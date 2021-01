Policie touží po datech z vašeho moderního auta, ukládá jich až neskutečné množství dnes | Petr Prokopec

Že moderní auta pracují se spoustou dat, nepřekvapí, tušíte ale, že uchovávají informace nejen o vaší jízdě, ale i o tom, kdy které dveře byly otevřené, jaký pás byl zapnutý či co kdy kdo řekl? Není to kvůli policii, data ale nejsou dobře chráněná a policie se k nim dokáže dostat.

Pokud někoho zaslechnete říkat, že jeho mobil je jeho život, nemusíte se hned smát. Dotyčný totiž do jisté míry má pravdu, jen trochu jinak, než si myslí - v telefonu uchovává prakticky vše od hesel přes adresy až po osobní data obsažená kupříkladu ve zprávách. I z toho důvodu jsou přístroje často zabezpečené tak, že se do nich bez povolení jejich právoplatného majitele nedostanou ani ti největší experti. Ve výsledku ale často ani nemusí, neboť stačí zajít k dotyčnému místo do obývacího pokoje do garáže, kde je rovněž k dispozici neuvěřitelné množství dat.

Jen málokdo totiž ví, že moderní automobily uchovávají extrémní množství informací. Na rozdíl od mobilních telefonů ale tak zabezpečené nejsou. To si již uvědomila i policie, která se k nim snaží dostat. S jejich pomocí totiž může dokázat nemyslitelné, jak kupříkladu dokazuje případ vraždy z roku 2017. Muži zákona totiž po dlouhou dobu tápali a nakonec vše odložili. Později ale podrobili Chevrolet Silverado patřící oběti na digitálnímu „ohledání“ a jen díky němu vše vyřešili.

V datech ukládaných autem policisté našli záznam cizího hlas, který pomocí hlasového ovládání požadoval po rádiu přehrání jedné ze skladeb Eminema. Rodina oběti pak při následném poslechu identifikovala dotyčného jako Joshuu Wessela, který se zavražděným Ronaldem Frenchem často mluvil o motorkách a automobilech. Díky tomu byl Wessel nakonec zatčen, a to dokonce podruhé. Poprvé se tak stalo již v roce 2017, ovšem pouze proto, že byl shledán vinným z krádeže onoho Chevroletu.

Pokud by policisté toužili po datech z automobilů pouze takových případech, nebylo by na tom nic nic špatného. Jak jsme nicméně zmínili již v úvodu, nové vozy uchovávají informací opravdu neskutečné množství. Patří mezi ně jak data o rychlosti či akceleraci, tak o otevřených či zavřených dveřích. Stejně tak jsou součástí palubního systému pokyny hlasovému ovládání, informace o zapnutých pásech či o aktivovaných nebo deaktivovaných světlech.

„Lidé si půjčují auta, dělají s nimi různé věci a vůbec nemyslí na to, kam jedou či co všechno daný vůz nahrává. Většina z nich nedělá nic špatného, ale je srandovní vidět veškeré zprávy, pomocí nichž se objednávají třeba prostitutky,“ dodává k tématu Ben LeMere, zakladatel společnosti Berla Corp, jenž se na extrahování dat z automobilů specializuje. V roce 2013 přitom firma měla ve svých začátcích přístup do 80 modelů, nyní se ale dokáže dostat do více než 14 000 modelů.

Právě přístup takových společností k cizím datům vzbuzuje oprávněné obavy. Veškeré informace se totiž nemusí dostat k policistům jen při řešení vraždy, ale i v mnohem banálnějších případech, kdy je to stěží ospravedlnitelné. A nebo se mohou dostat do rukou kohokoli jiného, kdo je může zneužít jakýmkoli myslitelným způsobem. Pokud tedy najednou zvažujete prodej svého digitálního vozu a návrat k analogové technice, vůbec se vám nedivíme. Nikdo totiž není nadšen z toho, když jej „Velký bratr“ sleduje, a to i ve chvílích, kdy vlastně vůbec o nic nejde.

Zdroj: NBC News

Petr Prokopec