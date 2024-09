Poslední epizoda The Grand Tour má obrovský dopad, zájem o auta hvězd nakopl až skoro o 800 procent před 6 hodinami | Petr Prokopec

Smutné velké finále slavné britské trojice je za námi a bylo přesně tak dojemné, jak se dalo čekat. Ne vše lze ale jen oplakávat. Show také připomněla, jak obrovský dopad aktivity Clarksona, Hammonda a Maye pořád mají, na což reagují i firmy z místa natáčení.

Příznačně v pátek 13. září měla premiéru vůbec poslední epizoda The Grand Tour, ve které se sešli Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May. Tuto trojici pak sice na obrazovkách budeme dál vídat, ovšem už jen v jejich samostatných show obvykle na jiné téma. Jako celek ale skutečně definitivně skončila, a to po dlouhých 22 letech. Pokračovat pak má i The Grand Tour, nicméně úspěchem pořadu bez Jezzy a spol. si vůbec nejsme jisti. Byl to totiž hlavně suchý humor stárnoucích Britů a jejich vzájemné interakce, co vábilo diváky k televizorům po více než dvě dekády.

Ostatně když dáme stranou smutek spojený s odchodem celé trojice, pak je třeba objektivně říci, že stejně jako Top Gear se vlastně i The Grand Tour již vyčerpal. Na počátku epizody zvané One for the Road totiž Clarkson, Hammond a May nasednou do tří aut a zamíří z jednoho místa na druhé, přičemž během cesty řeší hlavně mechanické potíže svých ojetin. A to je vlastně vše, jakkoli můžeme dodat, že tentokrát se na oko nejelo podle instrukcí producenta pořadu Andyho Wilmana, nýbrž si trojice dělala, co si zamane.

Být to předposlední, předpředposlední či jakákoli jiná epizoda než úplně poslední, nejspíše by si většina lidí říkala, že by to populární moderátoři již měli zabalit, neboť se zkrátka opakují a kromě odlišné lokality a jiných aut již nedokážou přijít s něčím novým. Jenže tohle bylo finále, opravdu poslední možnost, jak Clarksona, Hammonda a Maye vidět pohromadě. Jakákoli objektivní měřítka jsou tak zcela zbytečná, přičemž pokud vám během oněch 130 minut alespoň trochu nezvlhnou oči, nejste těmi správnými fanoušky.

Ať si ovšem názor na poslední epizodu uděláte jakýkoli, je nezvratné, že má obrovský dopad. Kolegové z Motor1 s odvoláním na data Auto Traderu, na kterém můžete koupit mnohé ojetiny, uvádí, že vyhledávání Triumphu Stag, se kterým Zimbabwe přejel May, se od minulého pátku zvedlo vůči minulosti o 793 procent. V případě Fordu Capri GXL první generace, který musel soustavně opravovat Hammond, tu pak máme nárůst o 185 procent. Data o Lancii Montecarlo řízené Clarksonem ale bohužel chybí.

Překvapivé to ale nicméně až tak moc není, neboť Montecarlo nikdy nepatřilo mezi žádané klasiky. A možná na tom nic nezměnil ani Jezza. Capri je pro změnu pro evropské fanoušky Fordu letitým magnetem, zájem o něj byl tedy ještě před natáčením nemalý a nemohl se tak prudce zvednout. Triumph Stag je ovšem auto, kterém se nikdy nehřálo na výsluní pozornosti, a tak se lidé zkrátka rozhodli podívat, o co se jedná a kolik roadster s nechvalně známým poruchovým osmiválcem stojí.

Kromě toho tu pak máme opravdu zajímavou nabídku společnosti Mavros Safaris, o které se zmiňují na News24. Ta byla logistickým partnerem poslední epizody, pročež se rozhodla nabyté zkušenosti patřičně zúročit. Nyní totiž nabízí výlety po stopách posledního The Grand Tour, kdy budete přesně kopírovat trasu končící trojice. První z 15 dnů přitom dostanete mapu, SUV s pohonem všech kol a doprovod, pročež hned další ráno vyrážíte ještě za doprovodu vozidla naloženého veškerými zásobami.

Na každý výlet mohou vždy jen čtyři zájemci, přičemž každého vyjde na necelého půl milionu korun. V ceně nicméně nemáte transfer do Zimbabwe a zařídit si také musíte pojištění. Itinerář i samotná země jsou ale natolik působivé, že movitá klientela nebude mít problém obsadit veškeré možné termíny - výlety je totiž možné kvůli počasí pořádat pouze 20 týdnů v roce. A s touto bombou se můžeme rozloučit, jak by řekl Clarkson. Opravdu ale již definitivně.

