 419 kusů - dnes je jich 67. Šedesát sedm. Lepší definici toho, že se po něčem slehla zem, abyste pohledali.

Tahle auta se navíc nevidí jen na silnicích, už nejsou ani v bazarech. Na celém Mobile.de je nabízeno pouhopouhých 10 aut, z nichž většina navíc vypadá jako v cíli svého posledního tažení. Narazili jsme ale na jeden kousek v prodeji v Polsku, který tak trochu vrací běh dějin - třílitrový Safrane s manuálem (!) z roku 1994, který má za dobu najeto necelých 122 tisíc kilometrů. A vypadá ještě lépe, než tato čísla naznačují.

Je na prodej v Polsku a jejím původním majitelem byl prý senior. Současný majitel v Polsku už senior není, ale to není až tak podstatné. Hlavní je, že vůz je v opravdu krásném stavu a že byl velmi pečlivě udržován. Tmavě červený lak je blízký dokonalosti a interiér vykazuje jen velmi malé známky opotřebení.

Vůz má na palubě téměř všechno, co jste si mohli v roce 1994 do Safranu objednat - včetně dvouzónové klimatizace, hlasového systému informujícího řidiče o všemožných problémech či velkého digitálního ekvalizéru příplatkového audiosystému. Vlastně to nevypadá jako interiér brzy 30 let starého auta, třebaže moderní už skutečně není. Tak či onak je to Safrane, který se v prodeji opravdu nevídá.

Polský majitel za vůz žádá 15 900 zlotých, tedy asi 89 tisíc korun. Za Safrane obecně to není málo, ale tento model je dnes už rarita a pokles cen asi nepřijde. Soudě dle fotografií bude stát za to, zejména, pokud jste fanoušky velkých francouzských aut. Něco takového už znovu asi nevznikne a dobové kousky budou jen starší.

Tenhle Safrane vypadá opravdu mimořádně hezky, člověk by mu ani nehádal kilometry, které prodávající udává. Foto: Lukasz Bielecki, publikováno se souhlasem

