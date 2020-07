Porsche muselo ze svých dealerství sundat staré ikonické nápisy, teď jsou na prodej před 52 minutami | Petr Miler

/ Foto: Maverick Mavericks@Facebook Marketplace

Kupodivu nikoli v Evropě došlo k situaci, nad kterou nelze než kroutit hlavou. Z ekologických důvodů bylo Porsche nuceno demontovat své ikonické nápisy z dealerství a nahradit je jinými.

Ať už se nám to líbí nebo ne, největším hybatelem současného světa jsou lidé, kteří mají pod palcem regulace všeho druhu. A obvykle jsou to lidé do značné míry neznámí, přímo nevolení a tedy ani přímo neodpovědní těm, jejichž životy mění. Platí to zejména v Evropě, kde si můžeme do vedení země zvolit třeba Rádžiho Tamila, ani tento imaginární fakýr ale nezmění nic na tom, kolik věcí nesmíme či musíme mít, jaké si můžeme či nemůžeme koupit nebo co lze a nelze legálně dělat.

Moc Evropské unie, zejména pak Evropské komise zašla až tak daleko, že nestanovuje jen obecné rámce pro fungování toho či onoho, ale i velmi konkrétně stanoví provedení určitých věcí. Takových nařízení je skoro nekonečný počet, můžeme ale zůstat u aut, která jsou regulacemi formována do takové míry, že jednoho dne budou na trhu moci být jen tak elektrická. A to přesto, že o ně stojí jen velmi zanedbatelné množství zákazníků a jejich ekologický přínos je přinejmenším velmi sporný. Asi 97 % lidí by nakupovalo jinak, ale „hlasováním” svými penězi nic nezmůžou, protože ještě před ním nabídku na trhu zformoval někdo jiný. A ani ve volbách se proti tomu postavit nelze, protože ti, kteří o tom rozhodli, se vymykají veřejné kontrole.

Tak se stalo, že v rámci údajného boje za lepší svět ničíme věci, které by ještě mohly sloužit a nuceně je nahrazujeme věcmi, které možná fungují lépe, ale ekologická náročnost jejich samotného vynuceného vývoje a vynucené výroby nikdy nebude vyrovnána jejich nevýznamně vyšší provozní efektivitou. Útěcha? Snad jen to, že podobné záležitosti se neodehrávají jen u nás.

O jedné podobné se dozvídáme díky prodeji ikonických nápisů z dealerství Porsche. Když jsme nabídku zahlédli, mysleli jsme si, že někdo prostě vyměnil staré nápisy za nové a ty původní jsou prodávány jako memorabilie. Nikoli. V srpnu předloňského roku byl v Kalifornii, takové malé Evropské unii na území USA, přijat nový energetický zákon, který zachází až do takových detailů, že stanovuje velikost a spotřebu světelných nápisů. Dotkl se i 30 dealerství Porsche na území státu, která používala příliš velká a příliš „užraná” označení.

Automobilka tak pochopitelně nemohla než jednat a místo dosavadních nápisů nechala vyrobit nové, které regulace splňují. Kolik energie při tom bylo ušetřeno a kolik ji muselo být vydáno navíc nucenou výrobou, transportem či instalací nových nápisů a naopak odstraněním a dalším zacházením s těmi původními, nikdo neví, ale takovými detaily se vrchnost obvykle nezabývá. Co je pozoruhodným rozuzlením, ty původní jsou nyní na prodej.

Pro samotné Porsche to byl odpad, někdo s vazbami na firmu, která instalaci nových nápisů prováděla, ale nyní ty původní prodává. Cena? Tučná, 12 300 dolarů, tedy 277 tisíc korun za kus. Co s tím, si domyslete sami, třeba do soukromých sbírek plných Porsche se takový nápis jistě bude hodit velmi dobře. Pak může svítit současně i s těmi vyměněnými na budovách dealerství a dokončit absurditu celé této vynucené změny - protože zákon logicky omezuje jen firmy v tom nechat si takové věci svítit na budovách celou noc, nikoli soukromé subjekty nechat si je svítit v garážích 24 hodin denně...

V Kalifornii zakázali dosavadní nápisy Porsche na budovách dealerství, musely být vyměněné za ekologičtější. Ty původní jsou nyní na prodej. Foto: Maverick Mavericks@Facebook Marketplace

Zdroj: Maverick Mavericks@Facebook Marketplace

Petr Miler