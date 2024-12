Pořád nevěříte, že elektromobily jsou nejlepší? Nový rekord vás určitě přesvědčí před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Být 31. prosinec, považujeme to za dobrý vtip, ono je ale pořád o několik dnů míň a tohle je míněno naprosto vážně. Pokud vás nedojímá, že elektrické auto dokáže sjet z hor do nížiny jako kterékoli jiné, nedělejte si s tím hlavu, nejste v tom sami.

I když jsme to zmínili mnohokrát, čas od času se nás pořád někdo ze čtenářů zeptá, proč vystupujeme tak kriticky k elektrickým autům. Jednak bychom obecně řekli, že novinařina má být kritická a nikoli velebící, na chválení svých produktů jsou tu jiní. A kritičtí jsme byli vždy ke všemu, není tedy důvod, proč by jakýkoli druh aut měl být výjimkou.

Pokud jsou ale naše měřítka v případě tohoto druhu automobilů nastavena hodně nesmlouvavě, je to jen a pouze tím, že jsou nám elektromobily „nabízeny” jako krmě šiškovaným husám: „Buď bereš, nebo ti to nacpeme do chřtánu.” Být to zkrátka jedna z alternativ, kterou si můžeme vybrat, pak jen s díky poděkujeme, tak se ale věci nemají, elektrická auta jsou nám fakticky tisícem různých způsobů nařizována bez ohledu na naše potřeby a preference. A něčemu takovému se snažíme bránit.

V zásadě se tedy jen pokoušíme udržet naživu veřejnou debatu, která je už roky potlačována a celému oboru zoufale chybí. Elektrická auta jsou prezentována jako univerzální dobro, kterým jednoduše nejsou. Jejich slabiny jsou přehlíženy, jejich zjevné nedostatky bagatelizovány a jejich přednosti dalece zveličovány, pokud nejsou vymýšleny z ničeho. A na této vlně jede tolik subjektů, z nichž některé by měly papouškování pohádek odporovat z podstaty, že tomu nelze nestavit hráz.

Mohli bychom napsat desítky článků denně a stejně by to bylo málo, těch pár jednotek za den tedy berte jen jako pokus upozornit na ty nejkřiklavější případy zamlčování či ohýbání faktů. Zrovna včera jsme zavrhli jako téma probírat výsledky výzkumu v oblasti baterií, jejichž životnost se prý ukazuje být delší, než se čekalo. Člověk ani nemusí zkoumat víc než jen první větu, aby se ptal: Jak vůbec tohle někdo může tvrdit, když o životnosti baterií experti dlouhodobě říkají, že je 8- až 10letá, od prvního masovějšího rozšíření moderních elektrických aut uběhla sotva taková doba a praxe spojená s auty, která takového stáří dosáhla, je přesně taková. A nejde o žádné ojedinělé případy - už oněch 8 let je hranicí velmi často, degradace bývá ještě horší, než se očekává, a to zejména u některých aut.

Existuje tedy nespočet případů z praxe, které přesně toto dokumentují a reflektují reálnou výdrž při reálném, z podstaty nevyzpytatelném stylu využití. Můžete udělat tisíc simulací tyto procesy urychlující a stejně nedosáhnete kvality výsledků, které přináší skutečné využití skutečnými lidmi ve skutečném světě v reálném čase. Výsledky jsou zřejmé a není to tak, že si vybíráme ty špatné. Jistě existují i lepší, existuje ale řada „velkých dat” posbíraných ze skutečných aut, která to reflektují jako jasně dominující stav. A pak bum, přijde výzkum a řekne: Ale ne, vaše baterie určitě vydrží, ukázalo se to v laboratoři, měřili jsme to špatně, akorát záruka je tedy pořád (čest výjimkám) 8 let a 160 nebo 200 tisíc km. Autorům můžeme jen vzkázat: Děláte si legraci?

Stejnou otázku by bylo na místě směřovat k automobilce Hyundai, která pro změnu pokročila v malování elektrické reality narůžovo do dosud neprobádaných míst. Chlubí se totiž tím - a teď opravdu nežertujeme -, že její Ioniq 5 stanovil nový rekord elektromobilů pro největší změnu nadmořské výšky směrem dolů. Kdyby to bylo nahoru, na což by vůz potřeboval spoustu energie a v patřičně rurálním prostředí by neměl k dispozici žádné pořádné nabíjení, to by něco znamenalo. Ale tady se Korejci chlubí tím, že auto sjelo z kopce do nížiny. Tak to je opravdu něco.

Je sice hezké, že jde o opravdu velké převýšení (z 5 799 metrů nad mořem do 3 metrů pod úrovní mořské hladiny, tedy 5 802 m celkem), ale v principu je jedno, jestli jde o 1 000 nebo 10 000 metrů, auto prostě jede a jede jako letí a letí husy v jedné slavné písni. Absolutně tedy netušíme, co tím Hyundai chtělo říct nebo aspoň naznačit. Nevíme o tom, že by existovala nějaká pochybnost o tom, že auto dokáže jet z kopce dolů, popř. že by o tom někdo pochyboval v případě elektrického pohonu, protože ono k tomu do značné míry nepotřebuje žádný pohon, o ten se postará hlavně gravitace. Podle fotek věříme, že podmínky na cestě nebyly zrovna na úrovni německé dálnice, ale znovu - aut, jejichž podvozky a další technika si poradí s takovými podmínkami, je nespočet.

Dokážeme si takový výsledek ještě představit jako smysluplný, kdyby se tím Hyundai pokusilo naznačit, že elektromobil dokáže cestou z kopce rekuperovat kinetickou energii, což dnešní spalovací auta neumí buď vůbec nebo jen velmi částečně (hybridy všeho druhu), ale o to se ani nepokouší. Naopak. Automobilka uvádí pouze tolik, že cesta dlouhá 4 900 km, během kterých bylo onoho sestupu dosaženo, trvala dlouhých 14 dnů a vyžadovala „mnohonásobné” dobíjení. A firma raději ani neříká, kolik jich muselo být.

Pokud přitom jedete spalovacím autem téměř soustavně z kopce, spotřeba je minimální, klidně 2 litry paliva na 100 km, většinu pohybu prostě zajistí ona gravitace. Takže není nepředstavitelné, že by i takovou štreku zajistilo jedno dvě tankování, a to klidně formou dolití kanystru do nádrže, který s 50kilovou hmotností a adekvátním objemem schováte do kufru jako nic. Co na tohle může říci elektrické auto? Kolik tady asi bylo dobíjení? A kde? A z čeho? Z přistaveného dieselgenerátoru? Nebo výměnou bateriového paketu, který bude vážit snadno půl tuny a pojme zlomek energie onoho 50litrové kanystru? Tady by detaily byly zajímavé, ale chybí.

Hyundai k věci říká jen: „Jsme neuvěřitelně hrdí na to, že Hyundai Ioniq 5 vytváří historii tím, že dosáhl zápisu do Guinessovy knihy rekordů pro největší změnu nadmořské výšky u elektromobilu. Tento úspěch je důkazem neochvějného závazku Hyundai k inovacím, technologické dokonalosti a udržitelnosti.”

Tak my taky Hyundai, my jsme taky hrdí, jen vůbec netušíme, co to má znamenat. Rekord pro rekord? Opravdu marný pokus vykreslit jako přednost něco, co žádnou přednost nepředstavuje? Tušíme, že poslední dvě věty budou realitě nepříjemně blízko.

Tak Hyundai Ioniq 5 jede z kopce. A dokáže to dělat pěkně dlouho. To se na to podívejme... Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.