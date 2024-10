Poslední Schumacherovo Ferrari F1 jde do aukce, prožil si s ním poslední záchvěv svých nejlepších chvil před 4 hodinami | Petr Prokopec

Od osudného pádu sedminásobného šampiona letos uplyne 11 let. Se Scuderií se ovšem Michael rozloučil už v roce 2006, kdy v kokpitu monopostu 248 F1 pořád dosahoval prvotřídních výsledků. A právě jeden z jeho exemplářů, ve kterém vyhrál pět závodů, teď může být váš.

Minulý měsíc se na Mallorce konala svatba, která v řadě lidí vzbudila nemalé emoce. Ne proto, že by si dělali naděje na nevěstu či ženicha, nýbrž s ohledem na jednoho z údajných hostů. Gina-Marie Schumacher si totiž vzala svého dlouholetého přítele Iana Bethkeho, přičemž obřad si nenechal ujít její bratr Mick či strýc Ralf, ale prý ani její otec Michael. Nikdo to nedokáže stoprocentně potvrdit, všichni hosté prý museli hned po příjezdu odevzdat telefony a foťáky, mělo ale jít o jeho první veřejné vystoupení od nešťastného lyžařského incidentu, ke kterému došlo v roce 2013. Jestli se skutečné odehrálo, zůstává otázkou.

Humbuk kolem samotné možnosti, že se to stalo, ale ukazuje, jak moc sedminásobný mistr světa Formule 1 přitahuje pozornost celého světa. Proto můžeme čekat velký zájem i o listopadovou aukci společnosti RM Sotheby's, ve které bude draženo Ferrari 248 F1, tedy monopost, se kterým Michael závodil ve svém posledním roce u italského týmu a prožil si s ním v podstatě poslední záchvěv svých nejlepších chvil v tomto sportu. Odešel tehdy na vrcholu, v jeho kokpitu stroje dosáhl na řadu vítězství i osmý titul mistra světa mu unikl jen o vlásek.

Nabízený vůz je pátým z celkově osmi zkonstruovaných šasí. Závodního debutu se dočkal na Imole, kde Schumi získal pole position i vítězství v závodě. O dva týdny později pak na Nürburgringu obsadil v kvalifikaci druhou příčku, díky odlišné strategii se ale následně dostal před Fernanda Alonsa a slavil druhou výhru v řadě. Poté přišla na řadu tři druhá místa ve Španělsku, Velké Británii a Kanadě, než se ve Spojených státech znovu vrátil na vrchol, a to v závodě i kvalifikaci. Další výhra přišla ve Francii, v Maďarsku ale vůz kolidoval.

Protože nešlo o totálku, Ferrari monopost opravilo, dále jej ale používalo už k propagačním účelům, přičemž v kokpitu se za takových okolností střídali Luca Badoer a Felipe Massa. Michael pak vzal volant šasí č. 254 až během tradičních oslav na konci sezóny na Monze, čímž definitivně ukončil éru spojenou se Scuderií. Samotný vůz ale do důchodu nezamířil, místo toho jej po čtyři dny využíval Kimi Räikkönen v rámci svých předsezónních příprav, neboť byl týmem vybrán jako Schumiho nástupce.

Poté, co se během testů v průběhu roku 2007 vrátili do kokpitu Badoer a Massa, byl monopost definitivně vyřazen ze služby. Ještě v prosinci jej pak přímo od Ferrari koupil soukromý sběratel, v jehož sbírce monopost odpočíval dodnes. Tedy s výjimkou několika málo privátních testů na okruhu Fiorano a výstavy slavící 70. výročí italské automobilky, jež se v roce 2017 odehrála v Petersenově muzeu v Los Angeles. V daný moment ale již šasí č.254 nebylo plně provozuschopné.

Listopadová aukce tedy bude velmi ostře sledovanou událostí, přičemž stávající odhady mluví o ceně přes 10 milionů dolarů, tedy přes 233 milionů korun. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby finální částka zamířila ještě výš, byť nový majitel si bude muset dát stranou další nemalý balík kvůli nutné renovaci. Tedy samozřejmě za předpokladu, že se na poslední Schumiho Ferrari nechce pouze dívat, ale hodlá jej pořádně protáhnout také na závodní dráze. Atmosférických 796 koní by si to jistě zasloužilo.

Ferrari 248 F1 na počátku sezóny 2006 disponovalo 740 koňmi, v jejím závěru jich ovšem mělo 796. Michael Schumacher přitom s nabízeným šasí č. 254 dosáhl na pět vítězství, což logicky bude mít na jeho hodnotu nemalou váhu. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

