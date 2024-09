Proč Polestar jako automobilka totálně selhal a jeho šéf dostal padáka? Jen s „vykradenými” designy Volva nemohl uspět před 8 hodinami | Petr Prokopec

O existenci této značky spousta lidí ani neví. A když už nějaké její auto spatří, pomyslí si cosi o čínském Volvu. Tím ovšem říkají úplně vše. Na úspěch na současném trhu to bylo i je zoufale málo.

Co je to Polestar? Pokud se zeptáte anglicky hovořících, a navíc v noci, nejspíš obrátí svůj zrak k obloze, kde budou hledat nejzářivější hvězdu, tedy Polárku. My ale pochopitelně máme na mysli švédskou automobilovou značku, která byla původně nezávislým závodním týmem. Poté, co ji převzalo Volvo, měla zastávat roli sportovní divize Volva, tedy soupeře BMW M či Audi Sportu. Jenže tato vize měla velmi krátkého trvání. Již v roce 2017, tedy pouhá dvě léta po akvizici, Švédové začali inklinovat k tomu, že do budoucna pofrčí elektrickým směrem a sportovní divize najednou nedávala smysl. Tak vznikl Polestar jako samostatná značka nejprve elektrifikovaných a později jen elektrických aut.

Znovu ale k úvodní otázce. Jakmile totiž někomu řeknete, že vlastníte třeba Polestar 2, bude daný vůz nejspíše považovat za čínský produkt. Což je vlastně pravda, neboť tato značka i Volvo spadají pod čínské Geely, které jej u sebe doma také vyrábí. Protože ale s Říší středu je spojována menší prestiž, není to zrovna asociace, jakou by si kdokoli přál. Svým způsobem tak nejspíš majitelé budou rádi, když se nakonec spolu s tazateli doberou shody, že jde o Volvo, jen ověnčené odlišným logem.

Něco takového je ovšem v době, kdy zájem o elektrická auta spíše klesá, zoufale málo na to, aby to stačilo na úspěch. Proto Polestar po drobných prvotních úspěších jen padá ke dnu a před pár dny zašla situace až tak daleko, že se muselo zbavit i svého dosud jediného šéfa, nám dobře známého Thomase Ingelnatha, bývalého designového šéfa Škody. Nová značka se nedokázala odlišit od samotného Volva, které míří elektrickým směrem též. A tak nakonec nepřekvapí, že si lidé ze dvou podobných kohoutů z jednoho smetiště vybírají spíš toho se známějším jménem.

Mateřské Geely nyní jistě nejspíše očekává, že nový šéf Polestaru Michael Lohscheller najde řešení. Jenže tím asi nejlepším by bylo dřívější sportovní odnož poslat k ledu, neboť automobilka nemá ani v záloze nic světoborného. A může za to do značné míry právě Ingelnath, který značku postavil kolem toho, že „vykradl” své vlastní designové nápady, které dříve použil při práci pro Volvo.

Trefně na to upozorňuje Rob Stumpf z InsideEVs. Ten připomíná, že už první model značky, plug-in hybridní kupé Polestar 1, bylo se původně představilo už v roce 2013 jako Volvo Concept Coupe. V roce 2020 Švédové oznámili, že tohle auto dorazí v produkční verzi pod názvem C90, nakonec z toho ale byl právě Polestar 1.

Švédové zřejmě tuto podivnou strategii shledali úspěšnou, a proto se k ní Ingenlath vracel znovu a znovu. Jak už padlo, předtím byl designovým šéfem Volva, pod jeho hlavičkou představil Concept 40.2, které se mělo stát novou generaci Volva S40. Jenže nakonec se z toho vyklubal Polestar 2. A Polestar 3 je jen upravená studie Volvo Concept Recharge. Sami si zmíněná auta srovnejte níže.

Nová značka tak začala jen parazitovat na té, ze které vzešla, což by nutně nevadilo, kdyby se Volvo drželo benzinových a dieselových aut. Jenže v roce 2021 prohlásilo, že nic než elektromobilita pro něj neexistuje. Tím byl osud Polestaru prakticky zpečetěn. A pokud Číňané dostanou tuto značku víc do popředí, bude to zase na úkor Volva.

Teoreticky přitom Polestar měl slušné šance na úspěch, neboť jako značka bez kořenů si mohl dovolit experimentovat. Nakonec ale jen „vykrádá” Volvo a nezdá se, že by tato strategie mohla komukoli udělat cokoli jiného než ublížit.

Jsou vám Polestary 1, 2 a 3 povědomé?

