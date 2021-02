Po ČR už jezdí pátá nejstarší auta Evropy. A to je výrazně omlazuje opomíjený faktor před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Arval

Už jen ve čtyřech zemích Evropy je vozový park v průměru starší než u nás. Není to nutně problém, je ale třeba dodat, že výsledné číslo je tak vysoké i přes vysoké zastoupení mnohem mladších firemních aut.

Český vozový park už patří k nejstarším v Evropě. Loni navíc o další chloupek zestárl, aktuálně tak průměr činí 15,27 let. Před, nebo spíše za námi je tak už jen Slovensko, Maďarsko, Polsko a Litva, přičemž za evropským průměrem zaostáváme o čtyři roky. Opakovaně jsme říkali, že to není náhoda a nutně ani problém, neboť 15 let starý vůz dnes je něco jiného než 15 let starý vůz v roce 2000. Navíc nelze ignorovat, že nabídka nových aut se představám zákazníků stále více vzdaluje, a některými tak začínají být preferovány starší vozy nikoli z nutnosti, ale kvůli vlastním představám.

Česká auta tak za posledních 10 let zestárla v průměru o dva a půl roku a jen za poslední rok činí nárůst citelné čtyři měsíce. Společnost Arval ale ve své tiskové zprávě upozorňuje na fakt, který pozornosti běžného člověka nejspíše uniká. Že v České republice je registrována spousta firemních aut, která průměrnou hodnotu výrazně snižují a stáří aut mezi soukromými majiteli bude ve skutečnosti ještě podstatně vyšší.

Dle Jiřího Soluceva, ředitele divize Retail společnosti Arval, je sice obnova firemních parků v porovnání s Evropou v ČR, nicméně i tak auta mění své majitele po šesti letech. Ostatně, kolikrát jste viděli v roli klasického firemního auta vůz starý 10 nebo 20 let? Stává se to, je to ale výjimka, pravidlem jsou zánovní, pro firmy reprezentativní a z hlediska provozních nákladů zcela vyzpytatelné vozy. Oněch šest let je pak doba typicky spojená s operativním leasingem, také takto pořizované vozy český park citelně omlazují.

Jaká je tedy skutečné průměrné stáří soukromých aut provozovaných obyčejnými Čechy, je otázkou, snadno to ale může být i hodně přes 20 let. To by ostatně vysvětlovalo, proč se k nám dováží tolik starých ojetin - pro zdejší kupce jsou to pořád podstatně novější vozy, než jakými dnes jezdí.

Z dat Svazu dovozců automobilů vyplývá, že loni se v nabídce ojetin objevilo více než 54 procent aut starších 10 let a 23,5 procenta aut starších 15 let. Český vozový park se tím automaticky nestává starším, lidé si nechávají vozit novější auta, stárne spíše proto, že si je nechávají déle a předchozích se vždy nezbavují. Ani tak ale číslo u kolonky průměrný věk nedává komplexní obrázek o tom, čím zde lidé jezdí - firemní a soukromá auta jsou dva úplně jiné světy.

Je pak otázkou, co čekat do budoucna, odpověď ale nabízí dění v některých zemích. Nastupující elektrifikace a s ní spojené vyšší ceny nových aut a jejich horší praktické využití nejspíše požene ke starším ojetinám stále více lidí, zatímco firmám nezbude než kupovat nové vozy, jaké jsou. Nůžky se tak ještě více rozevřou a ani to nebude náhoda.

Průměrný věk českého vozového parku se loni zvýšil na 15,27 roku, realita aut používaných běžnými Čechy bude ale ještě úplně jiná, průměrnou hodnotu „uměle” snižuje záplava podstatně mladších firemních vozů. Ilustrační foto: Arval

Zdroj: Arval

