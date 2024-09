Poslední pravověrné BMW M5 je k mání jako dodnes nový vůz. Protijed na mizérii nové generace bude v této barvě unikát před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bill Jacobs BMW, publikováno se souhlasem

Pokud se nemůžete přestat smát - anebo neumíte potlačit dávivé pocity - při pohledu na poslední novou em-pětku, tohle auto pro vás bude asi o 700 kg lehčí lék. Dodnes nejeté ve vzácném provedení ve žluté barvě Dakar nejspíš dožilo současnosti jedno jediné.

U BMW se toho za poslední dvě dekády změnilo hodně. Z relativně úzkoprofilové automobilky postavené kolem špičkových produktů divize M se stala masová značka, která slavné modely s trikolórou ve znaku vyráběla po nějaký čas spíš proto, aby si náročnější klientela vůbec mohla něco koupit. To zní krutě, ale je to bohužel přesně tak - pokud například po poslední generaci řady 3 zatoužíte v kombinaci s šestiválcovým motorem a manuálním řazením, vaší jedinou možností je model M3. A po faceliftu je to dokonce jediná „manuální” volba vůbec bez ohledu na motor.

U trojky jde ale ještě pořád „jen” o převodovku, nadále si může vybírat z verzí postavených okolo čistě spalovacích motorů. A byť má tohle auto daleko k lehkému, pořád i jako M3 váží v základu nějak přijatelných 1,8 tuny i s řidičem a náplněmi. Nová M5 je vedle toho ryzí tragédie, kterou koupíte jen s nesmyslným hybridním pohonem a hmotností klidně přes 2,5 tuny. Co má taková hodnota společného se sportovním sedanem či kombíkem?

Je skutečně fascinující, jakou změnou BMW za poslední dvě dekády prošlo. Zatímco na přelomu milénia jste od lidí z divize M mohli slyšet slova jako: „Turbo? Nikdy. Automat? Nikdy. Pohon 4x4? Nikdy,” dnes už v nabídce úplně té samé divize úplně té samé firmy nenajdete motor bez turba a za zadní pohon a ruční řazení už ze všech modelů kope vedle zmíněné M3 a M4 jen menší M2. Nyní navíc přichází doba hybridů a již zmíněná M5 ukazuje, že to bude doba velmi smutná.

Pokud vás to trápí stejně jako nás, pojďte se s námi vrátit do časů, kdy „automat” bylo v Mnichově sprosté slovo a do ostrých modelů nepřipadal v úvahu ani jako alternativa. V prodeji se totiž objevil výjimečný kus třetí generace BMW M5 s interním označením E39, který je dodnes považován za jednu z nejlepších M5 vůbec, pokud tou úplně nejlepší skutečně bez jakýchkoli „kdyby” a „ale”.

Divize M tehdy za předními koly nechala poprvé pracovat osmiválcovou jednotku S62 s objemem 4,9 litru. Výkon až 400 koní při 6 600 ot./min a točivý moment 500 Nm mezi 3 800 až 5 000 ot./min dnes neodzbrojí, ale kouzlo tohoto stroje je jinde. M5 E39 nabízela výlučně šest ručně řazených rychlostí propojených se zadními koly svázanými samosvorným diferenciálem. Zrychlení na 100 km/h za 5,3 sekundy a maximálka 250 km/h navíc jsou stále slušná čísla, ostudu si s tímto autem neutrhnete.

Problém je, že jeho výroba skončila už před víc než 20 roky, pokud byste ale měli zájem se do lepších časů BMW vrátit a pořídit si hotový protijed na mizérii nové M5, můžeme vám nabídnout exemplář é-třicetdevítky, jaký už se nevidí. U oficiálního prodejce BMW, byť bohužel v USA, se totiž zjevil krásný, dodnes prakticky zcela nejetý kousek ve výjimečném barevném provedení.

Bohužel je to auto z roku 2000, takže před faceliftem, který teprve dodal této em-pětce nestárnoucí vzhled (hlavně pak nová přední světla), ale kdyby to měl být problém, světla se dají vyměnit. Jinak jde o vůz v ikonické žluté 267 Dakar s typickými stříbrnými disky kol, kterých vznikla naprostá hrstka. Podle oficiálních dat BMW jde o 1 z pouhých 11 žlutých aut vyrobených pro celý svět a 1 z 9 s volantem vlevo. Jsme si téměř stoprocentně jisti, že nejetá mohla taková M5 E39 dožít dneška jen jedna jediná.

Zvlášť v kombinaci se žlutou barvou její jednoduché elegantní tvary nestárnou. Je to velmi přesto nevtíravé auto, jehož dynamický potenciál nejvíc prozrazují čtyři koncovky výfuku, jinak si na nic nehraje. Při nastupování nelze přehlédnout nepoškrábané prahy s plaketami M5. Častý kámen úrazu neopatrných majitelů zůstal jako z výroby, stejně jako celý kokpit kombinující pohodlí a sportovního ducha. Nízký nájezd pouhých 633 mil, tedy 1 019 km, ušetřil kožený vnitřek prakticky jakéhokoli opotřebení.

Bohužel to není ani trochu levná věc, na tento vůz si musíte připravit 279 977 USD plus clo, DPH a náklady na dovoz z USA. Takže i 7 milionů korun na něj bude hodně málo. Je to soda, něco nám ale říká, že jeden z vrcholů evoluce BMW vám dopřeje asi 7 milionů důvodů ho milovat. Na rozdíl od nové M5, která zatím marně hledá cesty, jak donutit fanoušky značky ji z celého srdce nenávidět.

Zdroj: Bill Jacobs BMW@Autotrader

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.