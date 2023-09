Kolona taxíků bez řidiče zablokovala provoz v centru města. Nevěděly kudy kam, neposlouchaly ani operátory před 6 hodinami | Petr Prokopec

Je neuvěřitelné, že takto nehotové řešení někdo pustí do běžného provozu. A je stejně neuvěřitelné, jaká selhání a s jakými vysvětleními jeho tvůrcům dokola prochází. Výsledkem jsou obrazy jako z filmů o dystopické budoucnosti.

Vedle elektrifikace jsou systémy autonomního řízení další technologií, na kterou politici i automobilky hledí jako na spásu. Jeho zastánci dospěli k názoru, že největší riziko celé automobilové dopravy spočívá v lidech. Oproti nim se umělá inteligence nemůže unavit či opít, její chování není ovlivněno emocemi, a je tak naprosto vyzpytatelné. Po teoretické stránce se zdá, že by to mohlo fungovat, realita je ale jiná.

Důvody jsme zmiňovali mnohokrát, situaci ale nakonec nejlépe vykresluje incident, ke kterému došlo v Austinu v Texasu. Více než dvanáct autonomních aut společnosti Cruise ovládané koncernem General Motors totiž samo o sobě způsobilo dopravní zácpu jedné ze stěžejních komunikací. Záhy se zejména na sociálních sítích začala objevovat videa, ze kterých je patrné i to, že mnohé vozy skončily po snaze dostat se z místa v protisměru. Podle svědků chaos způsobilo jedno z autonomních aut, které se neúspěšně pokusilo na křižovatce odbočit. Další vozy pak jeho zmatení následovaly a celý zmatek jen umocnily. Na záběrech také vidíme, jak se přivolaní zaměstnanci Cruise pokoušejí situaci vyřešit dálkovým ovládáním těchto aut, jenže marně.

Něco takového nevidíme poprvé, nové nejsou ani konkrétní projevy. Náš americký kolega podobné taxíku firmy chování popsal jako hrůzostrašnou zkušenost, ani dlouho poté ale nikdo z Cruise nezabránil ani jejich opakování, ani nenašel cestu k tomu, aby vnější impuls ze strany lidských operátorů dovolit takovou patálii bryskně vyřešit.

Společnost již k celé záležitosti vydala prohlášení, které by samo o sobě mohlo stačit k tomu, aby všechny firma okamžitě přestala vyvíjet své autonomní technologie v běžném provozu. Tedy přinejmenším do chvíle, než její systémy budou fungovat tak, jak je prezentováno. Jen v Americe se nachází stovky opuštěných měst, kde mohou ve svém testování bezpečně pokračovat. Jenže v té chvíli by tuto i další firmu vyšel vývoj mnohem dráž, neboť by musely zaplatit veškerý kompars i jeho techniku.

„Vždy budou existovat situace, kdy si vůz nebude jist, co by v příští chvíli měl udělat. A když se tak stane, zvolí tu nejbezpečnější možnou věc, tedy zastaví,“ uvedl zástupce společnosti Cruise. Její mluvčí dodal, že celý incident byl zapříčiněn příliš hustým provozem a velkým počtem chodců. Kromě toho byly v daný moment ve městě četné uzavírky. I když tedy autonomní vozy zvolily objížďku inkriminovaného místa, navigace je nakonec zavedla zpátky. Tato sekvence dokola se opakujících událostí nakonec způsobila bezprostředně neřešitelnou zácpu.

Vysvětlení společnosti zvedá obočí. Zjevně stačí provoz, jaký města jako Praha zažívají dennodenně ve špičce, a rázem vznikají zácpy i tam, kde by jinak nevznikly. Pokud existují takto banální situace, kdy si autonomní vozy nevědí rady a dopravu jen zkomplikují, pak zkrátka na veřejných komunikacích nemají co pohledávat. Nebo snad máte pocit, že by do provozu s těmito předpoklady mohl vyrazit řidič z masa a kostí? To bychom rádi viděli, jak by se na jeho vysvětlení, že provoz byl moc hustý a kolem byli chodci a cyklisté a také tam byla objížďka, tvářili policisté. V lepším případě by sahali po poutech, v horším rovnou volali doktora Chocholouška.

Autonomní taxíky Cruise již nepůsobí chaos pouze v San Francisku, kde začínaly, totéž nyní dělají také v Austinu. Víc jak tucet aut firmy samo o sobě zablokovalo provoz ve městě, zmátla je prý kombinace intenzity provozu a objížďky. Níže můžete vidět, jak si s vozy neví ani zaměstnanci firmy u kraje silnice, prostě je neposlouchají. Foto: Cruise

