Pro automobilky už nic neznamenáte. Alfa Romeo zmrazila své plány do výsledků voleb, až ty rozhodnou, jaká auta nabídne před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

Co změní výsledky voleb na vašich tužbách a přáních, co se nového automobilu týče? Jedním slovem nic, je to úplně jedno. Protože ale trhu nevládnete vy, Alfa Romeo už se nestydí přiznat, že o její budoucí nabídce rozhodnou právě volby.

Popravdě řečeno mi přijde až surreální, že se něčeho takového, jako je automobilismus, zmocnila politika, ale je to tak. A je to tak už dlouho a na mnoha úrovních, tu mediální nevyjímaje. Provozujete automobilový magazín, který sledují miliony lidí, takže je pro automobilky mimořádně dobrým kanálem, skrze nějž mohou efektivně oslovovat potenciální zákazníky? Pro některé pořád ano, většinu už ale něco jako obchod či efektivní propagace nezajímají. Rozhodující je, zda sdílíte jejich politické přesvědčení - pokud ano, budou u vás inzerovat, i když k vám skoro nikdo nechodí a peníze nacpané do takové propagace jsou vyhozené do kanálu. Pokud ne, neudělají to, i kdyby to pro ně byla cesta k milionovým dodatečným ziskům.

Takhle absurdní to je a nemám problém chápat, že to leckomu přijde neuvěřitelné. Naše vlastní letité zkušenosti možná někomu nepřijdou dost přesvědčivé, takovým ale můžeme nabídnout jiný důkaz, který se jako blesk z čistého nebe objevil na Auto News. Kolegové z tohoto webu vyzpovídali šéfa Alfy Romeo Jeana-Philippa Imparata, který se očividně ani trochu nestydí přiznat, že požadavky klientely se neřídí už ani trochu.

Co si vy chcete koupit, je přinejmenším na několikáté koleji. Imparato tedy má představu o tom, co by jím řízená značka mohla do budoucna nabídnout, žádné rozhodnutí v tomto směru ale neučiní do chvíle, než budou známky výsledky voleb do Evropského paramentu a rozuzlení prezidentských voleb v USA. To je to hlavní, do té doby jsou plány automobilky zmrazeny.

Italský výrobce na základě současných politických poměrů přepokládá, že by v roce 2027 mohl přijít s plně elektrickým SUV ve stylu Ferrari Purosangue (které ovšem není elektrické ani trochu) stojícím na platformě STLA. Pokud by však Donald Trump vyhrál volby v USA, ohýbání trhu ve prospěch elektrických aut nejspíš skončí, neboť Trump počítá s tím, že zruší nařizování elektrických aut i jejich dotace, což už tak složitou pozici elektrických aut v Americe dál zkomplikuje.

V takovém případě by tedy forma místo toho uvedla jen v Evropě malý elektrický hatchback, jak uvádí Imparto. „Moje srdce volá po tom, abychom Alfě dali elektrický sportovní vůz podobný Purosangue, ale musíme také sledovat, jak se bude vyvíjet geopolitika a globální trhy, a nakonec si můžeme vybrat více evropsky orientovaný malý hatchback,“ řekl Imparato. Ani to se ale nemusí stát, pokud by v letošních volbách do europarlamentu vyhrály síly, které nařizování těchto vozů oponují.

Proto Alfa přešlapuje na místě a svůj produktový plán do roku 2026 zmrazila. V jeho rámci počítá pouze s novým subkompaktním SUV Milano, které bude nabízeno v elektrickém i spalovacím provedení po vzoru Peugeotu 2008, Fiatu 600 nebo Jeepu Avenger. Tady má tedy volný prostor k manévrování, jakmile by ale nějaký model měl zamířit jen elektrickým jen směrem, rozhodující bude politické uspořádání.

Asi si všichni zvykáme na to, že takhle to dnes chodí, ale... Není to absurdní? Krucinál, požadavky zákazníků se od výsledků voleb neodvíjí absolutně nijak. A pokud si něčemu troufáme říkat trh, měl by na něm vládnout zákazník a jeho potřeby. Není tomu tak. A je-li to tajemstvím, pak leda veřejným, po dnešku určitě.

Co Alfa Romeo nabídne a nenabídne, o tom rozhodnete letos ve volbách, ne svou peněženkou u dealera. Stejně tak je to nakonec třeba i v mediálním prostoru, základní ekonomické principy byly odsunuty na druhou kolej, v nejlepším případě. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Auto News

Petr Miler

