Prodej 111 let starého elektromobilu připomíná bolest, s jakou tato auta bojují o přízeň publika, už tehdy měl dojezd „až 160 km"

Jen manipulativní zastírání reality v posledních letech vytvořilo dojem, že elektromobily jsou něčím „novým a lepším”. Omyl, jsou to oběti evoluce a naštěstí ještě existují fyzické důkazy o tom, jak dlouho a marně se zkouší prosadit.

Aktivisté, automobilky a mnohá média v posledních letech s oblibou „masírují” publikum představou, že elektrická auta jsou něco nového, moderního, pokrokového. Není to pravda. A nejenže to tak není, realitou je pravý opak, jak podotýkáme už déle než 10 let.

První vlna automobilismu byla naopak elektrická a v historii některých rozvinutých zemí (třeba USA) nastal na přelomu 19. a 20. století dokonce moment, kdy elektromobily tvořily většinu aut v provozu. S pokračujícím vývojem spalovacích vozů byly ale elektromobily postupně téměř zcela vytlačeny z trhu jako dražší a méně praktické alternativy s kratší životností. A ničím lepším se přes veškerý nepopiratelný vývoj nikdy nestaly.

Je to tedy tak, že elektromobily se staly obětí evoluce a nikdy se nedokázaly přirozeně prosadit, nyní se ale někdo pokouší tento vývoj obrátit. Stát se tak dílem přirozeného pokroku, jsme všemi deseti pro, pochopitelně vždy toužíme po tom aktuálně nejlepším řešení v celé komplexitě těchto slov. Nic takového se ale nestalo - na výše popsaném stavu se v principu dodnes nic nezměnilo a spalovací auta dál nabízí za méně peněz víc použitelnosti i dlouhodobé hodnoty.

Elektrický pohon přesto má své kouzlo a i když byl spalovacími vozy téměř zcela zastíněn, konstruktéry vždy lákal, proto elektromobily z trhu nikdy zcela nezmizely. První pokusy o ně pocházejí už z hloubi 19. století a ve vlnách se opakovaně vracely každou dekádu dvě až do 90. let století 20.. Bez nesmyslného přerozdělování tlačícího káru jejich nekonkurenceschopnosti byly ale vždy znovu a znovu jasně poraženy.

V minulosti bychom ale narazili na éry opravdu velkého optimismu spojeného s budoucností elektrických aut a auto na fotkách níže připomíná jednu z nich. Někomu může přijít jako nějaký bizarní restomod, ale tohle je originální elektromobil z roku 1913 z USA, o který se postarala automobilka Waverly a nazvala jej Model 93. Označit jej za jakousi ranou Teslu evidentně chce i svým jménem.

Auto je poplatné době svého vzniku nejen pohonem, a tak víc než co jiného připomíná elektrifikovaný kočár. Není ale zase tak primitivní, jak se může zdát - krom jednoduchého interiéru s pákou řízení a dvěma pedály vidíme také úžasnou „přístrojovku” ukazující napětí a proudu. Vůz má dále zavazadlový prostor vpředu a vzadu a dokonce také odnímatelnou pevnou střechu. Světlomety jsou elektrické, i když vypadají jako lampy určené pro svíce, vidíme odpružení listovými péry a loukoťová kola, která si hrají na dřevěná, reálně ale mají být kovová.

Pozoruhodné je, že auto zůstalo v majetku rodiny první majitelky z Virginie skoro 90 let, než si v roce 2002 našlo druhého majitele. Vše pochopitelně není originální, v průběhu desetiletí bylo „obnoveno nebo vyměněno několik elektrických a mechanických systémů“ včetně baterií, motoru, hnacích převodů a řídicího systému. Krom akumulátorů se ale vše má maximálně blížit původnímu provedení. Neznáme výkon a další technické parametry, automobilka ale u nového auta inzeroval dojezd až 100 mil, tedy přes 160 km. Dnes zase nejsme s podobnými prohlášeními o tolik dál...

Jak asi tušíte, vůz je na prodej a k mání bude na srpnové aukci společnosti Mecum v Monterey. Kolik bude stát, netuší ani u Mecum, ale o to tu snad ani nejde. Vůz je primárně živoucím dokladem toho, s jakou bolestí elektrická auta marně bojují o přízeň publika už déle než století.

Elektromobily byly v prodeji prakticky vždy, v roce 1913 byly dokonce na jednom ze svých vrcholů. I tehdy svůj evoluční souboj se spalovacími vozy prohrály, stejně jako kdykoli později. Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály

