Po léta nejlepší auto, které kdy Clarkson řídil, jde dál koupit nové, i když se 9 let nedělá před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lexus

Jako nové obvykle nekoupíte auto, které se nevyrábí byť jen několik měsíců. Tohle už se nevyrábí skoro 9 let, přesto pořád zůstává u dealerů. Jen v USA se loni prodala 3 auta.

Psal se rok 2012, když z výrobní linky sjel poslední nový kus. Dnes se píše rok 2021 a část vyrobených exemplářů se pořád prodává jako úplně nová auta. To říká sama automobilka po finalizaci statistik prodaných aut v USA za loňský rok a jejich porovnáním s dříve zjištěným stavem skladových zásob vzácného supersportu LFA u dealerů Lexusu. Pouhých vyrobených 500 kusů bylo postupně rozebráno, přesto některé z nich dodnes nepoznaly jediného majitele z řad koncových zákazníků.

Auto, které Jeremy Clarkson opakovaně označil za nejlepší vůz, co kdy řídil, se v mezičase stal ceněným sběratelským artiklem a někteří prodejci na to zjevně měli čuch. Clarkson už dává přednost jinému vozu, skvělá pověst ale LFA zůstala, a tak se trpěliví dealeři dočkali mohutného růstu cen. Prodejné vozy to jistě jsou - loni se prodaly tři, na skladě už zůstává ještě jeden a levný jistě nebude.

Lexus LFA se krom Clarksonova uznání může pochlubit hlavně řvoucím vidlicovým desetiválcem. Atmosféra bez turbodmychadla používá techniku Formule 1, produkuje výkon až 412 kW (560 koní) při 8 700 ot./min a točivý moment nejvíce 480 Nm při 6 800 ot./min. Vysokootáčkový agregát se zvukem monopostu formule je největším pokladem uvnitř ostře řezané karoserie.

Pohledem euroskeptika se chce brečet, že automobilky dnes a velmi pravděpodobně ani v budoucnu nic podobného nenabídnou a také kvůli tomu tohle auto roste na ceně. Američané na tom zase tak špatně nejsou, přesto i tam LFA jako magnet na automobilové fajnšmekry zjevně funguje dokonale.

Pokud se ptáte, jak je vůbec možné, že nějaká skladová auta existují, když mateřská Toyota původně zamýšlela přijímat objednávky pouze od koncových zákazníků a vozy jim pronajímat, aby nedocházelo ke spekulacím s cenami, nabízí sám výrobce prostou odpověď. V roce 2010 došlo kvůli tzv. finanční krizi k prudkému poklesu zájmu, a společnost tak ráda zapomněla na původní předsevzetí. Stávající nájemci LFA dostali šanci si auto koupit, dealeři pak mohli objednat více vozů i na sklad.

Výsledkem jsou dodnes nepoužitá auta u obchodníků, která dál rostou na ceně. Omezený počet vyrobených kusů, neplánovaný nástupce, vyladěné jízdní vlastnosti a celková vzácnost postupně zhodnotí každý dochovaný Lexus LFA do ceny sběratelského artefaktu. Zájemce musí sáhnout hodně hluboko do kapsy, aby donutil prodejce k úvaze o prodeji posledních kusů. Předpokládat, že LFA už nikdy na ceně neztratí, jistě není nemístné.

Lexus LFA se zvukem blízkým Formule 1 je stále k mání s nulovým nájezdem, jeden kus stále stojí u některého z prodejců v USA, tři se prodaly loni. Foto: Lexus

Zdroj: Lexus

Petr Miler