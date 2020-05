Před továrnou Tesly protestují zaměstnanci firmy, žádají zatčení Elona Muska před hodinou | Petr Prokopec

Šéf Tesly dal v poslední době lidem jasně najevo, kde u něj na žebříčku priorit leží zájmy zaměstnanců firmy. Někteří to nechtějí nechat jen tak být.

Je to možná neuvěřitelné, nicméně akcie Tesly jsou již téměř na svém někdejším maximu. Stojí za tím mimo jiné znovuotevření továrny ve Fremontu, kvůli němuž se Elon Musk dostal do křížku se zákonem. Podnik otevřel navzdory restriktivním opatřením kalifornského Alameda County, který vzápětí podlehl podlehl politickému i mediálnímu tlaku a uvedl, že Tesla může tento týden odstartovat výrobu oficiální cestou.

Stejně jako ve skoro všem ostatním i tentokrát Musk rozdělil veřejnost na dva nesmiřitelné tábory. Jeden totiž plně souhlasí s jeho názorem, že restrikce jsou „fašistické“ a „protiústavní“. Z toho důvodu se před továrnou ve Fremontu před pěti dny sešly příznivci značky, kteří protestovali za znovuotevření podniku. O víkendu se pak lidé s transparenty před továrnu vrátili, tentokráte nicméně již šlo o tábor druhý. Tedy o tom, který v Muskovi nyní vidí bezohledného miliardáře, pro nějž je zisk přednější než zdraví dělníků.

„Obávám se o své zdraví. Vedení společnosti mne velmi zklamalo. Zklamal mne i Elon Musk, který upřednostnil finance před zdravím zaměstnanců,“ uvedl Carlos Gabriel, jeden z dělníků značky, jenž odmítl předčasný návrat do práce. Zástupce odborů Steve Zeltzer si pak rovnou nebral servítky a dodal, že „Elon Musk je miliardář, který si myslí, že stojí nad zákonem. Nehodlá dodržovat restriktivní nařízení, přičemž uvedl, ať jej zatknou. Myslím tedy, že by jej politici ve Fremontu a v Kalifornii měli zatknout.“

Na tento krok zatím nedošlo, Musk se mimo to nevyjádřil ani k protestujícím. Nicméně lidem ve firmě před pár dny rozeslal e-mail, ve kterém oznámil nejen předčasné otevření továrny, ale také pohrozil lidem, kteří jeho apel nevyslyší. Ač by totiž tito zaměstnanci jednali v souladu se zákonem a aktuálními pravidly, jejich budoucnost v Tesle by byla ohrožena. Tedy jinými slovy, kdo by nepřišel do práce ve chvíli, kdy mu to okres Alameda County zakazoval, ten by již nemusel chodit vůbec.

Protesty dělníků se tedy jeví být oprávněné a Musk by si od úřadů zasloužil přinejmenším pokárání. Ani k tomu ale nejspíše nedojde, třebaže hrozbu přesunu Tesly z Kalifornie lze považovat za zcela lichou. Stačí si totiž uvědomit, že jen pouhé rozšíření továrny ve Fremontu značce zabralo rok, přičemž kvalita výroby je stále špatná. Přesun celého podniku by tak byl několikaletou záležitostí, jenž by firmě ublížil daleko více než dodržení několikadenních restrikcí.

Během minulého týdne se nejprve před továrnou Tesly sešli příznivci Elona Muska...



...a posléze i jeho odpůrci. Těm vadí hlavně miliardářovo povyšování se nad zákon, stejně jako riziko nakažení koronavirem

Zdroj: Fox KTVU

Petr Prokopec