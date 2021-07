Policie radí, jak zacházet s auty s bezklíčovým vstupem, kradou se čím dál víc dnes | Petr Miler

Připusťme, že je to trochu zoufalá snaha o řešení problému, ale co zbývá, pokud žádné lepší neexistuje? Limity této technologie jsou dané a minimálně u již vyrobených aut si lidé musí pomoci hlavně sami.

Ačkoli krást se bude vždy a všude, případů odcizení aut přibližně od začátku 90. let v civilizovaných zemích začalo postupně ubývat. Do vozů se tehdy začaly propracovávat moderní technologie zabezpečení, které bylo stále složitější překonat. Zatímco v 80. letech šlo spoustu vozů docela snadno mechanicky otevřít a následně i spojením patřičných drátků vedoucích ke spínací skříňce i nastartovat, s příchodem imobilizérů a pokročilých forem obrany proti vylomení zámků už to chtělo kumšt.

Jistě, krádežím to nezabránilo, učinilo je to ale tak složitými, že se zloději stále více orientovali jinam. Pro jednou to nebyl zločin, co bylo o krok napřed, zloději byli ve vleku dějin a jejich výbava obvykle stačila na odcizování jen starších aut. Což - přiznejme si - není tak finančně zajímavé. Kdeže ale tyto sněhy jsou.

V posledních letech se v autech stále intenzivněji rozšiřuje technologie bezklíčového vstupu a startu, která najednou obrátila hru. Pro zloděje je dnes v případě naprosté většiny nových aut bezprecedentně jednoduché se do vozu zcela nepozorovaně dostat, zcela nepozorovaně jej nastartovat a stejným způsobem s ním i odjet. Prostě stačí prodloužit signál klíče technikou prodávanou na internetu za stokoruny a auto i okolí si budou myslet, že vám vůz prostě patří.

Situace zašla už tak daleko, že pojišťovny někde odmítají tyto vozy pojistit, neboť riziko krádeže je neúměrně vysoké. Jak se nyní ukazuje, nejsou to jen pojišťovny, které se uchylují k neobvyklým krokům. Se svou trochou do mlýna nyní přišla i britská policie, která se s vědomím limitů této technologie snaží přimět majitele, aby maximu krádeží zabránili sami.

I ve Velké Británii jsou totiž zloději při chuti. Předběžné údaje hovoří o tom, že letos v květnu a červnu počet krádeží motorových vozidel stoupl meziročně o 3,1 %, a to z už tak vysokých, léta rostoucích čísel. Policie hovoří o tom, že „pořádný kus z tohoto nárůstu mají na svědomí krádeže přes bezklíčový vstup”, neboť organizované skupiny prostě využijí toho, že většina lidí po příchodu domů odloží klíč od vozu v předsíni na poličce či někde na stole v domě. A prodloužit v tu chvíli jeho signál až k autu je velmi, velmi jednoduché.

Co s tím? Uložit doma klíč do kovových nádob či zvláštních pouzder, která šíření signálu zabrání, radí britská národní rada policejních ředitelů. Není to jistě nejelegantnější způsob, osobně ale přes noc či v momentě, kdy jsem bez auta mimo domov, dávám klíč do malého kovového trezoru, který signál nepropustí a zabrání i (alespoň snadnému) fyzickému odcizení. Není to zase tak moc práce, tak proč zlodějům zjednodušovat život?

Asistentka nejvyššího šéfa britské policie Jenny Sims k tomu dodala: „Zatímco rychlý vývoj technologií dovolil dramaticky zlepšit pocity řidičů, dovolil také zločincům zneužívat slabin elektronického zabezpečení. Pracujeme s výrobci aut na tom, abychom vytlačili zločin skrze další vývoj i za pomoci předávání zkušeností a zabaveného vybavení.”

Už z dřívějších oznámení výrobců víme, že nové systémy zabezpečení jsou vyvíjeny a nasazovány a ukrást tímto způsobem alespoň část úplně nově vyrobených aut je složitější či prakticky nemožné. Miliony a miliony dříve vyrobených vozů je ale třeba chránit a můžete tomu pomoci i sami.

Dobrý sluha, ale zlý pán, tím jsou stále více systémy bezklíčového vstupu a startu. Jsou docela snadno zneužitelné a i policie radí, že lepší je doma nechávat klíče v obalu, který jejich signál dále nepropustí. Ilustrační foto: Ford

