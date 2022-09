Policisté nechali spoutanou ženu v autě stojícím na železničním přejezdu, když přijel vlak, utekli před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Police Department, CC0 Public Domain

Veřejnost po čase opět rozlítil naprosto neuvěřitelný postup policistů, který by mohl posloužit jako scénář pro další díl seriálu o Patovi s Matem. Komedie je to ale velmi hořká, arogance a hloupost tady málem stála život ženu, která se dost možná ničeho ani nedopustila.

Před dvěma lety Amerikou otřásla smrt George Floyda. Ten byl sice několikrát trestaným jedincem, to ale nedávalo policistovi Dereku Chauvinovi právo, aby mu klečel více než devět minut na krku. Nebylo tedy až tak překvapivé, že se napříč celou zemí rozhořela spousta protestů namířených proti policii a jejímu jednání. Nešlo totiž zdaleka o první a zjevně ani poslední případ fatálního selhání policie.

Chauvin si nyní odpykává více jak 20letý trest odnětí svobody za vraždu, problémy policie to ale pochopitelně nevyřešilo. Nyní veřejnost rozlítil další případ totálního barbarství, který předvedla hlídka z města Platteville v Coloradu a další policisté z blízkého Fort Luptonu. Ti stojí za těžkými zraněními Yareni Rios-Gonzales, kterou jí přivodil jejich naprosto nepochopitelný zásah.

Co přesně se stalo? Ona hlídka z Platteville zastavila 16. září večeř řidičku pick-upu s podezřením, že ohrožovala ostatní při hádce s dalšími motoristy. Její chování během zatčení bylo ale poklidné a pokud někdo měl problémy s ovládáním, byli to policisté. Ti jí mimo jiné ani po několika dotazech nebyli schopni či ochotni říci, proč je zatčená. Místo toho ji strčili do svého vozu.

To by samo o sobě bylo pochybné, okolnosti ale absurditu jejich postupu posunuly na jinou úroveň. Policisté totiž své auto zcela nesmyslně odstavili přímo na železničním přejezdu. A když se k místu následně blížil vlak, policisté jeho houkání ignorovali a po několik desítek sekund prohledávali řidiččin pick-up. Když jim pak konečně došlo, co se děje, o auto ani ženu v něm se nikterak nezajímali, z místa uprchli a auto nechali doslova rozstřelit plně rozjetý vlak.

Incident paní Rios-Gonzales přežila jen zázrakem, nyní je v nemocnici s poraněným mozkem a řadou zlomenin. Strážci se navíc s empatií sobě vlastní vrátili ke své předchozí činnosti, dotyčná pro ně nadále představovala jakousi druhotnou okolnost. Nyní jsou vyšetřováni coloradskou státní policií a jsme zvědavi, jak s nimi bude naloženo. Veřejnost mají strážci zákona chránit, nikoli ji svým nesmyslným chováním ohrožovat na životě. Tady udělali jen to druhé.

Policisté z Fort Luptonu jsou nyní terčem kritiky za svůj postup zachycený několika kamerami na videu níže. Zanechali spoutanou ženu v autě odstaveném na železničním přejezdu, na který následně dorazil rozjetý vlak. Foto: Fort Lupton Police Department, CC0 Public Domain

Zdroj: The Denver Post

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.