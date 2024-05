Padlý vrchol francouzské luxusní extravagance od Citroënu se dá koupit dodnes nejetý, i teď působí jako kosmická loď včera | Petr Miler

/ Foto: C.N.K. Handelsagentur e.Kfr., publikováno se souhlasem

Je to dnešní optikou fascinující vůz každým coulem, mimo jiné i tím, že se navzdory své velikosti a třídě stal evropským autem roku 1990. Přesně z té chvíle pochází i stroj, na který se právě díváte. Většina jeho sourozenců už ani neexistuje, tento nikdy pořádně nejezdil.

Pokud toužíte po evropském přeborníkovi v trochu houpavé, ale v každém případě velmi komfortní jízdě s luxusním futuristickým interiérem za pořád ještě přijatelnou cenu, dost možná toužíte po starším Citroënu. Dnes už Francouzi nic takového nenabízí, v 90. letech byl ale jejich vrcholem model XM, který podle nás ve své celistvosti nikdy nebyl překonán žádným pozdějším modelem, C6 nevyjímaje. Bylo to auto s velmi extravagantním stylem, klidně i vidlicovým šestiválcem, hydraulickým podvozkem a spoustou dostupné výbavy, o které se leckomu nesní ani dnes.

Poněkud problematičtější byla spolehlivost a ochrana proti korozi, ani v jednom francouzská auta té doby nevynikala. Proto také XM mířily s cenou rychle dolů a většina z nich skončila na vrakovištích. Například ve Velké Británii bylo ještě ve druhé polovině 90. let registrováno přes 18 tisíc exemplářů. Dnes jsou v provozu přihlášené pouhé 4 vozy a 11 je dočasně postaveno mimo provoz. To je celé.

Příběh auta, které vám ukážeme dnes, je ale docela jiný. I když se XM vyráběl až do roku 2000 bez většího faceliftu, dnes před sebou máme kousek ze samého začátku produkce v roce 1990. Tehdy byl pořízen prvním majitelem v Německu za 47 500 německých marek. To sice nebyly malé peníze, úplný vrchol nabídky XM se za ně ale pořídit nedal. V případě techniky tedy první majitel sáhl po špičkovém třílitrovém šestiválci se 167 koňmi a ručně řazené převodovce, což z vozu dělá dnešní optikou ještě větší zvláštnost. Však kdo vám dnes do auta tohoto ražení nabídne atmosférický šestiválec a manuál?

K příplatkům na tomto konkrétním voze se ale bohužel moc věcí nezařadilo. Chybí tedy nejen svérázné druhé zadní sklo, ale i docela základní luxusní výdobytky jako klimatizace, byť elektrická výbava na palubě přítomna je. A svého času fascinující digitální výstupy palubního počítače též.

Majitel tedy na sobě docela šetřil, na technice ale ne. Tu ovšem nakonec šetřil sám ze všeho nejvíc, neboť vůz používal jen roku 2010, do kdy najel pouhých 15 255 kilometrů. Pak bylo auto odstaveno a letos předáno specializované firmě, která jej nabízí k prodeji. Ze zachovalého auta udělala hrstkou servisních zásahů (ovšem třeba zadní pneumatiky jsou pořád původní, to pro věrohodnost udávaného nájezdu) prakticky dokonalý klenot vracející člověka do dob, kdy nové vozy ještě měly duši svých značek a všechny nevznikaly podle podobného kopyta. A teď si jej můžete koupit vy.

I když XM obecně šly s cenou až k nule, takto krásně zachovalá auta jsou dnes už ceněným zbožím. A tak se toto prodává za nemalých 19 800 euro, tedy asi 498 tisíc Kč. Žádná láce, ale takový kousek je dnes prostě rarita v celosvětovém měřítku - v celé Evropě je teď na prodej pár desítek aut a naprostá většina je dvěma slovy na odpis. Tento je z nich zdaleka nejzachovalejší a vypadá opravdu svěže zvenčí i zevnitř, však se na něj podívejte sami.

Tohle XM je mimořádně zachovalé, na 34 let starý vůz je ve fantastické kondici díky nízkému nájezdu i péči prvního a jediného majitele. Nevyjde ovšem levně. Foto: C.N.K. Handelsagentur e.Kfr., publikováno se souhlasem

Zdroj: C.N.K. Handelsagentur e.Kfr.@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.