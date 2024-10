Policisté začali ve velkém odmítat služební Tesly, někteří je označují za „téměř nepoužitelné” před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: South Pasadena Police Department, CC0 Public Domain

Hned několik oddělení policie se vyjádřilo skepticky k používání Tesel či elektromobilů obecně coby služebních aut. A to nejnověji v místech, kde mají být podobně jako v EU za 10 let a kousek nařízeny - v Kalifornii.

Mohli bychom znovu dlouze probírat, co všechno je s elektrickými auty spojeno za přehlížené problémy a proč se nám příčí pokus nařizovat je jako jediný akceptovatelný druh dopravního prostředku svého druhu v brzké budoucnosti, nakonec ale ke shrnutí všech uživatelských problémů stačí jedno slovo - flexibilita.

Elektromobily se ve své současné podobě prostě dalece nemohou vyrovnat schopnosti spalovacích aut vypořádat se prakticky s libovolnou životní situací, kterou si dovedete představit. A to od obyčejných záležitostí typu nenadálý rychlejší přesun na dlouhou vzdálenost až po řešení krizových situací typu potýkání se s živelní katastrofou. Představte si třeba, že si chcete doma sbalit věci a ujet pár desítek kilometrů s rodinou do bezpečí, proud už vypadl a vy máte doma skoro prázdné spalovací a skoro vybité elektrické auto. Ze dvou srovnatelných řešení se najednou stávají dvě zcela nesouměřitelná.

Z toho elektrického se totiž stala akorát cihla na kolech, pokud jste se na podobnou situaci nějak dramaticky a draze nepřipravili (a i tehdy to může být málo, protože třeba dobíjení s pomocí dieselového generátoru zabere věčnost). Jak se na takovou situaci šlo připravit se spalovacím autem? Koupili jste si před pár léty 6litrový kanystr u pumpy za stovku, naplnili ho palivem za dvě, po příjezdů domů jste jej mrskli do rohu garáže a nechali na něj kálet kočky. Teď ho stačí vyhrabat, palivo dolít do nádrže a 100 kilometrů ujedete jako nic. Jsou to dva úplně jiné světy.

Můžeme se pochopitelně bavit o tom, jak pravděpodobná taková situace je, ale vyloučit ji nelze. Stejně asi jako milion jiných, z nichž jedna dříve nebo později nastane a vás přivede ke stejnému zjištění. Ostatně mě k odmítaní elektrických aut stačí to, že musím ve své primární práci pravidelně nenadále vyrážet i na víc jak 100 km dlouhé rychlé přesuny třeba poté, co jsem strávil den na cestách. Tam, kde žiji v Česku, je to absolutně nezajistitelný režim fungování s elektrickým autem před domem bez ohledu na to, jak bych se na to připravil. Absolutně nezajistitelný.

A existuje i spousta jiných profesí, ve kterých podobnou flexibilitu potřebujete. Policejní práce je jednou z nich. Máte-li být k něčemu a ne pro smích těm, kteří se mohou stát vašimi protivníky, potřebujete auto, které kdykoli může dojet prakticky kamkoli. A je-li třeba, tak tam dojet i velmi rychle bez jakéhokoli zdržení. Znovu limity baterií z hlediska jejich energetické hustoty a možnosti doplňování energie něco takového fakticky znemožňují a dříve nebo později dojde k tomu, že na tyto limity narazíte. Proto policisté elektromobily po praktickém vyzkoušení opakovaně odmítli s tím, že s nimi nezvládají svou práci, nakonec známe i případy selhání při pronásledování podezřelých. K čemu taková auta jsou? To už mohou policisté jezdit na koni nebo na kole.

Pikantní je, že při snahách tato auta nařídit jsou státní struktury pochopitelně první obětí, neboť těm to mohou politici nařídit. Tak se ostatně děje i v Kalifornii, kde guvernér Gavin Newsom vydal výslovný příkaz urychlit nasazení elektromobilů ze strany státních institucí všeho druhu. Nedopadá to dobře: „Auto je to blyštivé na povrchu, ale musíte mít také nabíjecí infrastrukturu,” říká k věci šéf policie v Menlo Park pro SF Gate, který shrnuje problémy s nasazením elektromobilů v policejních službách ve státě. A my bychom dodali, že i jakákoli infrastruktura tu bude málo, ostatně ta kalifornská není zrovna špatná.

Patrné je to nakonec i z toho, že policie si stěžuje hlavně na Tesly, které se svými Superchargery nemají s dobíjením až takový problém jako jiné vozy stejného ražení. Jako náhrada aut na pronásledování se zdá být zcela nevhodná, trojice šéfů policejních oddělení právě z Kalifornie ovšem maluje i jiné problémy. Vedle pochopitelných potíží s dojezdem, dobíjením a použitelností vůbec si Cedric Crook, šéf policejního oddělení v Ukiah, stěžuje dokonce i na prostor uvnitř, což bývá u elektrických aut chválená vlastnost. „Na zadních sedadlech Tesel je místo pouze pro jednoho vězně,” říká s tím, že to následně zvyšuje nároky na využití flotily aut.

Už citovaný šéf policejního oddělení Menlo Park má také problém s integrovanými bezpečnostními prvky Tesel, které policisty omezují v komplikovaných situacích, auta jsou také příliš nízká a mají příliš zranitelné spodky, aby byly schopny se pohybovat v terénu, přejíždět obrubníky apod. A také on si stěžuje na vnitřní prostor a schopnost ubytovat policisty v „plné polní”. Auta i proto označuje za „téměř nepoužitelná” pro to, co se od nich v policejních službách očekává.

Policisté si v tomto kontextu stěžují na nařizování těchto aut, která jsou jim vnucována, současně ale nepředstavují plnohodnotnou náhradu za jejich Dodge Charger a další typické policejní stroje. Aspoň nějakého zastání se dostalo elektrickému pick-upu Ford F-150 Lightning, ale to jen proto, že je snazší jej udržovat díky servisní síti modrého oválu, a je to pochopitelně větší, praktičtější, šířeji použitelné auto než Tesly Model 3 nebo Y, typičtější to kalifornské volby. Podle Neila Cervenky, šéfa policie ve Fort Bragg, jsou Tesly příliš „choulostivé”.

Přesto elektrifikace policejních flotil ve státě pokračuje, nedávno policejní oddělení v Jižní Pasadeně nahradilo celou svou skvadru svých vozů Modely Y a 3, jaké můžete vidět na fotkách kolem. Zatím básní o očekávaných úsporách na palivu, jen čas ale ukáže, zda optimismus policistům vydrží v jakémkoli směru. Ty ostatní rychle přešel a upřímně - divit se není čemu. Zkraje zmíněné limity činí tyto vozy pro nezbytně flexibilní využití policií mimořádně nevhodné.

Zdroj: SF Gate

Petr Miler

