Prodej hybridního Ferrari slavného zpěváka musel být zastaven. Jeho baterie je mrtvá, náhrada bude stát majlant

/ Foto: Barrett-Jackson, tiskové materiály

Měla to být velká věc, jedna z aukčních hvězd letošní zimy, nakonec z toho ale není nic. Sammy Hagar sice s perlou své sbírky v barvě taxíku skoro nejezdil, přesto se baterie jeho LaFerrari potkala s duhovým mostem. Výměna pak bude stát nejen čas, ale i peníze.

Americká rocková kapela Van Halen mě v mládí poněkud minula, jakkoli její logo jsem pochopitelně zaznamenal. Nejspíše i proto, že by se klidně mohlo vyjímat na přídi některého z tamních automobilů. Iniciály VH přitom odkazovaly na bratry Van Halenovi, se kterými se spojil baskytarista Michael Anthony a zpěvák David Lee Roth. Ten byl součástí formace až do roku 1985, kdy se vydal na sólovou dráhu. V kapele jej pak zastoupil Sammy Hagar, přičemž právě až jeden z jeho posledních počinů jsem zaznamenal - šlo o skladbu Humans Being, která se objevila ve snímku Twister.

Je paradoxem, že zrovna tato píseň byla počátkem konce Hagara ve skupině. Zpěvák byl totiž vůči ní poněkud zdrženlivý, neboť jeho žena byla v roce 1996 těhotná a on sám měl velké zdravotní problémy. Nakonec ke spolupráci s filmaři přistoupil, kvůli čemuž se musel přesunout z Havaje do Los Angeles. Nebylo to nicméně jen samotné nahrávání, co působilo jeho roztržky s Van Halenovými, nýbrž i samotný text, který musel několikrát přepisovat. Dva měsíce po vydání písně tak kapelu opustil.

Hagarovu hudební kariéru ale nyní odložme stranou, byť v nemalé míře souvisí s jeho vášní - vydělala mu totiž na působivou sbírku automobilů. Do té mimo jiné zamířily Aston Martin Vanquish, Chevrolet El Camino SS, Ford GT a Mustang Shelby GT500 či třeba Mercedes-Benz GL550 a CLS550. S oběma vozy třícípé hvězdy nicméně jezdí hlavně jeho žena, on sám se totiž nikdy necítil být příznivcem německé značky. Místo toho vždy dával přednost italským plnokrevníkům.

Vůbec nejznámější Ferrari, které Hagar vlastní, je model 512 Berlinetta Boxer, který se objevil i v jeho videoklipu k písni I Can't Drive 55. Mimo to si v průběhu let pořídil také modely 400i, 456 GT či 599 GTB Fiorano. V roce 2015 se pak stal i majitelem LaFerrari, které je vyvedeno v neobvyklém odstínu připomínajícím barvu slonoviny z evropských taxíků. Hagar přitom uvedl, že výběr veškerých možných detailů mu zabral několik dní a byl prý vůbec nejnáročnější. Možná i proto vůz následně tituloval jako nejskvělejší stroj historie.

O to více může překvapit, že právě LaFerrari poslal do prodeje, který už se měl uskutečnit. Nakonec ale na aukci vůbec nedošlo, přičemž všem má spojitost s hybridní technologií pod kapotou. Poté, co společnost Barrett-Jackson provedla řádnou inspekci, zjistila, že baterie hybridního pohonu vozu to má za sebou. Prodej byl proto odložen na letošní říjen, přičemž svého majitele nejspíše LaFerrari změní v den, kdy bude Hagar slavit své 77. narozeniny. A právě věk je důvodem, proč se auta nakonec zbavuje.

„Nemládnu a mé reflexy a zrak již nejsou, co bývaly. A to auto je na mně zkrátka příliš - nemůžu ho používat tak, jak bych chtěl. Nikdy jsem s ním nebyl na okruhu, zatímco Daytonu, 512 nebo Ford GT beru na trať pravidelně. Kdybych ale zničil LaFerrari, zlomilo by mi to srdce,“ uvedl zpěvák. A zároveň se smíchem dodal: „Řídit ho nechce ani moje žena. Pokud by tak učinila, musela by kabelku nechat doma.“ To vysvětluje velmi nízký nájezd cca 1 800 km - i čas zjevně stačil k tom, aby se baterie potkala s duhovým mostem.

Neobvyklý odstín karoserie, kterému Hagar říká Cappucino, se přitom objevuje také uvnitř na čalounění sedadel. Co se ale již týče techniky, ta je ryze sériová - ostatně nejinak je tomu také u zbytku produkce. Hybridní ústrojí tedy produkuje 963 koní, které bude mít nový majitel plně k dispozici, a to právě kvůli oné výměně baterie. A ta může být velmi drahým špásem - na srovnatelný McLaren P1 při podobné kapacitě vyjde na víc jak 3 miliony korun. Nepředpokládáme, že by Ferrari bralo kupce podobných aut na hůl byť jen o trochu míň...

LaFerrari patřící Sammymu Hagarovi mělo jít do aukce, ta nakonec ale musela být zrušena. Zamíří do ní až v říjnu, až autu vymění baterii, Hagara to bude stát nejspíš miliony navíc. Foto: Barrett-Jackson, tiskové materiály

Zdroj: Barrett-Jackson, USA Today

Petr Prokopec

